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Олег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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Олег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянии
Олег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Олег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянии
Олег Зубков, владелец зоопарков в Крыму, находится в тяжелом состоянии после ЧП в "Тайгане". Об этом сообщили в минздраве Крыма. РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T20:47
2025-06-22T21:04
парк львов "тайган"
олег зубков
крым
новости крыма
срочные новости крыма
белогорский район
минздрав крыма
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Олег Зубков, владелец зоопарков в Крыму, находится в тяжелом состоянии после ЧП в "Тайгане". Об этом сообщили в минздраве Крыма.ЧП в парке львов "Тайган" произошло в воскресенье вечером. Лев напал на владельца зоопарка. Зубков госпитализирован. В Белогорск направлены врачи службы санитарной авиации. "После стабилизации состояния пациента планируется перевод Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко", - уточнили в минздраве.После того, как состояние Зубкова стабилизируют, планируется его перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко".Следователи СК проводят проверку по факту нападения хищника на директора парка львов "Тайган"."Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимаци", - говорится в сообщении крымского главка СК РФюСледователи организовали проверку на предмет статей 238 и 143 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушение требований охраны труда - ред.). 16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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парк львов "тайган", олег зубков, крым, новости крыма, срочные новости крыма, белогорский район, минздрав крыма, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
Олег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянии

Олег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянии

20:47 22.06.2025 (обновлено: 21:04 22.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Олег Зубков, владелец зоопарков в Крыму, находится в тяжелом состоянии после ЧП в "Тайгане". Об этом сообщили в минздраве Крыма.
ЧП в парке львов "Тайган" произошло в воскресенье вечером. Лев напал на владельца зоопарка. Зубков госпитализирован.
"В настоящее время владелец парка "Тайган" Олег Зубков доставлен в Белогорскую центральную районную больницу. Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В Белогорск направлены врачи службы санитарной авиации.
"После стабилизации состояния пациента планируется перевод Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко", - уточнили в минздраве.
После того, как состояние Зубкова стабилизируют, планируется его перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко".
Следователи СК проводят проверку по факту нападения хищника на директора парка львов "Тайган".
"Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимаци", - говорится в сообщении крымского главка СК РФю
Следователи организовали проверку на предмет статей 238 и 143 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушение требований охраны труда - ред.).
16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.
Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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Парк львов "Тайган"Олег ЗубковКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБелогорский районМинздрав КрымаЧП с Олегом Зубковым в парке львов "Тайган"
 
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Заголовок открываемого материала
20:53Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане
20:47Олег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянии
20:28ЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков
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