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ЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков

ЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков - РИА Новости Крым, 22.06.2025

ЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков

В парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма пострадал его владелец Олег Зубков. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T20:28

2025-06-22T20:28

2025-06-22T20:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма пострадал его владелец Олег Зубков. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По его словам, официальная информация минздрава РК будет опубликована позже.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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