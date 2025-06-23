https://crimea.ria.ru/20250623/olega-zubkova-perevozyat-sanaviatsiey-v-simferopol-1147429968.html

Олега Зубкова перевозят санавиацией в Симферополь

Олега Зубкова перевозят санавиацией в Симферополь - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Олега Зубкова перевозят санавиацией в Симферополь

Владельца парка "Тайган" Олега Зубкова, на которого накануне напал лев, переводят из Белогорской больницы в Симферополь, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T10:32

2025-06-23T10:32

2025-06-23T11:15

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БЕЛОГОРСК, 23 июн - РИА Новости Крым. Владельца парка "Тайган" Олега Зубкова, на которого накануне напал лев, переводят из Белогорской больницы в Симферополь, передает корреспондент РИА Новости Крым.О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. Животное набросилось на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии, он прооперирован в Белогорске, планируется перевод в "Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко".Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту случившегося в Белогорском районе. Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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