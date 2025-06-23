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Зубков прооперирован и до утра останется в Белогорске - минздрав Крыма - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Зубков прооперирован и до утра останется в Белогорске - минздрав Крыма
Зубков прооперирован и до утра останется в Белогорске - минздрав Крыма - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Зубков прооперирован и до утра останется в Белогорске - минздрав Крыма
Олег Зубков прооперирован после нападения льва. Об этом сообщает минздрав РК. РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T00:18
2025-06-23T00:24
олег зубков
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
минздрав крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Олег Зубков прооперирован после нападения льва. Об этом сообщает минздрав РК.О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии.Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка Олега Зубкова в Белогорске.Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.Все о ЧП в Тайгане читайте по ссылке &gt;&gt;16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в ТайганеОлег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянииЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков
https://crimea.ria.ru/20250622/sledovatel-osmotrel-mesto-napadeniya-lva-na-zubkova-v-taygane-1147424874.html
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олег зубков, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", минздрав крыма
Зубков прооперирован и до утра останется в Белогорске - минздрав Крыма

Олег Зубков прооперирован после нападения льва в Тайгане - минздрав Крыма

00:18 23.06.2025 (обновлено: 00:24 23.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Олег Зубков прооперирован после нападения льва. Об этом сообщает минздрав РК.

"Пострадавший от нападения льва Олег Зубков прооперирован. До утра пациент останется в Белогорская ЦРБ для стабилизации состояния. Далее планируется перевод пациента в "Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко", - говорится в сообщении минздрава Крыма.

О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии.
Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка Олега Зубкова в Белогорске.
Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.
Все о ЧП в Тайгане читайте по ссылке >>
16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.
Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Заголовок открываемого материала
00:18Зубков прооперирован и до утра останется в Белогорске - минздрав Крыма
00:01Снова дожди: погода в Крыму 23 июня
00:00Какой сегодня праздник: 23 июня
23:51Следователь осмотрел место нападения льва на Зубкова в Тайгане
22:47Удар США по Ирану и ЧП в Тайгане – главное за день
22:10Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим
21:49Олег Зубков подключен к ИВЛ - Запашный
21:08Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым
20:53Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане
20:47Олег Зубков после нападения льва в Крыму в тяжелом состоянии
20:28ЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков
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