https://crimea.ria.ru/20250623/zubkov-prooperirovan-i-do-utra-ostanetsya-v-belogorske---minzdrav-kryma-1147425114.html

Зубков прооперирован и до утра останется в Белогорске - минздрав Крыма

Зубков прооперирован и до утра останется в Белогорске - минздрав Крыма - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Зубков прооперирован и до утра останется в Белогорске - минздрав Крыма

Олег Зубков прооперирован после нападения льва. Об этом сообщает минздрав РК. РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T00:18

2025-06-23T00:18

2025-06-23T00:24

олег зубков

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

минздрав крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Олег Зубков прооперирован после нападения льва. Об этом сообщает минздрав РК.О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии.Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка Олега Зубкова в Белогорске.Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.Все о ЧП в Тайгане читайте по ссылке >>16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в ТайганеОлег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянииЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков

https://crimea.ria.ru/20250622/sledovatel-osmotrel-mesto-napadeniya-lva-na-zubkova-v-taygane-1147424874.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег зубков, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", минздрав крыма