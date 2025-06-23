Зубков прооперирован и до утра останется в Белогорске - минздрав Крыма
Олег Зубков прооперирован после нападения льва в Тайгане - минздрав Крыма
00:18 23.06.2025 (обновлено: 00:24 23.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Олег Зубков прооперирован после нападения льва. Об этом сообщает минздрав РК.
"Пострадавший от нападения льва Олег Зубков прооперирован. До утра пациент останется в Белогорская ЦРБ для стабилизации состояния. Далее планируется перевод пациента в "Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко", - говорится в сообщении минздрава Крыма.
О нападении льва на Олега Зубкова стало известно вечером 22 июня. В минздраве Крыма сообщили, что Зубков находится в тяжелом состоянии.
Прокуратура Крыма организовала проведение проверки по факту травмирования директора зоопарка Олега Зубкова в Белогорске.
Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, добавили в Следкоме.
16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.
Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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