https://crimea.ria.ru/20250625/krym-i-sevastopol-usilili-oboronu---kak-otrazhayut-ataki-vsu-1147474753.html

Крым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ

Крым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Крым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ

Оборона Крымского полуострова усилена, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем. Об этом проинформировал губернатор Севастополя Михаил РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T08:04

2025-06-25T08:04

2025-06-25T09:09

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Оборона Крымского полуострова усилена, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем. Об этом проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Атаки, в том числе беспилотные, происходят регулярно, ракетные в последнее время практически не случаются, либо они купируются еще над морской линией, над морской чертой."Беспилотники, в принципе, примерно в такой же логике отбиваются", - добавил губернатор.Киевскому режиму не удастся сорвать курортный сезон в Крыму, несмотря на попытки атак на инфраструктуру полуострова, в том числе на Крымский мост, заявлял ранее депутат Госдумы от региона Леонид Ивлев.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник врезался в жилую высотку в Подмосковье - двое пострадавшихТри мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской областиВСУ атаковали дронами три российских региона

https://crimea.ria.ru/20250623/uchkuevka-spustya-god-posle-terakta-vsu-chto-s-otdykhom-i-bezopasnostyu-1147446969.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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