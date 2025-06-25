Крым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ
Атаки ВСУ на Крым и Севастополь купируются по большей части над морем - Развожаев
08:04 25.06.2025 (обновлено: 09:09 25.06.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Оборона Крымского полуострова усилена, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем. Об этом проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Очень серьезно за год нарастили усилия, эффективность, эшелонированность обороны. Поэтому в настоящее время, конечно, мы понимаем, что атаки происходят, но серьезных последствий для гражданского населения, для гражданских объектов уже давно не было", — сказал Развожаев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
По его словам, военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Атаки, в том числе беспилотные, происходят регулярно, ракетные в последнее время практически не случаются, либо они купируются еще над морской линией, над морской чертой.
"Беспилотники, в принципе, примерно в такой же логике отбиваются", - добавил губернатор.
Киевскому режиму не удастся сорвать курортный сезон в Крыму, несмотря на попытки атак на инфраструктуру полуострова, в том числе на Крымский мост, заявлял ранее депутат Госдумы от региона Леонид Ивлев.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.
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