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Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников
Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников
оссийская ПВО уничтожила за ночь 18 украинских беспилотников, в том числе шесть над территорией Крыма и в акватории Черного моря, сообщили в среду утром в... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T07:23
2025-06-25T07:31
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила за ночь 18 украинских беспилотников, в том числе шесть над территорией Крыма и в акватории Черного моря, сообщили в среду утром в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область есть разрушения в Таганроге и Азове, сообщил утром в среду врио губернатора Юрий Слюсарь. За минувшую ночь 20 украинских дронов сбили над Россией, еще 34 беспилотника уничтожены над РФ днем во вторник. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены домаВСУ ударили дроном по машине в Белгородской области – есть погибший20 украинских дронов сбили ночью над Россией
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников

Над Крымом и Черным морем сбили шесть украинских беспилотников

07:23 25.06.2025 (обновлено: 07:31 25.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила за ночь 18 украинских беспилотников, в том числе шесть над территорией Крыма и в акватории Черного моря, сообщили в среду утром в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что четыре вражеских беспилотника уничтожены над Крымом, по два - над акваторией Черного моря и Краснодарским краем, семь – над территорией Ростовской, два над Курской и один над Брянской областями.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область есть разрушения в Таганроге и Азове, сообщил утром в среду врио губернатора Юрий Слюсарь.
За минувшую ночь 20 украинских дронов сбили над Россией, еще 34 беспилотника уничтожены над РФ днем во вторник. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.
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