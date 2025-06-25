https://crimea.ria.ru/20250625/nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-shest-bespilotnikov-1147474377.html

Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников

Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников

оссийская ПВО уничтожила за ночь 18 украинских беспилотников, в том числе шесть над территорией Крыма и в акватории Черного моря, сообщили в среду утром в... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T07:23

2025-06-25T07:23

2025-06-25T07:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила за ночь 18 украинских беспилотников, в том числе шесть над территорией Крыма и в акватории Черного моря, сообщили в среду утром в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении оборонного ведомства.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область есть разрушения в Таганроге и Азове, сообщил утром в среду врио губернатора Юрий Слюсарь. За минувшую ночь 20 украинских дронов сбили над Россией, еще 34 беспилотника уничтожены над РФ днем во вторник. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены домаВСУ ударили дроном по машине в Белгородской области – есть погибший20 украинских дронов сбили ночью над Россией

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф