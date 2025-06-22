Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250622/nad-krymom-i-dvumya-oblastyami-rossii-sbity-11-dronov-vsu-1147408772.html
Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ
Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ
Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T07:21
2025-06-22T07:36
министерство обороны рф
крым
новости крыма
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/05/1145454124_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b2bc600b5d0fc57a700174f531ee64e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня - РИА Новости Крым. Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22.30 мск 21 июня до 02.55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Смоленской области и Республики Крым", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20250617/massirovannaya-ataka-na-rossiyu---sily-pvo-unichtozhili-198-bespilotnikov--1147271778.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/05/1145454124_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f09293a0173dbc7e1300f9e3ec82303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, крым, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво
Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ

Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ

07:21 22.06.2025 (обновлено: 07:36 22.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня - РИА Новости Крым. Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 22.30 мск 21 июня до 02.55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Смоленской области и Республики Крым", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
17 июня, 07:20
Массированная атака на Россию - силы ПВО уничтожили 198 беспилотников
 
Министерство обороны РФКрымНовости КрымаБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:18За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе
07:4622 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная война
07:21Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ
06:35Трамп ударил по ядерным объектам Ирана и выступил с обращением к нации
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
23:21Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
22:54В Севастополе закрыли рейд
21:59Ответ Путина о ядерном оружии в Иране и смерть Талызиной - главное
21:44Пятилетний ребенок попал под колеса иномарки в Севастополе
21:3811-летняя девочка утонула в бассейне спа-клуба
21:29Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский
21:11Три человека пострадали в ДТП под Симферополем
20:41"Крым помнит": в Симферополе прошла акция к годовщине начала войны
20:16Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов
19:51Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения
19:26Медведев сделал предложение Ирану и Израилю
19:10Крымский мост сегодня: новости последнего часа
18:56Крымчанин осужден за махинации с соцпомощью от государства
18:40"Костьми ляжем за Крым": Симоньян рассказала о сложнейшей операции России
Лента новостейМолния