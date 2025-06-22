https://crimea.ria.ru/20250622/nad-krymom-i-dvumya-oblastyami-rossii-sbity-11-dronov-vsu-1147408772.html

Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ

Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ

Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T07:21

2025-06-22T07:21

2025-06-22T07:36

министерство обороны рф

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беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня - РИА Новости Крым. Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22.30 мск 21 июня до 02.55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Смоленской области и Республики Крым", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво