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Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ
Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ
Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T07:21
2025-06-22T07:21
2025-06-22T07:36
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беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня - РИА Новости Крым. Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22.30 мск 21 июня до 02.55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Смоленской области и Республики Крым", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ
Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ
07:21 22.06.2025 (обновлено: 07:36 22.06.2025)