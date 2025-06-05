https://crimea.ria.ru/20250605/popytki-vsu-atakovat-krym--chto-s-bezopasnostyu-v-kurortnyy-sezon-1146969958.html

Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон

Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон

Киевскому режиму не удастся сорвать курортный сезон в Крыму, несмотря на попытки атак на инфраструктуру полуострова, в том числе на Крымский мост. Об этом в... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T19:06

2025-06-05T19:06

2025-06-05T18:46

радио "спутник в крыму"

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

мнения

леонид ивлев

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Киевскому режиму не удастся сорвать курортный сезон в Крыму, несмотря на попытки атак на инфраструктуру полуострова, в том числе на Крымский мост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы от региона Леонид Ивлев.Ивлев также отметил, что киевский режим занимается откровенным террором, и очередным подтверждением эту стали подрывы железнодорожных путей в Курской и Брянской областях. В результате этих терактов погибли и пострадали люди."Однозначно, это терроризм, причем высшей пробы. Мы непременно ответим. Когда, как, по каким целям? Это знают те, кому это положено. Но ответ обязательно будет", – уверен политик.Утром 3 июня движение по Крымскому мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ.В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.В Минтрансе России проинформировали, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно.На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что взрыв у Крымского моста действительно был, но ничего не повреждено, объект функционирует в штатном режиме. Представитель Кремля констатировал, что киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФБезэкипажный катер уничтожен в Черном море Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, мнения, леонид ивлев, атаки всу на крым