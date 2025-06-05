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Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон
Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон
Киевскому режиму не удастся сорвать курортный сезон в Крыму, несмотря на попытки атак на инфраструктуру полуострова, в том числе на Крымский мост. Об этом в... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T19:06
2025-06-05T19:06
2025-06-05T18:46
радио "спутник в крыму"
безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
мнения
леонид ивлев
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Киевскому режиму не удастся сорвать курортный сезон в Крыму, несмотря на попытки атак на инфраструктуру полуострова, в том числе на Крымский мост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы от региона Леонид Ивлев.Ивлев также отметил, что киевский режим занимается откровенным террором, и очередным подтверждением эту стали подрывы железнодорожных путей в Курской и Брянской областях. В результате этих терактов погибли и пострадали люди."Однозначно, это терроризм, причем высшей пробы. Мы непременно ответим. Когда, как, по каким целям? Это знают те, кому это положено. Но ответ обязательно будет", – уверен политик.Утром 3 июня движение по Крымскому мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ.В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.В Минтрансе России проинформировали, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно.На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что взрыв у Крымского моста действительно был, но ничего не повреждено, объект функционирует в штатном режиме. Представитель Кремля констатировал, что киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФБезэкипажный катер уничтожен в Черном море Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, мнения, леонид ивлев, атаки всу на крым
Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон
Киевскому режиму не удастся сорвать курортный сезон в Крыму – депутат Госдумы Ивлев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым.
Киевскому режиму не удастся сорвать курортный сезон в Крыму, несмотря на попытки атак на инфраструктуру полуострова, в том числе на Крымский мост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил депутат Госдумы от региона Леонид Ивлев.
"Крым живет полнокровной жизнью. Работают магазины, больницы, выпускники сдают экзамены и поступают в вузы, приезжают отдыхающие. Крым живет нормальной жизнью, и как бы враги ни пытались навредить, сорвать курортный сезон в Крыму, у них это не получится. Крым надежно защищен", – сказал парламентарий.
Ивлев также отметил, что киевский режим занимается откровенным террором, и очередным подтверждением эту стали подрывы железнодорожных путей в Курской и Брянской областях. В результате этих терактов погибли и пострадали люди.
"Однозначно, это терроризм, причем высшей пробы. Мы непременно ответим. Когда, как, по каким целям? Это знают те, кому это положено. Но ответ обязательно будет", – уверен политик.
Утром 3 июня движение по Крымскому мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ.
В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.
В Минтрансе России проинформировали, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно.
На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил
журналистам, что взрыв у Крымского моста действительно был, но ничего не повреждено, объект функционирует в штатном режиме. Представитель Кремля констатировал, что киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры.
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