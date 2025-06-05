Рейтинг@Mail.ru
Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250605/popytki-vsu-atakovat-krym--chto-s-bezopasnostyu-v-kurortnyy-sezon-1146969958.html
Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон
Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон
Киевскому режиму не удастся сорвать курортный сезон в Крыму, несмотря на попытки атак на инфраструктуру полуострова, в том числе на Крымский мост. Об этом в... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T19:06
2025-06-05T18:46
радио "спутник в крыму"
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
мнения
леонид ивлев
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146876091_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2af865496b013d3e03fca85ce5ecd8bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Киевскому режиму не удастся сорвать курортный сезон в Крыму, несмотря на попытки атак на инфраструктуру полуострова, в том числе на Крымский мост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы от региона Леонид Ивлев.Ивлев также отметил, что киевский режим занимается откровенным террором, и очередным подтверждением эту стали подрывы железнодорожных путей в Курской и Брянской областях. В результате этих терактов погибли и пострадали люди."Однозначно, это терроризм, причем высшей пробы. Мы непременно ответим. Когда, как, по каким целям? Это знают те, кому это положено. Но ответ обязательно будет", – уверен политик.Утром 3 июня движение по Крымскому мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ.В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.В Минтрансе России проинформировали, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно.На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что взрыв у Крымского моста действительно был, но ничего не повреждено, объект функционирует в штатном режиме. Представитель Кремля констатировал, что киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФБезэкипажный катер уничтожен в Черном море Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146876091_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dc937478208c2d631cd1c51215c8eb97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, мнения, леонид ивлев, атаки всу на крым
Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон

Киевскому режиму не удастся сорвать курортный сезон в Крыму – депутат Госдумы Ивлев

19:06 05.06.2025
 
© РИА Новости КрымЯлта. Набережная
Ялта. Набережная - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Киевскому режиму не удастся сорвать курортный сезон в Крыму, несмотря на попытки атак на инфраструктуру полуострова, в том числе на Крымский мост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы от региона Леонид Ивлев.

"Крым живет полнокровной жизнью. Работают магазины, больницы, выпускники сдают экзамены и поступают в вузы, приезжают отдыхающие. Крым живет нормальной жизнью, и как бы враги ни пытались навредить, сорвать курортный сезон в Крыму, у них это не получится. Крым надежно защищен", сказал парламентарий.

Ивлев также отметил, что киевский режим занимается откровенным террором, и очередным подтверждением эту стали подрывы железнодорожных путей в Курской и Брянской областях. В результате этих терактов погибли и пострадали люди.
"Однозначно, это терроризм, причем высшей пробы. Мы непременно ответим. Когда, как, по каким целям? Это знают те, кому это положено. Но ответ обязательно будет", – уверен политик.
Утром 3 июня движение по Крымскому мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. При этом с утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ.
В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.
В Минтрансе России проинформировали, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно.
На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что взрыв у Крымского моста действительно был, но ничего не повреждено, объект функционирует в штатном режиме. Представитель Кремля констатировал, что киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ленинском районе Крыма в течение полугода будут проходить учения ВВС РФ
Безэкипажный катер уничтожен в Черном море
Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации
 
Радио "Спутник в Крыму"Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаМненияЛеонид ИвлевАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон
18:43Адреса убежищ и укрытий появятся на "Госуслугах"
18:25ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
18:16Затяжное штормовое объявили в Крыму
18:07ВСУ ударили по жилым домам в Рыльске – погибла женщина и еще шесть ранены
17:52Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом в Севастополе
17:37Крымский мост сейчас - новости последнего часа
17:28Еще два города Крыма вступят в международную организацию муниципалитетов
17:10В Крыму виновнику смертельного ДТП дали год колонии-поселения
16:48Уборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в Крыму
16:30Латвийский депутат в парламенте раскритиковал притеснение русскоязычных
16:16Надо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – Путин
16:12Беспилотники сбили над Черным морем
16:08Путин предложил учредить день языков народов России
15:51Британия усиливает подрывную работу по свержению власти в Грузии – СВР
15:35Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" с 2026 года
15:22Движение поездов после подрыва путей в Воронежской области восстановлено
15:10Подрыв ж/д путей в Воронежской области – СК возбудил дело о теракте
15:01ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭС
14:52Жительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену
Лента новостейМолния