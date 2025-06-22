https://crimea.ria.ru/20250622/tri-mirnykh-zhitelya-postradali-pri--obstrelakh-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1147409395.html

Три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области

Три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области

Два мирных жителя села Виноградово Херсонской области ранены в результате ударов украинских БПЛА, один житель Великих Копаней получил ранения при артиллерийском РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T09:49

2025-06-22T09:49

2025-06-22T09:50

херсонская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Два мирных жителя села Виноградово Херсонской области ранены в результате ударов украинских БПЛА, один житель Великих Копаней получил ранения при артиллерийском ударе украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 30 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах."В Виноградово ранения получили два мирных жителя в результате атаки дронов ВСУ. В Великих Копанях мирный житель получил ранения в результате удара ВСУ по рынку. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 ударов из ствольной артиллерии. Еще 15 ударов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.Обстрелам украинской армии подверглись девять населенных пунктов Херсонской области: Великие Копани, Цукуры, Новая Каховка, Каиры, Малая Лепетиха, Корсунка, Алешки, Пролетарка, Каховка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, обстрелы всу