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Беспилотник врезался в жилую высотку в Подмосковье - двое пострадавших - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Беспилотник врезался в жилую высотку в Подмосковье - двое пострадавших
Беспилотник врезался в жилую высотку в Подмосковье - двое пострадавших - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Беспилотник врезался в жилую высотку в Подмосковье - двое пострадавших
В подмосковном Красногорске украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку, пострадали мужчина и беременная женщина. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T06:01
2025-06-24T06:06
андрей воробьев
московская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В подмосковном Красногорске украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку, пострадали мужчина и беременная женщина. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.Инцидент произошел ночью на улице Народного ополчения. В результате загорелась квартира на 17-м этаже. Пожар на площади 20 квадратных метров быстро потушили. Он пообещал помочь с восстановлением сгоревшей квартиры. Также Воробьев сообщил о том, что еще два беспилотника были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.8 июня в Московской области беспилотник упал на территории СНТ в районе деревни Соколово-Хомьяново Раменского городского округа, там была ранена женщина. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит на подлете к МосквеПожар вспыхнул на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛАВСУ атаковали коммунальщиков в Донбассе – один погиб и трое ранены
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андрей воробьев, московская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, атаки всу
Беспилотник врезался в жилую высотку в Подмосковье - двое пострадавших

В Красногорске беспилотник врезался в жилую многоэтажку - два человека пострадали

06:01 24.06.2025 (обновлено: 06:06 24.06.2025)
 
© Telegram Андрей ВоробьевВ Красногорске беспилотник врезался в жилую многоэтажку
В Красногорске беспилотник врезался в жилую многоэтажку
© Telegram Андрей Воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В подмосковном Красногорске украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку, пострадали мужчина и беременная женщина. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Инцидент произошел ночью на улице Народного ополчения. В результате загорелась квартира на 17-м этаже. Пожар на площади 20 квадратных метров быстро потушили.
© Telegram Андрей ВоробьевВ Красногорске беспилотник врезался в жилую многоэтажку
В Красногорске беспилотник врезался в жилую многоэтажку
© Telegram Андрей Воробьев
"Из здания эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Все люди самостоятельно вышли из дома. Пострадали два человека — 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он пообещал помочь с восстановлением сгоревшей квартиры.
Также Воробьев сообщил о том, что еще два беспилотника были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.
8 июня в Московской области беспилотник упал на территории СНТ в районе деревни Соколово-Хомьяново Раменского городского округа, там была ранена женщина.
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