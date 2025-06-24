https://crimea.ria.ru/20250624/bespilotnik-vrezalsya-v-zhiluyu-vysotku-v-podmoskove---dvoe-postradavshikh-1147451215.html

Беспилотник врезался в жилую высотку в Подмосковье - двое пострадавших

Беспилотник врезался в жилую высотку в Подмосковье - двое пострадавших - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Беспилотник врезался в жилую высотку в Подмосковье - двое пострадавших

В подмосковном Красногорске украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку, пострадали мужчина и беременная женщина. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T06:01

2025-06-24T06:01

2025-06-24T06:06

андрей воробьев

московская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пожар

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В подмосковном Красногорске украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку, пострадали мужчина и беременная женщина. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.Инцидент произошел ночью на улице Народного ополчения. В результате загорелась квартира на 17-м этаже. Пожар на площади 20 квадратных метров быстро потушили. Он пообещал помочь с восстановлением сгоревшей квартиры. Также Воробьев сообщил о том, что еще два беспилотника были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.8 июня в Московской области беспилотник упал на территории СНТ в районе деревни Соколово-Хомьяново Раменского городского округа, там была ранена женщина. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит на подлете к МосквеПожар вспыхнул на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛАВСУ атаковали коммунальщиков в Донбассе – один погиб и трое ранены

московская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, атаки всу