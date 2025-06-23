https://crimea.ria.ru/20250623/pozhar-vspykhnul-na-predpriyatii-v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-1147425568.html

Пожар вспыхнул на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛА

Пожар вспыхнул на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Пожар вспыхнул на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛА

В Ростовской области после атаки беспилотника произошел пожар на промышленном предприятии, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T05:58

2025-06-23T05:58

2025-06-23T05:58

юрий слюсарь

ростовская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Ростовской области после атаки беспилотника произошел пожар на промышленном предприятии, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Слюсарь уточнил, что беспилотники уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человекаНад Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ В российской армии появится новая система РЭБ против беспилотников

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростовская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, новости