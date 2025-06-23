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Пожар вспыхнул на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛА
Пожар вспыхнул на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Пожар вспыхнул на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛА
В Ростовской области после атаки беспилотника произошел пожар на промышленном предприятии, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T05:58
2025-06-23T05:58
2025-06-23T05:58
юрий слюсарь
ростовская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Ростовской области после атаки беспилотника произошел пожар на промышленном предприятии, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Слюсарь уточнил, что беспилотники уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по машине "скорой" в Белгородской области - ранены 4 человекаНад Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ В российской армии появится новая система РЭБ против беспилотников
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юрий слюсарь, ростовская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, новости
Пожар вспыхнул на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛА
В Ростовской области после атаки БПЛА произошел пожар на промышленном предприятии