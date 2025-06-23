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Беспилотник сбит на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Беспилотник сбит на подлете к Москве
Беспилотник сбит на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Беспилотник сбит на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T19:31
2025-06-23T19:38
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
безопасность
москва
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В ночь на понедельник силами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 14 из них – над территорией Ростовской области, пять БПЛА – над Волгоградской и четыре – над Астраханской областью.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, после атаки вражеского беспилотника произошел пожар на промышленном предприятии, по предварительной информации, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, безопасность, москва, новости, пво
Беспилотник сбит на подлете к Москве

На подлете к Москве уничтожен украинский беспилотник

19:31 23.06.2025 (обновлено: 19:38 23.06.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram.
В ночь на понедельник силами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 14 из них – над территорией Ростовской области, пять БПЛА – над Волгоградской и четыре – над Астраханской областью.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, после атаки вражеского беспилотника произошел пожар на промышленном предприятии, по предварительной информации, пострадавших нет.
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Сергей СобянинБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПроисшествияБезопасностьМоскваНовостиПВО
 
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