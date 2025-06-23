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Беспилотник сбит на подлете к Москве
Беспилотник сбит на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Беспилотник сбит на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T19:31
2025-06-23T19:31
2025-06-23T19:38
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
безопасность
москва
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В ночь на понедельник силами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 14 из них – над территорией Ростовской области, пять БПЛА – над Волгоградской и четыре – над Астраханской областью.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, после атаки вражеского беспилотника произошел пожар на промышленном предприятии, по предварительной информации, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, безопасность, москва, новости, пво
Беспилотник сбит на подлете к Москве
На подлете к Москве уничтожен украинский беспилотник
19:31 23.06.2025 (обновлено: 19:38 23.06.2025)