https://crimea.ria.ru/20250623/bespilotnik-sbit-na-podlete-k-moskve-1147446230.html

Беспилотник сбит на подлете к Москве

Беспилотник сбит на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Беспилотник сбит на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T19:31

2025-06-23T19:31

2025-06-23T19:38

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

происшествия

безопасность

москва

новости

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В ночь на понедельник силами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 14 из них – над территорией Ростовской области, пять БПЛА – над Волгоградской и четыре – над Астраханской областью.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, после атаки вражеского беспилотника произошел пожар на промышленном предприятии, по предварительной информации, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, безопасность, москва, новости, пво