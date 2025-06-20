https://crimea.ria.ru/20250620/vsu-atakovali-kommunalschikov-v-donbasse--odin-pogib-i-troe-raneny-1147393516.html

ВСУ атаковали коммунальщиков в Донбассе – один погиб и трое ранены

ВСУ атаковали коммунальщиков в Донбассе – один погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 20.06.2025

ВСУ атаковали коммунальщиков в Донбассе – один погиб и трое ранены

Один сотрудник коммунального предприятия "Вода Донбасса" погиб, еще трое тяжело ранены в результате атаки украинского дрона по служебному автомобилю. Об этом... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T21:34

2025-06-20T21:34

2025-06-20T21:34

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

денис пушилин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Один сотрудник коммунального предприятия "Вода Донбасса" погиб, еще трое тяжело ранены в результате атаки украинского дрона по служебному автомобилю. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Машина была атакована днем в пятницу на трассе Светлодарск – Мироновский.Пушилин добавил, что в результате атаки еще трое сотрудников получили тяжелые ранения. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь."Со стороны ВФУ совершены девять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", – уточнил глава ДНР.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за удара ВСУ погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко. По его машине украинские боевики нанесли прицельный удар дроном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской областиПутин: мы не допустим наличия у Украины угрожающих РФ вооруженных сил Почему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), денис пушилин, новости