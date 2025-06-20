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ВСУ атаковали коммунальщиков в Донбассе – один погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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ВСУ атаковали коммунальщиков в Донбассе – один погиб и трое ранены
ВСУ атаковали коммунальщиков в Донбассе – один погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 20.06.2025
ВСУ атаковали коммунальщиков в Донбассе – один погиб и трое ранены
Один сотрудник коммунального предприятия "Вода Донбасса" погиб, еще трое тяжело ранены в результате атаки украинского дрона по служебному автомобилю. Об этом... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T21:34
2025-06-20T21:34
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
денис пушилин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Один сотрудник коммунального предприятия "Вода Донбасса" погиб, еще трое тяжело ранены в результате атаки украинского дрона по служебному автомобилю. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Машина была атакована днем в пятницу на трассе Светлодарск – Мироновский.Пушилин добавил, что в результате атаки еще трое сотрудников получили тяжелые ранения. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь."Со стороны ВФУ совершены девять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", – уточнил глава ДНР.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за удара ВСУ погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко. По его машине украинские боевики нанесли прицельный удар дроном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской областиПутин: мы не допустим наличия у Украины угрожающих РФ вооруженных сил Почему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭС
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РИА Новости Крым
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96
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), денис пушилин, новости
ВСУ атаковали коммунальщиков в Донбассе – один погиб и трое ранены

В ДНР при атаке украинского дрона погиб один и пострадали трое сотрудников "Воды Донбасса"

21:34 20.06.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Один сотрудник коммунального предприятия "Вода Донбасса" погиб, еще трое тяжело ранены в результате атаки украинского дрона по служебному автомобилю. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Машина была атакована днем в пятницу на трассе Светлодарск – Мироновский.
"В результате атаки на служебный автомобиль пострадали сотрудники коммунального предприятия. Начальник Мироновского производственного комплекса Енакиевского государственного унитарного предприятия "Вода Донбасса" погиб", – сказано в сообщении.
Пушилин добавил, что в результате атаки еще трое сотрудников получили тяжелые ранения. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Со стороны ВФУ совершены девять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", – уточнил глава ДНР.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за удара ВСУ погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко. По его машине украинские боевики нанесли прицельный удар дроном.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Денис ПушилинНовости
 
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