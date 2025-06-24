Олега Зубкова перевозят в Краснодар
Олега Зубкова перевозят на лечение из Симферополя в Краснодар
17:31 24.06.2025 (обновлено: 17:32 24.06.2025)
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Олега Зубкова перевозят на лечение из Симферополя в Краснодар. Об этом сообщили в минздраве РК.
"Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию г. Краснодар для дальнейшего специализированного лечения. Пациент транспортируется реанимобилем службы санитарной авиации "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.
23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
По информации "Тайгана", напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка. После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка - Алексей. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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