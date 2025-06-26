https://crimea.ria.ru/20250626/sostoyalsya-novyy-etap-obmena-plennymi-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1147513261.html

Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной

Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной

Состоялся новый этап обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T17:02

2025-06-26T17:02

2025-06-26T17:15

обмен пленными

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Состоялся новый этап обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает Минобороны России.Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Как сообщалось, предыдущие обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.Ранее в Минобороны РФ заявляли, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские бойцы вернулись домой из украинского плена Минобороны России подтвердило обмен пленными и опубликовало видео 2025-06-26T17:02 true PT0M20S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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