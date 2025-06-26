https://crimea.ria.ru/20250626/sostoyalsya-novyy-etap-obmena-plennymi-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1147513261.html
Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной
Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной
Состоялся новый этап обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T17:02
2025-06-26T17:02
2025-06-26T17:15
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Состоялся новый этап обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает Минобороны России.Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Как сообщалось, предыдущие обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.Ранее в Минобороны РФ заявляли, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские бойцы вернулись домой из украинского плена
Минобороны России подтвердило обмен пленными и опубликовало видео
2025-06-26T17:02
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PT0M20S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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обмен пленными, россия, украина, новости сво, новости, министерство обороны рф, видео, видео
Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной
Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными - Минобороны
17:02 26.06.2025 (обновлено: 17:15 26.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Состоялся новый этап обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает Минобороны России.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Взамен передана группа военнопленных ВСУ.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ", - подытожили в оборонном ведомстве.
Как сообщалось, предыдущие обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.
Ранее в Минобороны РФ заявляли
, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.
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