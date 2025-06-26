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Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной
Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной
Состоялся новый этап обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T17:02
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обмен пленными
россия
украина
новости сво
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Состоялся новый этап обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает Минобороны России.Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Как сообщалось, предыдущие обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.Ранее в Минобороны РФ заявляли, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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7 495 645-6601
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Российские бойцы вернулись домой из украинского плена
Минобороны России подтвердило обмен пленными и опубликовало видео
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обмен пленными, россия, украина, новости сво, новости, министерство обороны рф, видео, видео
Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Состоялся новый этап обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает Минобороны России.
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Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными - Минобороны

17:02 26.06.2025 (обновлено: 17:15 26.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Состоялся новый этап обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает Минобороны России.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Взамен передана группа военнопленных ВСУ.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ", - подытожили в оборонном ведомстве.
Как сообщалось, предыдущие обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.
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Обмен пленнымиРоссияУкраинаНовости СВОНовостиМинистерство обороны РФВидео
 
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