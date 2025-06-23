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После нападения льва на Олега Зубкова возбуждено уголовное дело
После нападения льва на Олега Зубкова возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.06.2025
После нападения льва на Олега Зубкова возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту нападения хищника на учредителя парка львов "Тайган" Олега Зубкова. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T17:11
2025-06-23T17:11
2025-06-23T17:26
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следком крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту нападения хищника на учредителя парка львов "Тайган" Олега Зубкова. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в сафари-парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. Он остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователи провели осмотры места трагедии, изъяли предметы и вещи, которые подлежат исследованию. Опрошены сотрудники парка, устанавливается круг свидетелей, назначен ряд экспертиз,. Также специалисты изучают документацию по соблюдению техники безопасности.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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После нападения льва на Олега Зубкова возбуждено уголовное дело
После ЧП с Олегом Зубковым в крымском парке львов "Тайган" возбуждено уголовное дело
17:11 23.06.2025 (обновлено: 17:26 23.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту нападения хищника на учредителя парка львов "Тайган" Олега Зубкова. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
ЧП произошло
вечером 22 июня. Во время кормления львов в сафари-парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. Он остается в тяжелом
, но стабильном состоянии.
"Произошедшая трагедия стала возможной вследствие грубого нарушения ответственными работниками парка львов "Тайган" правил техники безопасности при содержании опасных животных. ️Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователи провели осмотры места трагедии, изъяли предметы и вещи, которые подлежат исследованию. Опрошены сотрудники парка, устанавливается круг свидетелей, назначен ряд экспертиз,. Также специалисты изучают документацию по соблюдению техники безопасности.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.