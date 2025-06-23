https://crimea.ria.ru/20250623/posle-napadeniya-lva-na-olega-zubkova-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1147443094.html

После нападения льва на Олега Зубкова возбуждено уголовное дело

После нападения льва на Олега Зубкова возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.06.2025

После нападения льва на Олега Зубкова возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту нападения хищника на учредителя парка львов "Тайган" Олега Зубкова. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T17:11

2025-06-23T17:11

2025-06-23T17:26

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту нападения хищника на учредителя парка львов "Тайган" Олега Зубкова. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в сафари-парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. Он остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователи провели осмотры места трагедии, изъяли предметы и вещи, которые подлежат исследованию. Опрошены сотрудники парка, устанавливается круг свидетелей, назначен ряд экспертиз,. Также специалисты изучают документацию по соблюдению техники безопасности.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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