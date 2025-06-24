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Родился в кольчуге: в Тайгане рассказали о состоянии Олега Зубкова - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Родился в кольчуге: в Тайгане рассказали о состоянии Олега Зубкова
Родился в кольчуге: в Тайгане рассказали о состоянии Олега Зубкова - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Родился в кольчуге: в Тайгане рассказали о состоянии Олега Зубкова
Травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва - незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации - он "родился не в... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T21:29
2025-06-24T21:29
олег зубков
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года
татьяна алексагина
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва - незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации - он "родился не в рубашке, а в кольчуге". Об этом рассказала его помощница Татьяна Алексагина.Она добавила, что сейчас Олег Зубков еще в пути, его переводят в больницу Краснодара.Ранее сообщалось, что Олега Зубкова перевели из Симферополя на лечение в Краснодар.ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.По информации "Тайгана", напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка. После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка - Алексей. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:"На таких людях держится Земля": посетитель помог спасти Олега ЗубковаЛьва испугал громкий звук - в "Тайгане" рассказали о нападении на Зубкова Олега Зубкова спасла от напавшего льва сотрудница "Тайгана"
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РИА Новости Крым
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4.7
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олег зубков, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года, татьяна алексагина, новости крыма, крым
Родился в кольчуге: в Тайгане рассказали о состоянии Олега Зубкова

Олег Зубков - последние новости на сегодня

21:29 24.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВладелец парка львов "Тайган" Олег Зубков
Владелец парка львов Тайган Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва - незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации - он "родился не в рубашке, а в кольчуге". Об этом рассказала его помощница Татьяна Алексагина.
"Это просто чудо, Господь и врачи спасли! Врачам низкий поклон - всем, кто спасал Олега Алексеевича. Врачи сказали, он родился не "в рубашке", а просто в кольчуге. Потому что при нападении льва не много есть случаев, когда человек отделался такими травмами", - сообщила она.
Она добавила, что сейчас Олег Зубков еще в пути, его переводят в больницу Краснодара.
Ранее сообщалось, что Олега Зубкова перевели из Симферополя на лечение в Краснодар.
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.
23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
По информации "Тайгана", напавший на директора крымского сафари-парка "Тайган" лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка. После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка - Алексей. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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Олег ЗубковЧП с Олегом Зубковым в парке львов "Тайган"ЧП в парке львов "Тайган" 16 октября 2024 годаТатьяна АлексагинаНовости КрымаКрым
 
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Заголовок открываемого материала
21:45В лесах Севастополя усилили патрулирование
21:29Родился в кольчуге: в Тайгане рассказали о состоянии Олега Зубкова
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