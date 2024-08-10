https://crimea.ria.ru/20240810/kurskaya-avantyura-kieva-i-kiborg-iz-simferopolya-top-novostey-nedeli-1139497840.html

Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели

Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели

На этой неделе российские военные выбивают киевских террористов из курского приграничья, в Липецке отражали массированную беспилотную атаку ВСУ, на Украине... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T18:31

2024-08-10T18:31

2024-08-10T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На этой неделе российские военные выбивают киевских террористов из курского приграничья, в Липецке отражали массированную беспилотную атаку ВСУ, на Украине встречали истребители F-16, которые, по мнению экспертов, все равно не изменят ситуацию в зоне СВО. Еще в Феодосии произошла резонансная драка, где серьезно пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, а в Симферополе корреспонденты РИА Новости Крым пообщались с человеком-"киборгом".Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Курская авантюра Киева6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли границу с РФ в Курской области с целью захвата участка территории Суджанского района региона. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки врага и наносили огневые удары по противнику в районе границы и его резервам на территории Сумской области Украины. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники. В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей.Реакции на события в Курской областиСитуацию в Курской области взял на личный контроль президент России Владимир Путин. Глава государства провел совещание с руководителями силовых ведомств, Минобороны, Генерального штаба, ФСБ. Также он поручил оказать безотлагательную помощь жителям региона.Необходимо извлечь урок из действий ВСУ на границе Курской области и беспощадно разгромить врага, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.У России сегодня есть все основания для того, чтобы серьезно удивить США и ВСУ непредвиденно емким нестандартным решением в ответ на террористическую операцию Киева в Курской области с применением американского оружия, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Крым готов оказать необходимую поддержку жителям Курской области после атак украинских боевиков, заявил глава республики Сергей Аксенов.Атака на ЛипецкВ ночь на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС. Пострадали шесть человек. В зону эвакуации попали 416 домовладений. В населенные пункты прибыли автобусы для жителей и были развернуты пункты временного пребывания. В ЕДС Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации. Также в Липецке и Липецком муниципальном округе останавливали движение пассажирского транспорта.F-16 на Украине4 августа Владимир Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 на Украину. В его Telegram-канале появилось видео, в котором демонстрируется пролет пары F-16 и еще двух истребителей с украинскими опознавательными знаками, на фоне которых Зеленский вручает награды боевикам ВСУ. По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, поставка этих самолетов не поможет ВСУ переломить ситуацию в зоне СВО, хотя и добавит некоторые сложности для российской армии: придется тратить ракеты – и авиационные, и противовоздушной обороны, чтобы сбивать эти самолеты.Массовая драка в Феодосии3 августа Следком сообщил о массовой драке в Феодосии, в которой серьезные травмы получили чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его товарищ. Двали в начале недели госпитализирован в Москве. Как сообщил тренер спортсмена, товарищи затупились за незнакомца, которого избивала толпа. Все девять участников драки в кротчайшие сроки арестованы и будут содержаться под стражей до 29 сентября. За проявленные мужество и решительность Председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага".Дорожная инфраструктура КрымаМинистр финансов России Антон Силуанов на этой неделе лично оценил качество инфраструктуры на крымских дорогах и доложил об этом президенту страны Владимиру Путину. Министр финансов отметил появление новых заправок и развязок и подчеркнул, что на дорогах, соединяющих Крым и Краснодарский край, в разы выросло число машин, но при этом разгружаются "узкие места", где образуются пробки."Киборг" из СимферополяСимферополец Роман Недилько, потеряв обе кисти рук, продолжает заниматься спортом и активным туризмом, а еще помогает таким, как сам – делает из людей сверхлюдей с помощью технических приспособлений и технической мысли. Недилько создает модные протезы конечностей прямо у себя в гараже. На этой неделе корреспонденты РИА Новости Крым пообщались с этим сильным человеком, который сам себя называет киборгом.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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