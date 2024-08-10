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Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели
Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели
На этой неделе российские военные выбивают киевских террористов из курского приграничья, в Липецке отражали массированную беспилотную атаку ВСУ, на Украине... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T18:31
2024-08-10T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На этой неделе российские военные выбивают киевских террористов из курского приграничья, в Липецке отражали массированную беспилотную атаку ВСУ, на Украине встречали истребители F-16, которые, по мнению экспертов, все равно не изменят ситуацию в зоне СВО. Еще в Феодосии произошла резонансная драка, где серьезно пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, а в Симферополе корреспонденты РИА Новости Крым пообщались с человеком-"киборгом".Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Курская авантюра Киева6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли границу с РФ в Курской области с целью захвата участка территории Суджанского района региона. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки врага и наносили огневые удары по противнику в районе границы и его резервам на территории Сумской области Украины. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники. В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей.Реакции на события в Курской областиСитуацию в Курской области взял на личный контроль президент России Владимир Путин. Глава государства провел совещание с руководителями силовых ведомств, Минобороны, Генерального штаба, ФСБ. Также он поручил оказать безотлагательную помощь жителям региона.Необходимо извлечь урок из действий ВСУ на границе Курской области и беспощадно разгромить врага, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.У России сегодня есть все основания для того, чтобы серьезно удивить США и ВСУ непредвиденно емким нестандартным решением в ответ на террористическую операцию Киева в Курской области с применением американского оружия, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Крым готов оказать необходимую поддержку жителям Курской области после атак украинских боевиков, заявил глава республики Сергей Аксенов.Атака на ЛипецкВ ночь на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС. Пострадали шесть человек. В зону эвакуации попали 416 домовладений. В населенные пункты прибыли автобусы для жителей и были развернуты пункты временного пребывания. В ЕДС Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации. Также в Липецке и Липецком муниципальном округе останавливали движение пассажирского транспорта.F-16 на Украине4 августа Владимир Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 на Украину. В его Telegram-канале появилось видео, в котором демонстрируется пролет пары F-16 и еще двух истребителей с украинскими опознавательными знаками, на фоне которых Зеленский вручает награды боевикам ВСУ. По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, поставка этих самолетов не поможет ВСУ переломить ситуацию в зоне СВО, хотя и добавит некоторые сложности для российской армии: придется тратить ракеты – и авиационные, и противовоздушной обороны, чтобы сбивать эти самолеты.Массовая драка в Феодосии3 августа Следком сообщил о массовой драке в Феодосии, в которой серьезные травмы получили чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его товарищ. Двали в начале недели госпитализирован в Москве. Как сообщил тренер спортсмена, товарищи затупились за незнакомца, которого избивала толпа. Все девять участников драки в кротчайшие сроки арестованы и будут содержаться под стражей до 29 сентября. За проявленные мужество и решительность Председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага".Дорожная инфраструктура КрымаМинистр финансов России Антон Силуанов на этой неделе лично оценил качество инфраструктуры на крымских дорогах и доложил об этом президенту страны Владимиру Путину. Министр финансов отметил появление новых заправок и развязок и подчеркнул, что на дорогах, соединяющих Крым и Краснодарский край, в разы выросло число машин, но при этом разгружаются "узкие места", где образуются пробки."Киборг" из СимферополяСимферополец Роман Недилько, потеряв обе кисти рук, продолжает заниматься спортом и активным туризмом, а еще помогает таким, как сам – делает из людей сверхлюдей с помощью технических приспособлений и технической мысли. Недилько создает модные протезы конечностей прямо у себя в гараже. На этой неделе корреспонденты РИА Новости Крым пообщались с этим сильным человеком, который сам себя называет киборгом.
https://crimea.ria.ru/20240810/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html
https://crimea.ria.ru/20240809/shou-dolzhno-prodolzhatsya-zachem-kiev-pustilsya-v-kurskuyu-avantyuru-1139485016.html
https://crimea.ria.ru/20240810/smogut-li-vsu-prorvatsya-v-krym--otvet-vlastey-1139499635.html
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https://crimea.ria.ru/20240808/k-novomu-khersonesu-v-sevastopole-nachnut-stroit-dorogu-1139464516.html
https://crimea.ria.ru/20240806/kak-efreytor-mechta-stal-geroem-rossii-a-ego-zhena--volonterom-1139385732.html
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Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:31 10.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВыдвижение подразделений ВС РФ в Курскую область
Выдвижение подразделений ВС РФ в Курскую область
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На этой неделе российские военные выбивают киевских террористов из курского приграничья, в Липецке отражали массированную беспилотную атаку ВСУ, на Украине встречали истребители F-16, которые, по мнению экспертов, все равно не изменят ситуацию в зоне СВО. Еще в Феодосии произошла резонансная драка, где серьезно пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, а в Симферополе корреспонденты РИА Новости Крым пообщались с человеком-"киборгом".
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.

Курская авантюра Киева

6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли границу с РФ в Курской области с целью захвата участка территории Суджанского района региона. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки врага и наносили огневые удары по противнику в районе границы и его резервам на территории Сумской области Украины. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники. В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
07:03
Что такое режим контртеррористической операции

Реакции на события в Курской области

Ситуацию в Курской области взял на личный контроль президент России Владимир Путин. Глава государства провел совещание с руководителями силовых ведомств, Минобороны, Генерального штаба, ФСБ. Также он поручил оказать безотлагательную помощь жителям региона.
Необходимо извлечь урок из действий ВСУ на границе Курской области и беспощадно разгромить врага, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
У России сегодня есть все основания для того, чтобы серьезно удивить США и ВСУ непредвиденно емким нестандартным решением в ответ на террористическую операцию Киева в Курской области с применением американского оружия, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Крым готов оказать необходимую поддержку жителям Курской области после атак украинских боевиков, заявил глава республики Сергей Аксенов.
ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
Вчера, 20:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Шоу должно продолжаться": зачем Киев пустился в курскую авантюру

Атака на Липецк

В ночь на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС. Пострадали шесть человек. В зону эвакуации попали 416 домовладений. В населенные пункты прибыли автобусы для жителей и были развернуты пункты временного пребывания. В ЕДС Липецкой области открыта горячая линия по вопросам эвакуации. Также в Липецке и Липецком муниципальном округе останавливали движение пассажирского транспорта.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
12:42
Смогут ли ВСУ прорваться в Крым – ответ властей

F-16 на Украине

4 августа Владимир Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 на Украину. В его Telegram-канале появилось видео, в котором демонстрируется пролет пары F-16 и еще двух истребителей с украинскими опознавательными знаками, на фоне которых Зеленский вручает награды боевикам ВСУ. По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, поставка этих самолетов не поможет ВСУ переломить ситуацию в зоне СВО, хотя и добавит некоторые сложности для российской армии: придется тратить ракеты – и авиационные, и противовоздушной обороны, чтобы сбивать эти самолеты.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Вчера, 21:21
США передадут Киеву новый пакет помощи с ракетами Stinger

Массовая драка в Феодосии

3 августа Следком сообщил о массовой драке в Феодосии, в которой серьезные травмы получили чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его товарищ. Двали в начале недели госпитализирован в Москве. Как сообщил тренер спортсмена, товарищи затупились за незнакомца, которого избивала толпа. Все девять участников драки в кротчайшие сроки арестованы и будут содержаться под стражей до 29 сентября. За проявленные мужество и решительность Председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага".
Пляжи на Азовском море - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
8 августа, 20:23
Роспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры

Дорожная инфраструктура Крыма

Министр финансов России Антон Силуанов на этой неделе лично оценил качество инфраструктуры на крымских дорогах и доложил об этом президенту страны Владимиру Путину. Министр финансов отметил появление новых заправок и развязок и подчеркнул, что на дорогах, соединяющих Крым и Краснодарский край, в разы выросло число машин, но при этом разгружаются "узкие места", где образуются пробки.
Ремонт дорог в Севастополе
8 августа, 22:24
В Севастополе начнут строить дорогу в районе бухты Омега

"Киборг" из Симферополя

Симферополец Роман Недилько, потеряв обе кисти рук, продолжает заниматься спортом и активным туризмом, а еще помогает таким, как сам – делает из людей сверхлюдей с помощью технических приспособлений и технической мысли. Недилько создает модные протезы конечностей прямо у себя в гараже. На этой неделе корреспонденты РИА Новости Крым пообщались с этим сильным человеком, который сам себя называет киборгом.
Волонтёрская группа Zащитники из Севастополя - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
6 августа, 18:47Лицом к лицу
Как ефрейтор "Мечта" стал Героем России, а его жена – волонтером
 
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20:20В Симферопольском районе Крыма поврежден подземный газопровод
20:02В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов
19:39Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками
19:10Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область
18:31Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели
17:43Затяжной удар: сколько будет бушевать разразившаяся магнитная буря
17:02Украинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страны
16:34Лукашенко лично отправится на границу с Украиной
16:03Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам
15:10Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе
14:43Горит западное вооружение и техника: ВСУ потеряли еще более 1800 боевиков
14:34Белоруссия усиливает группировку войск на границе с Украиной
14:11Силами российской ПВО сбиты две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS
14:02Удар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
13:47Российские военные нанесли поражение наемникам "Иностранного легиона"
13:30ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области
12:42Смогут ли ВСУ прорваться в Крым – ответ властей
12:01Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны
11:54Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над Беларусью
11:33Российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку под Суджей
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