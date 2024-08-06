https://crimea.ria.ru/20240806/dmitriya-dvali-nagradili-vedomstvennoy-medalyu-doblest-i-otvaga-1139413057.html

Дмитрия Двали наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага"

Дмитрия Двали наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага" - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Дмитрия Двали наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага"

Председатель СК России подписал приказ о награждении Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T21:53

2024-08-06T21:53

2024-08-06T21:59

награды

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

дмитрий двали

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Председатель СК России подписал приказ о награждении Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.Чемпион России по боксу Дмитрий Двали 28 июля 2024 года в одиночку противостоял группе местных жителей, которые устроили массовую драку, а также вели себя агрессивно по отношению к проходящим мимо девушкам, напомнили в СК.За проявленные мужество и решительность Председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага".Читайте также на РИА Новости Крым:Чемпиона России по боксу избили в Феодосии – возбуждено делоПосле драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеТренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере

https://crimea.ria.ru/20240806/arestovany-vse-9-obvinyaemykh-v-pokushenii-na-boksera-v-feodosii-1139378312.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

награды, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, дмитрий двали