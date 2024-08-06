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Дмитрия Двали наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага" - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Дмитрия Двали наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага"
Дмитрия Двали наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага" - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Дмитрия Двали наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага"
Председатель СК России подписал приказ о награждении Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T21:53
2024-08-06T21:59
награды
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Председатель СК России подписал приказ о награждении Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.Чемпион России по боксу Дмитрий Двали 28 июля 2024 года в одиночку противостоял группе местных жителей, которые устроили массовую драку, а также вели себя агрессивно по отношению к проходящим мимо девушкам, напомнили в СК.За проявленные мужество и решительность Председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага".Читайте также на РИА Новости Крым:Чемпиона России по боксу избили в Феодосии – возбуждено делоПосле драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеТренер рассказал о состоянии покалеченного в драке в Феодосии боксере
https://crimea.ria.ru/20240806/arestovany-vse-9-obvinyaemykh-v-pokushenii-na-boksera-v-feodosii-1139378312.html
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награды, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, дмитрий двали
Дмитрия Двали наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага"

Чемпиона России по боксу Дмитрия Двали наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага"

21:53 06.08.2024 (обновлено: 21:59 06.08.2024)
 
© Следственный комитет РФДмитрий Двали
Дмитрий Двали
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Председатель СК России подписал приказ о награждении Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
Чемпион России по боксу Дмитрий Двали 28 июля 2024 года в одиночку противостоял группе местных жителей, которые устроили массовую драку, а также вели себя агрессивно по отношению к проходящим мимо девушкам, напомнили в СК.
"Дмитрий Двали, выполняя общественный долг, не остался в стороне от происходящего и рискуя жизнью попытался пресечь противоправное деяние. Такой поступок является примером неравнодушия и самоотверженности", – сказано в сообщении ведомства.
За проявленные мужество и решительность Председатель СК России Александр Бастрыкин принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага".
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НаградыАлександр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиДмитрий Двали
 
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