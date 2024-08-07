Путину доложили о ситуации в Курской области
Врио главы Курской области Смирнов доложил Путину об обстановке в регионе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе.
"Ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Путину. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям", - сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.
Он также проинформировал, что решением оперативного штаба в регионе отменено проведение всех массовых мероприятий.
Накануне утром Смирнов сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей. В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых.
Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу.
По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, всего в числе раненых шестеро детей. Как сообщили утром в среду в курской областной многопрофильной больнице, общее число пострадавших мирных жителей достигло 28 человек.
Сейчас из приграничья эвакуированы несколько тысяч человек, в регионе развернуты 2,5 тысячи пунктов временного размещения, где находятся сотни взрослых и детей.
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