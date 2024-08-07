https://crimea.ria.ru/20240807/putinu-dolozhili-o-situatsii-v-kurskoy-oblasti-1139429000.html

Путину доложили о ситуации в Курской области

Путину доложили о ситуации в Курской области - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Путину доложили о ситуации в Курской области

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T14:13

2024-08-07T14:13

2024-08-07T14:13

курская область

обстрелы всу

обстрелы курской области

происшествия

алексей смирнов

владимир путин (политик)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе. Он также проинформировал, что решением оперативного штаба в регионе отменено проведение всех массовых мероприятий.Накануне утром Смирнов сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей. В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых.Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, всего в числе раненых шестеро детей. Как сообщили утром в среду в курской областной многопрофильной больнице, общее число пострадавших мирных жителей достигло 28 человек. Сейчас из приграничья эвакуированы несколько тысяч человек, в регионе развернуты 2,5 тысячи пунктов временного размещения, где находятся сотни взрослых и детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская область: новости о ситуации на границе с УкраинойСК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую областьРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области

курская область

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курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия, алексей смирнов, владимир путин (политик), безопасность, новости