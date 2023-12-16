https://crimea.ria.ru/20231216/pryamaya-liniya-putina-i-feyki-pro-krymskiy-most-top-novostey-nedeli-1133584954.html

"Прямая линия" Путина и фейки про Крымский мост: топ новостей недели

"Прямая линия" Путина и фейки про Крымский мост: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 16.12.2023

"Прямая линия" Путина и фейки про Крымский мост: топ новостей недели

"Прямая линия" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Брюссельские решения по членству Украины в ЕС и позиция Орбана. Провалы ВСУ на фронтах и... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T18:10

2023-12-16T18:10

2023-12-16T18:10

новости

владимир путин (политик)

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

топ новостей недели

украина

владимир зеленский (президент украины)

венгрия

виктор орбан

европейский союз

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. "Прямая линия" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Брюссельские решения по членству Украины в ЕС и позиция Орбана. Провалы ВСУ на фронтах и отвод украинских подразделений. Разгром законспирированной сети украинских агентов в Крыму. Объявление в розыск Кирилла Буданова. Новый украинский вброс про Крымский мост. Перспектива открытия аэропортов в Краснодаре и Симфрополе.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней."Прямая линия" с президентомВ четверг состоялась "Прямая линия" президента России Владимира Путина, объединенная с большой пресс-конференцией по итогам года. Мероприятие продлилось 4 часа 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов граждан России и представителей отечественных и зарубежных СМИ. В том числе Президент рассказал об успехах ВС РФ в на линии фронта, ответил на вопрос о сроках завершения спецоперации и развеял слухи о новой мобилизации в России, рассказал об устойчивом экономическом положении страны, отменил комиссию для пенсионеров при оплате услуг ЖКХ, анонсировал продление семейной ипотеки и пообещал снижение цен на куриные яйца.Прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 году>>Брюссельские решения по Украине11 декабря украинский президент Владимир Зеленский принял участие в инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Целью визита лидера киевского режима в Аргентину, по мнению политологов, была встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который называет Украину "одной из самых коррумпированных стран мира" и выступает против начала переговоров о вступлении ее в Евросоюз. Это не помогло: Орбан по-прежнему считает переговоры о вступлении Украины в ЕС " ужасной ошибкой". Правда, несмотря на возражения венгерского премьера, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе все же приняли решение о переговорах, однако не установили сроки их начала. Самого Зеленского на саммит не пустили – его визит отменили за сутки до события, "чтобы не вызвать враждебность" Обрана, который 15 декабря заявил, что Венгрия может еще 75 раз отказать, пока вопрос дойдет до национальных парламентов стран ЕС. По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, Украина не нужна Евросоюзу, и хотя открыто об этом заявляет только премьер Орбан, другие члены ЕС согласовывают переговоры по этому вопросу, отлично понимая крайнюю отдаленность такой перспективы. К моменту ее воплощения страна и вовсе может перестать существовать в нынешнем ее виде.Провалы ВСУ на фронтахНа протяжении всей недели ВСУ продолжали терпеть поражения на разных участках фронта. В частности Украине пришлось вывести из-под Авдеевки третью отдельную штурмовую бригаду, заявила пресс-служба формирования. Подразделение сформировано из ветеранов "Азова"*, его командиром является основатель нацбата и лидер партии "Национальный корпус"* Андрей Билецкий. По нению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, профессора Алексея Подберезкина, это говорит о том, что ВСУ пытаются спасти самое ценное, что у них есть на данный момент – человеческие ресурсы. Еще одно подтверждение этому – вывод с Запорожского направления элитной украинской группировки "Марун", которая понесла значительные потери. При этом украинские СМИ на этой неделе указывали на то, что командование ВСУ не жалеет простых солдат, которых отправляют форсировать Днепр на "подручных средствах". В результате многие гибнут в пути. Тех, кто добрался на берег, ликвидируют российские военные. Такие приказы украинские обозреватели называют военным преступлением.* Запрещенная в России экстремистская организацияРабота ФСБ в КрымуФедеральная служба безопасности сообщила, что в 2023 году раскрыла в Крыму созданную под контролем Запада глубоко законспирированную разветвленную агентурную сеть украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии. Целями планируемых посягательств были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев. В ходе обысков были обнаружены оружие, предметы, взрывчатые вещества, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ. Среди "ждунов", завербованных в Крыму иностранными спецслужбами, мало патриотов других стран и тех, кто готов на все за деньги – как правило, это люди, не нашедшие своего места в жизни и не осознающие всех рисков такого поступка, прокомментировал тему политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Розыск БудановаВ России объявлен в розыск руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщили на этой неделе в МВД РФ. При этом уточнений, по какой именно статье разыскивается глава украинской разведки, нет. По мнению политолога Ростислава Ищенко, шансы найти Буданова, арестовать и передать суду не так уж малы. Более того, когда закончится спецоперация, коллективный Запад может выдать его России в качестве залога улучшения отношений.Фейк про Крымский мостУкраинская пропаганда на этой неделе распространяла в мессенджерах и соцсетях новый фейк о том, что проехать по Крымскому мосту якобы можно будет только по "специальным пропускам", выдаваемым МВД по республике. Этот фейк развеяли власти Крыма, пояснив, что проезд по Крымскому мосту осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет и не планируется.Южные аэропортыВ среду в администрации Краснодарского края сообщили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря. Другие закрытые гавани аналогичного решения пока не приняли. В том числе пока не планируют открывать Международный аэропорт Симферополя, это обусловлено соображениями безопасности, заявил глава республики Сергей Аксенов.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://crimea.ria.ru/20231214/pryamaya-liniya-i-bolshaya-press-konferentsiya-vladimira-putina--translyatsiya-1133525555.html

https://crimea.ria.ru/20231215/ukraina-v-es-ot-chego-na-samom-dele-zavisit-okonchatelnoe-reshenie-1133571544.html

https://crimea.ria.ru/20231216/provalnye-ataki-vsu-za-sutki-v-zone-svo-kiev-poteryal-esche-630-boevikov-1133597732.html

https://crimea.ria.ru/20231212/skolko-teraktov-predotvratili-v-rossii-s-nachala-goda--nak-1133482363.html

https://crimea.ria.ru/20231216/sotrudniki-sbu-obyavleny-v-rozysk-za-nezakonnoe-presledovanie-patriarkha-1133597214.html

https://crimea.ria.ru/20231215/putin-otmetil-geroizm-zheleznodorozhnikov-pri-atakakh-na-krymskiy-most-1133580391.html

https://crimea.ria.ru/20231215/dlya-poezdov-v-krym-zakupyat-300-novykh-vagonov-v-blizhayshie-neskolko-let-1133582317.html

украина

венгрия

крымский мост

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