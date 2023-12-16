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"Прямая линия" Путина и фейки про Крымский мост: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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https://crimea.ria.ru/20231216/pryamaya-liniya-putina-i-feyki-pro-krymskiy-most-top-novostey-nedeli-1133584954.html
"Прямая линия" Путина и фейки про Крымский мост: топ новостей недели
"Прямая линия" Путина и фейки про Крымский мост: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 16.12.2023
"Прямая линия" Путина и фейки про Крымский мост: топ новостей недели
"Прямая линия" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Брюссельские решения по членству Украины в ЕС и позиция Орбана. Провалы ВСУ на фронтах и... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T18:10
2023-12-16T18:10
новости
владимир путин (политик)
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
топ новостей недели
украина
владимир зеленский (президент украины)
венгрия
виктор орбан
европейский союз
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. "Прямая линия" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Брюссельские решения по членству Украины в ЕС и позиция Орбана. Провалы ВСУ на фронтах и отвод украинских подразделений. Разгром законспирированной сети украинских агентов в Крыму. Объявление в розыск Кирилла Буданова. Новый украинский вброс про Крымский мост. Перспектива открытия аэропортов в Краснодаре и Симфрополе.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней."Прямая линия" с президентомВ четверг состоялась "Прямая линия" президента России Владимира Путина, объединенная с большой пресс-конференцией по итогам года. Мероприятие продлилось 4 часа 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов граждан России и представителей отечественных и зарубежных СМИ. В том числе Президент рассказал об успехах ВС РФ в на линии фронта, ответил на вопрос о сроках завершения спецоперации и развеял слухи о новой мобилизации в России, рассказал об устойчивом экономическом положении страны, отменил комиссию для пенсионеров при оплате услуг ЖКХ, анонсировал продление семейной ипотеки и пообещал снижение цен на куриные яйца.Прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 году&gt;&gt;Брюссельские решения по Украине11 декабря украинский президент Владимир Зеленский принял участие в инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Целью визита лидера киевского режима в Аргентину, по мнению политологов, была встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который называет Украину "одной из самых коррумпированных стран мира" и выступает против начала переговоров о вступлении ее в Евросоюз. Это не помогло: Орбан по-прежнему считает переговоры о вступлении Украины в ЕС " ужасной ошибкой". Правда, несмотря на возражения венгерского премьера, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе все же приняли решение о переговорах, однако не установили сроки их начала. Самого Зеленского на саммит не пустили – его визит отменили за сутки до события, "чтобы не вызвать враждебность" Обрана, который 15 декабря заявил, что Венгрия может еще 75 раз отказать, пока вопрос дойдет до национальных парламентов стран ЕС. По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, Украина не нужна Евросоюзу, и хотя открыто об этом заявляет только премьер Орбан, другие члены ЕС согласовывают переговоры по этому вопросу, отлично понимая крайнюю отдаленность такой перспективы. К моменту ее воплощения страна и вовсе может перестать существовать в нынешнем ее виде.Провалы ВСУ на фронтахНа протяжении всей недели ВСУ продолжали терпеть поражения на разных участках фронта. В частности Украине пришлось вывести из-под Авдеевки третью отдельную штурмовую бригаду, заявила пресс-служба формирования. Подразделение сформировано из ветеранов "Азова"*, его командиром является основатель нацбата и лидер партии "Национальный корпус"* Андрей Билецкий. По нению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, профессора Алексея Подберезкина, это говорит о том, что ВСУ пытаются спасти самое ценное, что у них есть на данный момент – человеческие ресурсы. Еще одно подтверждение этому – вывод с Запорожского направления элитной украинской группировки "Марун", которая понесла значительные потери. При этом украинские СМИ на этой неделе указывали на то, что командование ВСУ не жалеет простых солдат, которых отправляют форсировать Днепр на "подручных средствах". В результате многие гибнут в пути. Тех, кто добрался на берег, ликвидируют российские военные. Такие приказы украинские обозреватели называют военным преступлением.* Запрещенная в России экстремистская организацияРабота ФСБ в КрымуФедеральная служба безопасности сообщила, что в 2023 году раскрыла в Крыму созданную под контролем Запада глубоко законспирированную разветвленную агентурную сеть украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии. Целями планируемых посягательств были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев. В ходе обысков были обнаружены оружие, предметы, взрывчатые вещества, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ. Среди "ждунов", завербованных в Крыму иностранными спецслужбами, мало патриотов других стран и тех, кто готов на все за деньги – как правило, это люди, не нашедшие своего места в жизни и не осознающие всех рисков такого поступка, прокомментировал тему политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Розыск БудановаВ России объявлен в розыск руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщили на этой неделе в МВД РФ. При этом уточнений, по какой именно статье разыскивается глава украинской разведки, нет. По мнению политолога Ростислава Ищенко, шансы найти Буданова, арестовать и передать суду не так уж малы. Более того, когда закончится спецоперация, коллективный Запад может выдать его России в качестве залога улучшения отношений.Фейк про Крымский мостУкраинская пропаганда на этой неделе распространяла в мессенджерах и соцсетях новый фейк о том, что проехать по Крымскому мосту якобы можно будет только по "специальным пропускам", выдаваемым МВД по республике. Этот фейк развеяли власти Крыма, пояснив, что проезд по Крымскому мосту осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет и не планируется.Южные аэропортыВ среду в администрации Краснодарского края сообщили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря. Другие закрытые гавани аналогичного решения пока не приняли. В том числе пока не планируют открывать Международный аэропорт Симферополя, это обусловлено соображениями безопасности, заявил глава республики Сергей Аксенов.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://crimea.ria.ru/20231214/pryamaya-liniya-i-bolshaya-press-konferentsiya-vladimira-putina--translyatsiya-1133525555.html
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https://crimea.ria.ru/20231216/provalnye-ataki-vsu-za-sutki-v-zone-svo-kiev-poteryal-esche-630-boevikov-1133597732.html
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украина
венгрия
крымский мост
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новости, владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, топ новостей недели, украина, владимир зеленский (президент украины), венгрия, виктор орбан, европейский союз, всу (вооруженные силы украины), потери всу , фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, кирилл буданов, крымский мост, новый аэропорт "симферополь", аэропорт, авиасообщение
"Прямая линия" Путина и фейки про Крымский мост: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:10 16.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТрансляция "Прямой линии" и большой пресс-конференции президента РФ В. Путина
Трансляция Прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. "Прямая линия" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Брюссельские решения по членству Украины в ЕС и позиция Орбана. Провалы ВСУ на фронтах и отвод украинских подразделений. Разгром законспирированной сети украинских агентов в Крыму. Объявление в розыск Кирилла Буданова. Новый украинский вброс про Крымский мост. Перспектива открытия аэропортов в Краснодаре и Симфрополе.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

"Прямая линия" с президентом

В четверг состоялась "Прямая линия" президента России Владимира Путина, объединенная с большой пресс-конференцией по итогам года. Мероприятие продлилось 4 часа 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов граждан России и представителей отечественных и зарубежных СМИ. В том числе Президент рассказал об успехах ВС РФ в на линии фронта, ответил на вопрос о сроках завершения спецоперации и развеял слухи о новой мобилизации в России, рассказал об устойчивом экономическом положении страны, отменил комиссию для пенсионеров при оплате услуг ЖКХ, анонсировал продление семейной ипотеки и пообещал снижение цен на куриные яйца.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 году>>
Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря, 11:58
Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина – видео

Брюссельские решения по Украине

11 декабря украинский президент Владимир Зеленский принял участие в инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Целью визита лидера киевского режима в Аргентину, по мнению политологов, была встреча с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который называет Украину "одной из самых коррумпированных стран мира" и выступает против начала переговоров о вступлении ее в Евросоюз. Это не помогло: Орбан по-прежнему считает переговоры о вступлении Украины в ЕС " ужасной ошибкой". Правда, несмотря на возражения венгерского премьера, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе все же приняли решение о переговорах, однако не установили сроки их начала. Самого Зеленского на саммит не пустили – его визит отменили за сутки до события, "чтобы не вызвать враждебность" Обрана, который 15 декабря заявил, что Венгрия может еще 75 раз отказать, пока вопрос дойдет до национальных парламентов стран ЕС. По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, Украина не нужна Евросоюзу, и хотя открыто об этом заявляет только премьер Орбан, другие члены ЕС согласовывают переговоры по этому вопросу, отлично понимая крайнюю отдаленность такой перспективы. К моменту ее воплощения страна и вовсе может перестать существовать в нынешнем ее виде.
Участница протестных митингов за евроинтеграцию Украины на улице Грушевского в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Вчера, 12:28Радио "Спутник в Крыму"
Украина в ЕС: от чего на самом деле зависит окончательное решение

Провалы ВСУ на фронтах

На протяжении всей недели ВСУ продолжали терпеть поражения на разных участках фронта. В частности Украине пришлось вывести из-под Авдеевки третью отдельную штурмовую бригаду, заявила пресс-служба формирования. Подразделение сформировано из ветеранов "Азова"*, его командиром является основатель нацбата и лидер партии "Национальный корпус"* Андрей Билецкий. По нению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, профессора Алексея Подберезкина, это говорит о том, что ВСУ пытаются спасти самое ценное, что у них есть на данный момент – человеческие ресурсы. Еще одно подтверждение этому – вывод с Запорожского направления элитной украинской группировки "Марун", которая понесла значительные потери. При этом украинские СМИ на этой неделе указывали на то, что командование ВСУ не жалеет простых солдат, которых отправляют форсировать Днепр на "подручных средствах". В результате многие гибнут в пути. Тех, кто добрался на берег, ликвидируют российские военные. Такие приказы украинские обозреватели называют военным преступлением.
* Запрещенная в России экстремистская организация
ВСУ
15:47
Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиков

Работа ФСБ в Крыму

Федеральная служба безопасности сообщила, что в 2023 году раскрыла в Крыму созданную под контролем Запада глубоко законспирированную разветвленную агентурную сеть украинских спецслужб, которая должна была совершить резонансные теракты и диверсии. Целями планируемых посягательств были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев. В ходе обысков были обнаружены оружие, предметы, взрывчатые вещества, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ. Среди "ждунов", завербованных в Крыму иностранными спецслужбами, мало патриотов других стран и тех, кто готов на все за деньги – как правило, это люди, не нашедшие своего места в жизни и не осознающие всех рисков такого поступка, прокомментировал тему политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 13:05
Сколько терактов предотвратили в России с начала года – НАК

Розыск Буданова

В России объявлен в розыск руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщили на этой неделе в МВД РФ. При этом уточнений, по какой именно статье разыскивается глава украинской разведки, нет. По мнению политолога Ростислава Ищенко, шансы найти Буданова, арестовать и передать суду не так уж малы. Более того, когда закончится спецоперация, коллективный Запад может выдать его России в качестве залога улучшения отношений.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
15:01
Сотрудники СБУ объявлены в розыск за незаконное преследование Патриарха

Фейк про Крымский мост

Украинская пропаганда на этой неделе распространяла в мессенджерах и соцсетях новый фейк о том, что проехать по Крымскому мосту якобы можно будет только по "специальным пропускам", выдаваемым МВД по республике. Этот фейк развеяли власти Крыма, пояснив, что проезд по Крымскому мосту осуществляется в обычном режиме. Ограничений нет и не планируется.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе IV Железнодорожного съезда - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Вчера, 15:44
Путин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мост

Южные аэропорты

В среду в администрации Краснодарского края сообщили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря. Другие закрытые гавани аналогичного решения пока не приняли. В том числе пока не планируют открывать Международный аэропорт Симферополя, это обусловлено соображениями безопасности, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Вагон
Вчера, 18:24
Для поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет
* Запрещенная в России экстремистская организация
 
НовостиВладимир Путин (политик)Прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 годуТоп новостей неделиУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)ВенгрияВиктор ОрбанЕвропейский СоюзВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)АнтитеррорКирилл БудановКрымский мостНовый аэропорт "Симферополь"АэропортАвиасообщение
 
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17:43Задач наступать не ставится: генштаб ВСУ меняет стратегию
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16:47ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине
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16:02Разгромлен склад боеприпасов и сбит вертолет: армия России бьет врага
15:47Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиков
15:16Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ
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