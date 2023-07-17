https://crimea.ria.ru/20230717/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-17-iyulya-1130127151.html
Главные события и заявления дня: 17 июля
Главные события и заявления дня: 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Главные события и заявления дня: 17 июля
Теракт на Крымском мосту и совещание с президентом РФ Владимиром Путиным на эту тему. Крушение штурмовика Су-25 в акватории Азовского моря. Прекращение действия РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T22:04
2023-07-17T22:04
2023-07-17T22:04
новости
чп на крымском мосту
авиакатастрофа
зерновая сделка
главное за день
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту и совещание с президентом РФ Владимиром Путиным на эту тему. Крушение штурмовика Су-25 в акватории Азовского моря. Прекращение действия зерновой сделки. Новые санкции Великобритании.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Теракт на Крымском мостуУтром в понедельник глава республики Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП повреждено дорожное полотно, опоры уцелели. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Погибли мужчина и женщина из Белгородской области, выжила, но получила ранения их 14-летняя дочь. Девочке оказывают помощь, опасности для ее жизни нет. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.Крымская логистикаДвижение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено. В связи с терактом до 9:00 было остановлено и движение поездов, однако к 9 часам утра железнодорожное сообщение восстановили. Хотя ряд поездов все еще следует с попозданием в расписании. Автобусы направляют на Керченскую паромную переправу. Также через переправу следуют фуры с приоритетными грузами, пассажиры автобусов и легковые автомобили. Однако последним все же рекомендуют перемещаться по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы. Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах на полуостров. На границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машин. Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме. Очередей на выезд из Крыма в Херсонскую область на данный момент нет, на въезд в республику отмечается среднестатистический для буднего дня трафик.Для помощи туристам работает оперативный штаб, в Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения. Цены в Крыму стабильны: проблем с продовольствием и топливом нет. Итоги первого дня после ЧПВечером президент РФ Владимир Путин на совещании по сложившейся ситуации заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту, поручил ФСБ, Следкому и другим силовым ведомствам детально разобраться в произошедшем, подчеркнул, что важно оказать поддержку людям. Он также назвал произошедшее очередным террористическим актом киевского режима, который РФ не оставит без ответа.Докладывая о ситуации, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что один из двух поврежденных в результате теракта пролетов Крымского моста полностью разрушен, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали. Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Однополосное реверсное автомобильное движение возможно будет запущено уже в ночь на 18 июля. По словам главы российского Минтранса Виталия Савельева, в Крым с 18 июля добавят пригородные рельсовые автобусы, с 19 июля - "ласточки". Также президент заслушал доклады глав Крыма и Краснодарского края по ситуации в регионах. Крушение штурмовика Су-25Самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря у берегов Ейска, пилот успел катапультировался, однако позже стало известно, что он погиб.Причиной падения российского штурмовика предварительно стал отказ двигателя, сообщили в Южном военном округе. Самолет упал при выполнении учебно-тренировочного полета. Остановка Зерновой сделкиЧерноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) с прекратила свое действие, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как заявил МИД России, сделка прекращает функционирование с 18 июля, РФ отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. В ведомстве отметили, что в условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки теряет смысл. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным продление зерновой сделки в августе. "Артек" под британскими санкциямиМинфин Великобритании внес в санкционные списки международный детский центр "Артек". Как заявили в документе на сайте британского ведомства, МДЦ "Артек" "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей". Также детскому центру вменяется "осуществление деятельности в качестве юридического лица, аффилированного с правительством РФ". Кроме того, санкционный список дополнился именами еще четырнадцати россиян. Среди них министры Сергей Кравцов и Ольга Любимова, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка Элеонора Федоренко, начальник штаба севастопольского отделения "Юнармии" Владимир Коваленко, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев и другие.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, чп на крымском мосту, авиакатастрофа, зерновая сделка, главное за день, политика, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту и совещание с президентом РФ Владимиром Путиным на эту тему. Крушение штурмовика Су-25 в акватории Азовского моря. Прекращение действия зерновой сделки. Новые санкции Великобритании.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Теракт на Крымском мосту
Утром в понедельник глава республики Сергей Аксенов сообщил
о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Как уточнили
в Минтрансе, в результате ЧП повреждено дорожное полотно, опоры уцелели. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали
два украинских беспилотных надводных аппарата. Погибли
мужчина и женщина из Белгородской области, выжила, но получила ранения их 14-летняя дочь. Девочке оказывают помощь
, опасности для ее жизни нет. СК возбудил уголовное дело
по статье о теракте.
Крымская логистика
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено. В связи с терактом до 9:00 было остановлено и движение поездов, однако к 9 часам утра железнодорожное сообщение восстановили.
Хотя ряд поездов все еще следует с попозданием в расписании.
Автобусы направляют
на Керченскую паромную переправу. Также через переправу следуют фуры с приоритетными грузами, пассажиры автобусов и легковые автомобили. Однако последним все же рекомендуют перемещаться по альтернативному сухопутному маршруту
через новые регионы. Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа
на маршрутах на полуостров. На границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок
пропуска машин. Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме. Очередей на выезд из Крыма в Херсонскую область на данный момент нет, на въезд в республику отмечается среднестатистический для буднего дня трафик.
Для помощи туристам работает оперативный штаб, в Феодосии и Керчи развернуты
34 пункта временного размещения. Цены в Крыму стабильны
: проблем с продовольствием и топливом нет.
Итоги первого дня после ЧП
Вечером президент РФ Владимир Путин на совещании
по сложившейся ситуации заявил
, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту, поручил ФСБ, Следкому и другим силовым ведомствам детально разобраться в произошедшем, подчеркнул, что важно оказать поддержку людям. Он также назвал
произошедшее очередным террористическим актом киевского режима, который РФ не оставит без ответа.
Докладывая о ситуации, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил
, что один из двух поврежденных в результате теракта пролетов Крымского моста полностью разрушен, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали. Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить
к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Однополосное реверсное автомобильное движение возможно будет запущено
уже в ночь на 18 июля.
По словам главы российского Минтранса Виталия Савельева, в Крым с 18 июля добавят пригородные рельсовые автобусы, с 19 июля - "ласточки". Также президент заслушал доклады глав Крыма и Краснодарского края по ситуации в регионах.
Крушение штурмовика Су-25
Самолет Су-25 упал
в акваторию Азовского моря у берегов Ейска, пилот успел катапультировался, однако позже стало известно, что он погиб.
Причиной падения российского штурмовика предварительно стал отказ двигателя
, сообщили в Южном военном округе. Самолет упал при выполнении учебно-тренировочного полета.
Остановка Зерновой сделки
Черноморская зерновая инициатива по вывозу украинского продовольствия (зерновая сделка) с прекратила свое действие
, поскольку касающиеся России пункты меморандума так и не были выполнены, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как заявил МИД России, сделка прекращает функционирование с 18 июля, РФ отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. В ведомстве отметили
, что в условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки теряет смысл.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил
, что рассчитывает обсудить с Путиным продление зерновой сделки в августе.
"Артек" под британскими санкциями
Минфин Великобритании внес в санкционные списки
международный детский центр "Артек". Как заявили в документе на сайте британского ведомства, МДЦ "Артек" "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей". Также детскому центру вменяется "осуществление деятельности в качестве юридического лица, аффилированного с правительством РФ".
Кроме того, санкционный список дополнился именами еще четырнадцати россиян. Среди них министры Сергей Кравцов и Ольга Любимова, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка Элеонора Федоренко, начальник штаба севастопольского отделения "Юнармии" Владимир Коваленко, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев и другие.