Цветущий и алеющий: застывшие мгновения мая в объективе РИА Новости Крым

Майская фотолента РИА Новости Крым
Безусловно, главное событие мая – 80 лет Великой Победы. А вы смотрели Парад на Красной площади?
Безусловно, главное событие мая – 80 лет Великой Победы. А вы смотрели Парад на Красной площади?
В Крыму из-за мер безопасности парадов не было, но города украсили очень празднично.
В Крыму из-за мер безопасности парадов не было, но города украсили очень празднично.
9 мая – потрясающий день, объединяющий всех россиян – вне зависимости от возраста, пола и вероисповедания.
9 мая – потрясающий день, объединяющий всех россиян – вне зависимости от возраста, пола и вероисповедания.
В эти майские дня в стороне не осталась и редакция РИА Новости Крым. В Ливадийском дворце представили проект РИА Новости Крым "Герои прошлого и настоящего".
В эти майские дня в стороне не осталась и редакция РИА Новости Крым. В Ливадийском дворце представили проект РИА Новости Крым "Герои прошлого и настоящего".
Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь из Минска.
Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь из Минска.
Сразу после праздника на работу вышли те, кто возвращает имена безымянным солдатам. В Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025".
Сразу после праздника на работу вышли те, кто возвращает имена безымянным солдатам. В Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025".
Редакция РИА Новости Крым ударно учила молодежь: выступили на медиафоруме "Движения первых"...
Редакция РИА Новости Крым ударно учила молодежь: выступили на медиафоруме "Движения первых"...
...и провели мастер-класс для студентов-гуманитариев "Школы-лектория для начинающих журналистов".
...и провели мастер-класс для студентов-гуманитариев "Школы-лектория для начинающих журналистов".
В Крыму три бойца СВО получили автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Вручить ключи героям и лично пожать им руки в госфонд "Защитники Отечества" в Симферополе прибыл и глава республики Сергей Аксенов.
В Крыму три бойца СВО получили автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Вручить ключи героям и лично пожать им руки в госфонд "Защитники Отечества" в Симферополе прибыл и глава республики Сергей Аксенов.
Корреспонденты РИА Новости Крым рассказали, как в Республике получить протезы, изготовляемые наполуострове, бесплатно.
Корреспонденты РИА Новости Крым рассказали, как в Республике получить протезы, изготовляемые наполуострове, бесплатно.
Подразделения "Барс-Крым" неоднократно тренировались в случае провокация защищать Крым и ловить диверсантов.
Подразделения "Барс-Крым" неоднократно тренировались в случае провокация защищать Крым и ловить диверсантов.
А тем временем деятели культуры тоже не оставались в стороне от вызовов современности. В Симферополе состоялся круглый стол с участием руководства Культурного фронта России, участники обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере укрепления духовно-нравственных ценностей и культурной политики.
А тем временем деятели культуры тоже не оставались в стороне от вызовов современности. В Симферополе состоялся круглый стол с участием руководства Культурного фронта России, участники обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере укрепления духовно-нравственных ценностей и культурной политики.
Еще в мае в Крыму отпраздновали хыдырлез – национальный праздник крымских татар, символизирующий плодородие, достаток и благополучие.
Еще в мае в Крыму отпраздновали хыдырлез – национальный праздник крымских татар, символизирующий плодородие, достаток и благополучие.
Профессиональный конкурс специалистов одной из самых востребованных профессий – сварщиков – прошел в Керчи. Лучшие поедут представлять Крым во всероссийских состязаниях.
Профессиональный конкурс специалистов одной из самых востребованных профессий – сварщиков – прошел в Керчи. Лучшие поедут представлять Крым во всероссийских состязаниях.
Крымские ученые создали биопрепарат, который делает почву плодороднее, повышает урожайность и оздоравливает растения. Препарат уже запатентован.
Крымские ученые создали биопрепарат, который делает почву плодороднее, повышает урожайность и оздоравливает растения. Препарат уже запатентован.
К новостям культуры. Строительная готовность крымского театра кукол достигла 60 процентов. Ввод в эксплуатацию театра предполагается в декабре 2026 года.
К новостям культуры. Строительная готовность крымского театра кукол достигла 60 процентов. Ввод в эксплуатацию театра предполагается в декабре 2026 года.
В "Херсонесе Таврическом" показали считавшиеся утраченными в годы войны артефакты. Немецкие захватчики разорили хранилище, а древние камни использовали в качестве строительного материала. Теперь артефакты нашли в земле Херсонеса второй раз.
В "Херсонесе Таврическом" показали считавшиеся утраченными в годы войны артефакты. Немецкие захватчики разорили хранилище, а древние камни использовали в качестве строительного материала. Теперь артефакты нашли в земле Херсонеса второй раз.
В центре Севастополя возле строящегося музейного комплекса на мысе Хрустальный строят парк скульптур, аналогичный московскому Музеону.
В центре Севастополя возле строящегося музейного комплекса на мысе Хрустальный строят парк скульптур, аналогичный московскому Музеону.
В Крыму прошел модный показ, на котором гостям полуострова и крымчанам показали, на что способны крымские дизайнеры, работающие с этнографическими мотивами народов Крыма.
В Крыму прошел модный показ, на котором гостям полуострова и крымчанам показали, на что способны крымские дизайнеры, работающие с этнографическими мотивами народов Крыма.
24 мая в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов прозвенел последний звонок. Он же прозвучал в Севастополе для семи тысяч выпускников 11 и 9 классов.
24 мая в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов прозвенел последний звонок. Он же прозвучал в Севастополе для семи тысяч выпускников 11 и 9 классов.
Теперь школьники их родители стали более свободными. Можно, например, сделать фотосессию в маках,
Теперь школьники их родители стали более свободными. Можно, например, сделать фотосессию в маках,
...полюбоваться последними весенними закатами...
...полюбоваться последними весенними закатами...
...или ирисами в Никитском ботаническом саду,
...или ирисами в Никитском ботаническом саду,
...а также сходить в поход (по разрешенным маршрутам!).
...а также сходить в поход (по разрешенным маршрутам!).
И вообще есть множество поводов не только жить в Крыму, но и хотя бы раз в жизни приехать в него!
И вообще есть множество поводов не только жить в Крыму, но и хотя бы раз в жизни приехать в него!
Артековцы на вокзале Симферополя.
Артековцы на вокзале Симферополя.
Артековцы на вокзале Симферополя.
Артековцы на вокзале Симферополя.
Артековцы на вокзале Симферополя.
Артековцы на вокзале Симферополя.
Выставка техники МЧС в Гагаринском парке в последний день весны
Выставка техники МЧС в Гагаринском парке в последний день весны
Сотрудники МЧС катают горожан в парке Гагарина на лодке
Сотрудники МЧС катают горожан в парке Гагарина на лодке
Лебедь с потомством
Лебедь с потомством
В Гагаринском парке высадили гортензии
В Гагаринском парке высадили гортензии
Безусловно, главное событие мая – 80 лет Великой Победы. А вы смотрели Парад на Красной площади?
В Крыму из-за мер безопасности парадов не было, но города украсили очень празднично.
9 мая – потрясающий день, объединяющий всех россиян – вне зависимости от возраста, пола и вероисповедания.
В эти майские дня в стороне не осталась и редакция РИА Новости Крым. В Ливадийском дворце представили проект РИА Новости Крым "Герои прошлого и настоящего".
Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь из Минска.
Сразу после праздника на работу вышли те, кто возвращает имена безымянным солдатам. В Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025".
Редакция РИА Новости Крым ударно учила молодежь: выступили на медиафоруме "Движения первых"...
...и провели мастер-класс для студентов-гуманитариев "Школы-лектория для начинающих журналистов".
В Крыму три бойца СВО получили автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Вручить ключи героям и лично пожать им руки в госфонд "Защитники Отечества" в Симферополе прибыл и глава республики Сергей Аксенов.
Корреспонденты РИА Новости Крым рассказали, как в Республике получить протезы, изготовляемые наполуострове, бесплатно.
Подразделения "Барс-Крым" неоднократно тренировались в случае провокация защищать Крым и ловить диверсантов.
А тем временем деятели культуры тоже не оставались в стороне от вызовов современности. В Симферополе состоялся круглый стол с участием руководства Культурного фронта России, участники обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере укрепления духовно-нравственных ценностей и культурной политики.
Еще в мае в Крыму отпраздновали хыдырлез – национальный праздник крымских татар, символизирующий плодородие, достаток и благополучие.
Профессиональный конкурс специалистов одной из самых востребованных профессий – сварщиков – прошел в Керчи. Лучшие поедут представлять Крым во всероссийских состязаниях.
Крымские ученые создали биопрепарат, который делает почву плодороднее, повышает урожайность и оздоравливает растения. Препарат уже запатентован.
К новостям культуры. Строительная готовность крымского театра кукол достигла 60 процентов. Ввод в эксплуатацию театра предполагается в декабре 2026 года.
В "Херсонесе Таврическом" показали считавшиеся утраченными в годы войны артефакты. Немецкие захватчики разорили хранилище, а древние камни использовали в качестве строительного материала. Теперь артефакты нашли в земле Херсонеса второй раз.
В центре Севастополя возле строящегося музейного комплекса на мысе Хрустальный строят парк скульптур, аналогичный московскому Музеону.
В Крыму прошел модный показ, на котором гостям полуострова и крымчанам показали, на что способны крымские дизайнеры, работающие с этнографическими мотивами народов Крыма.
24 мая в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов прозвенел последний звонок. Он же прозвучал в Севастополе для семи тысяч выпускников 11 и 9 классов.
Теперь школьники их родители стали более свободными. Можно, например, сделать фотосессию в маках,
...полюбоваться последними весенними закатами...
...или ирисами в Никитском ботаническом саду,
...а также сходить в поход (по разрешенным маршрутам!).
И вообще есть множество поводов не только жить в Крыму, но и хотя бы раз в жизни приехать в него!
Артековцы на вокзале Симферополя.
Артековцы на вокзале Симферополя.
Артековцы на вокзале Симферополя.
Выставка техники МЧС в Гагаринском парке в последний день весны
Сотрудники МЧС катают горожан в парке Гагарина на лодке
Лебедь с потомством
В Гагаринском парке высадили гортензии