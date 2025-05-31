https://crimea.ria.ru/20250531/tsvetuschiy-i-aleyuschiy-zastyvshie-mgnoveniya-maya-v-obektive-ria-novosti-krym-1146659566.html

Цветущий и алеющий: застывшие мгновения мая в объективе РИА Новости Крым

Цветущий и алеющий: застывшие мгновения мая в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Цветущий и алеющий: застывшие мгновения мая в объективе РИА Новости Крым

Алеющий праздничными датами, зеленеющий свежими полями и предгорьями – прекрасен май в Крыму! РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T16:32

2025-05-31T16:32

2025-05-31T16:00

фотоленты

фото

движение первых

риа новости крым

80 лет победы

крым

парад

9 мая

день победы

ветераны сво

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Алеющий праздничными датами, зеленеющий свежими полями и предгорьями – прекрасен май в Крыму! Множество хороших событий – от Парада Победы до последних школьных звонков ежегодно несет пятый месяц года в себе. За 10 минут просмотра фотографий, проживите его заново вместе с корреспондентами РИА Новости Крым. Милости просим повторить мгновенья!

https://crimea.ria.ru/20250516/kogda-v-krymu-mozhno-otkryvat-kupalnyy-sezon--prognoz-1146456696.html

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симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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