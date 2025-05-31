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Цветущий и алеющий: застывшие мгновения мая в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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Цветущий и алеющий: застывшие мгновения мая в объективе РИА Новости Крым
Цветущий и алеющий: застывшие мгновения мая в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Цветущий и алеющий: застывшие мгновения мая в объективе РИА Новости Крым
Алеющий праздничными датами, зеленеющий свежими полями и предгорьями – прекрасен май в Крыму! РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T16:32
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фотоленты
фото
движение первых
риа новости крым
80 лет победы
крым
парад
9 мая
день победы
ветераны сво
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Алеющий праздничными датами, зеленеющий свежими полями и предгорьями – прекрасен май в Крыму! Множество хороших событий – от Парада Победы до последних школьных звонков ежегодно несет пятый месяц года в себе. За 10 минут просмотра фотографий, проживите его заново вместе с корреспондентами РИА Новости Крым. Милости просим повторить мгновенья!
https://crimea.ria.ru/20250516/kogda-v-krymu-mozhno-otkryvat-kupalnyy-sezon--prognoz-1146456696.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, движение первых, риа новости крым, 80 лет победы, крым, парад, 9 мая, день победы, ветераны сво, ветераны, город-герой, белоруссия, керчь, поисковые работы, день памяти жертв депортации народов крыма, депортация из крыма, сергей аксенов, бахчисарай, образование в крыму и севастополе, севастополь, симферополь, инвалидность, фонд "защитники отечества", "барс - крым", мусульмане, полевые работы, культура, культурное наследие, сельское хозяйство, наука в крыму: открытия и изобретения, наука и технологии, крымский академический театр кукол, херсонес, театр оперы и балета в севастополе, народы крыма, последний звонок, цветы, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, горы, природа
Цветущий и алеющий: застывшие мгновения мая в объективе РИА Новости Крым

Майская фотолента РИА Новости Крым

16:32 31.05.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЦветение сакуры
Цветение сакуры
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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Алеющий праздничными датами, зеленеющий свежими полями и предгорьями – прекрасен май в Крыму!
Множество хороших событий – от Парада Победы до последних школьных звонков ежегодно несет пятый месяц года в себе.
За 10 минут просмотра фотографий, проживите его заново вместе с корреспондентами РИА Новости Крым. Милости просим повторить мгновенья!
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Безусловно, главное событие мая – 80 лет Великой Победы. А вы смотрели Парад на Красной площади?

Парад Победы в Москве
1 из 33

Безусловно, главное событие мая – 80 лет Великой Победы. А вы смотрели Парад на Красной площади?

© РИА Новости . Максим Блинов
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© РИА Новости Крым

В Крыму из-за мер безопасности парадов не было, но города украсили очень празднично.

В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
2 из 33

В Крыму из-за мер безопасности парадов не было, но города украсили очень празднично.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

9 мая – потрясающий день, объединяющий всех россиян – вне зависимости от возраста, пола и вероисповедания.

В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
3 из 33

9 мая – потрясающий день, объединяющий всех россиян – вне зависимости от возраста, пола и вероисповедания.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В эти майские дня в стороне не осталась и редакция РИА Новости Крым. В Ливадийском дворце представили проект РИА Новости Крым "Герои прошлого и настоящего".

Чествование ветеранов в Ливадийском дворце
4 из 33

В эти майские дня в стороне не осталась и редакция РИА Новости Крым. В Ливадийском дворце представили проект РИА Новости Крым "Герои прошлого и настоящего".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь из Минска.

Автоколонна участников патриотического проекта Города-герои – города героев с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
5 из 33

Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь из Минска.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Сразу после праздника на работу вышли те, кто возвращает имена безымянным солдатам. В Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025".

В Ленинском районе стартовала Вахта Памяти Крымфронт-2025
6 из 33

Сразу после праздника на работу вышли те, кто возвращает имена безымянным солдатам. В Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

18 мая Крым вспоминает жертв депортации 1941-1944 годов.

Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
7 из 33

18 мая Крым вспоминает жертв депортации 1941-1944 годов.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Редакция РИА Новости Крым ударно учила молодежь: выступили на медиафоруме "Движения первых"...

Сотрудники РИА Новости Крым выступили на медиафоруме Движения первых
8 из 33

Редакция РИА Новости Крым ударно учила молодежь: выступили на медиафоруме "Движения первых"...

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

...и провели мастер-класс для студентов-гуманитариев "Школы-лектория для начинающих журналистов".

Мастер-класс для студентов-гуманитариев Школы-лектория для начинающих журналистов
9 из 33

...и провели мастер-класс для студентов-гуманитариев "Школы-лектория для начинающих журналистов".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Крыму три бойца СВО получили автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Вручить ключи героям и лично пожать им руки в госфонд "Защитники Отечества" в Симферополе прибыл и глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму три бойца СВО с ампутацией ног получили автомобили от фонда Защитники Отечества
10 из 33

В Крыму три бойца СВО получили автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Вручить ключи героям и лично пожать им руки в госфонд "Защитники Отечества" в Симферополе прибыл и глава республики Сергей Аксенов.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Корреспонденты РИА Новости Крым рассказали, как в Республике получить протезы, изготовляемые наполуострове, бесплатно.

Изготовление протезов в Крыму
11 из 33

Корреспонденты РИА Новости Крым рассказали, как в Республике получить протезы, изготовляемые наполуострове, бесплатно.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Подразделения "Барс-Крым" неоднократно тренировались в случае провокация защищать Крым и ловить диверсантов.

Учения Барс-Крым на ЮБК
12 из 33

Подразделения "Барс-Крым" неоднократно тренировались в случае провокация защищать Крым и ловить диверсантов.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

А тем временем деятели культуры тоже не оставались в стороне от вызовов современности. В Симферополе состоялся круглый стол с участием руководства Культурного фронта России, участники обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере укрепления духовно-нравственных ценностей и культурной политики.

Круглый стол Культурного фронта России
13 из 33

А тем временем деятели культуры тоже не оставались в стороне от вызовов современности. В Симферополе состоялся круглый стол с участием руководства Культурного фронта России, участники обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере укрепления духовно-нравственных ценностей и культурной политики.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Еще в мае в Крыму отпраздновали хыдырлез – национальный праздник крымских татар, символизирующий плодородие, достаток и благополучие.

Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
14 из 33

Еще в мае в Крыму отпраздновали хыдырлез – национальный праздник крымских татар, символизирующий плодородие, достаток и благополучие.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Профессиональный конкурс специалистов одной из самых востребованных профессий – сварщиков – прошел в Керчи. Лучшие поедут представлять Крым во всероссийских состязаниях.

В Керчи проходит региональный этап конкурса Лучший по профессии – соревнуются сварщики
15 из 33

Профессиональный конкурс специалистов одной из самых востребованных профессий – сварщиков – прошел в Керчи. Лучшие поедут представлять Крым во всероссийских состязаниях.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымские ученые создали биопрепарат, который делает почву плодороднее, повышает урожайность и оздоравливает растения. Препарат уже запатентован.

Крымский республиканский день поля 2025
16 из 33

Крымские ученые создали биопрепарат, который делает почву плодороднее, повышает урожайность и оздоравливает растения. Препарат уже запатентован.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

К новостям культуры. Строительная готовность крымского театра кукол достигла 60 процентов. Ввод в эксплуатацию театра предполагается в декабре 2026 года.

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
17 из 33

К новостям культуры. Строительная готовность крымского театра кукол достигла 60 процентов. Ввод в эксплуатацию театра предполагается в декабре 2026 года.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический"

В "Херсонесе Таврическом" показали считавшиеся утраченными в годы войны артефакты. Немецкие захватчики разорили хранилище, а древние камни использовали в качестве строительного материала. Теперь артефакты нашли в земле Херсонеса второй раз.

В Херсонесе Таврическом покажут считавшиеся утраченными в годы войны артефакты
18 из 33

В "Херсонесе Таврическом" показали считавшиеся утраченными в годы войны артефакты. Немецкие захватчики разорили хранилище, а древние камни использовали в качестве строительного материала. Теперь артефакты нашли в земле Херсонеса второй раз.

© Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым

В центре Севастополя возле строящегося музейного комплекса на мысе Хрустальный строят парк скульптур, аналогичный московскому Музеону.

В центре Севастополя появится парк скульптур
19 из 33

В центре Севастополя возле строящегося музейного комплекса на мысе Хрустальный строят парк скульптур, аналогичный московскому Музеону.

© РИА Новости Крым
© Дмитрий Макеев

В Крыму прошел модный показ, на котором гостям полуострова и крымчанам показали, на что способны крымские дизайнеры, работающие с этнографическими мотивами народов Крыма.

Моды
20 из 33

В Крыму прошел модный показ, на котором гостям полуострова и крымчанам показали, на что способны крымские дизайнеры, работающие с этнографическими мотивами народов Крыма.

© Дмитрий Макеев
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

24 мая в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов прозвенел последний звонок. Он же прозвучал в Севастополе для семи тысяч выпускников 11 и 9 классов.

Школьный звонок
21 из 33

24 мая в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов прозвенел последний звонок. Он же прозвучал в Севастополе для семи тысяч выпускников 11 и 9 классов.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Теперь школьники их родители стали более свободными. Можно, например, сделать фотосессию в маках,

Цветение маков в Крыму
22 из 33

Теперь школьники их родители стали более свободными. Можно, например, сделать фотосессию в маках,

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

...полюбоваться последними весенними закатами...

Закат в Крыму
23 из 33

...полюбоваться последними весенними закатами...

© РИА Новости Крым
© Фото предоставлено Никитским ботсадом

...или ирисами в Никитском ботаническом саду,

Ирисы в Никитском ботаническом саду
24 из 33

...или ирисами в Никитском ботаническом саду,

© Фото предоставлено Никитским ботсадом
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым

...а также сходить в поход (по разрешенным маршрутам!).

Крымский лес
25 из 33

...а также сходить в поход (по разрешенным маршрутам!).

© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

И вообще есть множество поводов не только жить в Крыму, но и хотя бы раз в жизни приехать в него!

Радуга в Ялте
26 из 33

И вообще есть множество поводов не только жить в Крыму, но и хотя бы раз в жизни приехать в него!

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© РИА Новости Крым

Артековцы на вокзале Симферополя.

Артековцы на вокзале Симферополя
27 из 33

Артековцы на вокзале Симферополя.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Артековцы на вокзале Симферополя.

Артековцы на вокзале Симферополя
28 из 33

Артековцы на вокзале Симферополя.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Артековцы на вокзале Симферополя.

Артековцы на вокзале Симферополя
29 из 33

Артековцы на вокзале Симферополя.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Выставка техники МЧС в Гагаринском парке в последний день весны

День города в Симферополе
30 из 33

Выставка техники МЧС в Гагаринском парке в последний день весны

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Сотрудники МЧС катают горожан в парке Гагарина на лодке

День города в Симферополе
31 из 33

Сотрудники МЧС катают горожан в парке Гагарина на лодке

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Лебедь с потомством

День города в Симферополе
32 из 33

Лебедь с потомством

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Гагаринском парке высадили гортензии

День города в Симферополе
33 из 33

В Гагаринском парке высадили гортензии

© РИА Новости Крым
1 из 33

Безусловно, главное событие мая – 80 лет Великой Победы. А вы смотрели Парад на Красной площади?

© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 33

В Крыму из-за мер безопасности парадов не было, но города украсили очень празднично.

© РИА Новости Крым
3 из 33

9 мая – потрясающий день, объединяющий всех россиян – вне зависимости от возраста, пола и вероисповедания.

© РИА Новости Крым
4 из 33

В эти майские дня в стороне не осталась и редакция РИА Новости Крым. В Ливадийском дворце представили проект РИА Новости Крым "Герои прошлого и настоящего".

© РИА Новости Крым
5 из 33

Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь из Минска.

© РИА Новости Крым
6 из 33

Сразу после праздника на работу вышли те, кто возвращает имена безымянным солдатам. В Ленинском районе Крыма открыли ежегодную Вахту Памяти "Крымфронт-2025".

© РИА Новости Крым
7 из 33

18 мая Крым вспоминает жертв депортации 1941-1944 годов.

© РИА Новости Крым
8 из 33

Редакция РИА Новости Крым ударно учила молодежь: выступили на медиафоруме "Движения первых"...

© РИА Новости Крым
9 из 33

...и провели мастер-класс для студентов-гуманитариев "Школы-лектория для начинающих журналистов".

© РИА Новости Крым
10 из 33

В Крыму три бойца СВО получили автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Вручить ключи героям и лично пожать им руки в госфонд "Защитники Отечества" в Симферополе прибыл и глава республики Сергей Аксенов.

© РИА Новости Крым
11 из 33

Корреспонденты РИА Новости Крым рассказали, как в Республике получить протезы, изготовляемые наполуострове, бесплатно.

© РИА Новости Крым
12 из 33

Подразделения "Барс-Крым" неоднократно тренировались в случае провокация защищать Крым и ловить диверсантов.

© РИА Новости Крым
13 из 33

А тем временем деятели культуры тоже не оставались в стороне от вызовов современности. В Симферополе состоялся круглый стол с участием руководства Культурного фронта России, участники обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере укрепления духовно-нравственных ценностей и культурной политики.

© РИА Новости Крым
14 из 33

Еще в мае в Крыму отпраздновали хыдырлез – национальный праздник крымских татар, символизирующий плодородие, достаток и благополучие.

© РИА Новости Крым
15 из 33

Профессиональный конкурс специалистов одной из самых востребованных профессий – сварщиков – прошел в Керчи. Лучшие поедут представлять Крым во всероссийских состязаниях.

© РИА Новости Крым
16 из 33

Крымские ученые создали биопрепарат, который делает почву плодороднее, повышает урожайность и оздоравливает растения. Препарат уже запатентован.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
17 из 33

К новостям культуры. Строительная готовность крымского театра кукол достигла 60 процентов. Ввод в эксплуатацию театра предполагается в декабре 2026 года.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
18 из 33

В "Херсонесе Таврическом" показали считавшиеся утраченными в годы войны артефакты. Немецкие захватчики разорили хранилище, а древние камни использовали в качестве строительного материала. Теперь артефакты нашли в земле Херсонеса второй раз.

© Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический"
19 из 33

В центре Севастополя возле строящегося музейного комплекса на мысе Хрустальный строят парк скульптур, аналогичный московскому Музеону.

© РИА Новости Крым
20 из 33

В Крыму прошел модный показ, на котором гостям полуострова и крымчанам показали, на что способны крымские дизайнеры, работающие с этнографическими мотивами народов Крыма.

© Дмитрий Макеев
21 из 33

24 мая в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов прозвенел последний звонок. Он же прозвучал в Севастополе для семи тысяч выпускников 11 и 9 классов.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
22 из 33

Теперь школьники их родители стали более свободными. Можно, например, сделать фотосессию в маках,

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
23 из 33

...полюбоваться последними весенними закатами...

© РИА Новости Крым
24 из 33

...или ирисами в Никитском ботаническом саду,

© Фото предоставлено Никитским ботсадом
25 из 33

...а также сходить в поход (по разрешенным маршрутам!).

© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
26 из 33

И вообще есть множество поводов не только жить в Крыму, но и хотя бы раз в жизни приехать в него!

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
27 из 33

Артековцы на вокзале Симферополя.

© РИА Новости Крым
28 из 33

Артековцы на вокзале Симферополя.

© РИА Новости Крым
29 из 33

Артековцы на вокзале Симферополя.

© РИА Новости Крым
30 из 33

Выставка техники МЧС в Гагаринском парке в последний день весны

© РИА Новости Крым
31 из 33

Сотрудники МЧС катают горожан в парке Гагарина на лодке

© РИА Новости Крым
32 из 33

Лебедь с потомством

© РИА Новости Крым
33 из 33

В Гагаринском парке высадили гортензии

© РИА Новости Крым
Дикие пляжи Крыма
16 мая, 06:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда в Крыму можно открывать купальный сезон – прогноз
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11:11Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрут
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10:33Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек
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