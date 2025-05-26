https://crimea.ria.ru/20250526/alyy-krym-na-poluostrove-period-tsveteniya-makov-1146713923.html

Алый Крым: на полуострове период цветения маков

Алый Крым: на полуострове период цветения маков - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Алый Крым: на полуострове период цветения маков

Полевые маки-самосейки массово распустились в Крыму. В крымских предгорьях и степях бум фотоссесий - в полях маков и других полевых цветов. РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T22:29

2025-05-26T22:29

2025-05-26T22:29

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Полевые маки-самосейки массово распустились в Крыму. В крымских предгорьях и степях бум фотоссесий - в полях маков и других полевых цветов. Луга после недавних дождей еще зеленые, не опаленные солнцем. А если на горизонте еще и живописные горы высятся, то фото точно будет удачным. У Крыма к макам особое отношение. Здесь эти цветы, согласно стихотворению поэта-фронтовика Георгия Поженяна, воевавшего в Севастополе, "совесть земли":Над Сапун-горой летят журавли.На Сапун-горе цветут тополя.Но плывут из края в край по полямМаки, маки - совесть Земли.И, казалось бы, ну что в том за страсть, -Столько лет они пылают в траве.Ах, как хочется в те травы упасть,В красных маках полежать на земле...

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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