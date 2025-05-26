Алый Крым: на полуострове период цветения маков

Полевые маки-самосейки массово распустились в Крыму. В крымских предгорьях и степях бум фотоссесий - в полях маков и других полевых цветов. Луга после недавних дождей еще зеленые, не опаленные солнцем. А если на горизонте еще и живописные горы высятся, то фото точно будет удачным. У Крыма к макам особое отношение. Здесь эти цветы, согласно стихотворению поэта-фронтовика Георгия Поженяна, воевавшего в Севастополе, "совесть земли":Над Сапун-горой летят журавли.На Сапун-горе цветут тополя.Но плывут из края в край по полямМаки, маки - совесть Земли.И, казалось бы, ну что в том за страсть, -Столько лет они пылают в траве.Ах, как хочется в те травы упасть,В красных маках полежать на земле...
Полевые маки-самосейки массово распустились в Крыму. В крымских предгорьях и степях бум фотоссесий - в полях маков и других полевых цветов.
Луга после недавних дождей еще зеленые, не опаленные солнцем. А если на горизонте еще и живописные горы высятся, то фото точно будет удачным.
У Крыма к макам особое отношение. Здесь эти цветы, согласно стихотворению поэта-фронтовика Георгия Поженяна, воевавшего в Севастополе, "совесть земли":
Над Сапун-горой летят журавли. На Сапун-горе цветут тополя. Но плывут из края в край по полям Маки, маки - совесть Земли. И, казалось бы, ну что в том за страсть, - Столько лет они пылают в траве. Ах, как хочется в те травы упасть, В красных маках полежать на земле...
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