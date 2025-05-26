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Алый Крым: на полуострове период цветения маков - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Фотоленты
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Алый Крым: на полуострове период цветения маков
Алый Крым: на полуострове период цветения маков - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Алый Крым: на полуострове период цветения маков
Полевые маки-самосейки массово распустились в Крыму. В крымских предгорьях и степях бум фотоссесий - в полях маков и других полевых цветов. РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T22:29
2025-05-26T22:29
фотоленты
фото
крым
цветы
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экология
туризм
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Полевые маки-самосейки массово распустились в Крыму. В крымских предгорьях и степях бум фотоссесий - в полях маков и других полевых цветов. Луга после недавних дождей еще зеленые, не опаленные солнцем. А если на горизонте еще и живописные горы высятся, то фото точно будет удачным. У Крыма к макам особое отношение. Здесь эти цветы, согласно стихотворению поэта-фронтовика Георгия Поженяна, воевавшего в Севастополе, "совесть земли":Над Сапун-горой летят журавли.На Сапун-горе цветут тополя.Но плывут из края в край по полямМаки, маки - совесть Земли.И, казалось бы, ну что в том за страсть, -Столько лет они пылают в траве.Ах, как хочется в те травы упасть,В красных маках полежать на земле...
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фото, фото, крым, цветы, природа, экология, туризм
Алый Крым: на полуострове период цветения маков

Поля маков распустились в Крыму - фотолента

22:29 26.05.2025
 
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Полевые маки-самосейки массово распустились в Крыму. В крымских предгорьях и степях бум фотоссесий - в полях маков и других полевых цветов.
Луга после недавних дождей еще зеленые, не опаленные солнцем. А если на горизонте еще и живописные горы высятся, то фото точно будет удачным.
У Крыма к макам особое отношение. Здесь эти цветы, согласно стихотворению поэта-фронтовика Георгия Поженяна, воевавшего в Севастополе, "совесть земли":
Над Сапун-горой летят журавли.
На Сапун-горе цветут тополя.
Но плывут из края в край по полям
Маки, маки - совесть Земли.
И, казалось бы, ну что в том за страсть, -
Столько лет они пылают в траве.
Ах, как хочется в те травы упасть,
В красных маках полежать на земле...
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Миллионы цветов украсили Крым. Помимо маков, на полях - душистый горошек и дельфиниум, кое-где появляется клевер.

Цветение маков в Крыму
1 из 9

Миллионы цветов украсили Крым. Помимо маков, на полях - душистый горошек и дельфиниум, кое-где появляется клевер.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Мак-самосейка любит пашни, склоны и каменистые земли - а этого на полуострове с избытком.

Цветение маков в Крыму
2 из 9

Мак-самосейка любит пашни, склоны и каменистые земли - а этого на полуострове с избытком.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вянет мак очень быстро, рвать его не стоит - даже до дома не донесете, потеряет красоту.

Цветение маков в Крыму
3 из 9

Вянет мак очень быстро, рвать его не стоит - даже до дома не донесете, потеряет красоту.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Импрессионизм для очей туриста - неприятности для селян: мак - злостный вредитель, угнетающий посевы.

Цветение маков в Крыму
4 из 9

Импрессионизм для очей туриста - неприятности для селян: мак - злостный вредитель, угнетающий посевы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Поэтому алеют только неподготовленные поля, находящиеся под паром, или дикая степь.

Цветение маков в Крыму
5 из 9

Поэтому алеют только неподготовленные поля, находящиеся под паром, или дикая степь.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Мак ядовит для животных, его никто не ест. Вот и цветет он людям на радость.

Цветение маков в Крыму
6 из 9

Мак ядовит для животных, его никто не ест. Вот и цветет он людям на радость.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Маковую красоту можно создать у себя дома: его используют как декоративное растение в саду. Очень мак хорош в альпийских горках.

Цветение маков в Крыму
7 из 9

Маковую красоту можно создать у себя дома: его используют как декоративное растение в саду. Очень мак хорош в альпийских горках.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Лепестки мака использовались ранее как краситель.

Цветение маков в Крыму
8 из 9

Лепестки мака использовались ранее как краситель.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Чистого макового меда не существует, потому что это растение дает очень много перги.

Цветение маков в Крыму
9 из 9

Чистого макового меда не существует, потому что это растение дает очень много перги.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
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