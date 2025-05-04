Как в Симферополе отмечают Хыдырлез - фоторепортаж
В Крыму отмечают Хыдырлез - фото
15:45 04.05.2025 (обновлено: 16:12 04.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского гостей праздника "Хыдырлез" встречают живые статуи, в фойе организована праздничная фотозона. Также здесь открылась выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, проходит мастер-класс по мехенди, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Кроме того, в зрительном зале музучилища организован концерт с участием профессиональных ансамблей и самодеятельных национальных творческих коллективов.
Накануне гости праздника могли наблюдать спортивные состязания, в том числе захватывающие поединки куреш – традиционной крымско-татарской борьбы, в Симферопольском районе.
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
10 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
1 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
2 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
3 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
4 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
5 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
6 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
7 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
8 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
9 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
10 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
Хыдырлез — национальный праздник крымских татар, который символизирует плодородие, достаток и благополучие. Название праздника происходит от имен мусульманских святых Хыдыра и Ильяса, которые, согласно преданиям, странствуют по миру и помогают людям. Как раз на день их встречи, которая случается в первую неделю мая, и приходится праздник с массовыми гуляниями.
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