https://crimea.ria.ru/20250504/kak-v-simferopole-otmechayut-khydyrlez---fotoreportazh-1146185707.html

Как в Симферополе отмечают Хыдырлез - фоторепортаж

Как в Симферополе отмечают Хыдырлез - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Как в Симферополе отмечают Хыдырлез - фоторепортаж

В Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского гостей праздника "Хыдырлез" встречают живые статуи, в фойе организована праздничная фотозона. Также... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T15:45

2025-05-04T15:45

2025-05-04T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского гостей праздника "Хыдырлез" встречают живые статуи, в фойе организована праздничная фотозона. Также здесь открылась выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, проходит мастер-класс по мехенди, передает корреспондент РИА Новости Крым.Кроме того, в зрительном зале музучилища организован концерт с участием профессиональных ансамблей и самодеятельных национальных творческих коллективов.Накануне гости праздника могли наблюдать спортивные состязания, в том числе захватывающие поединки куреш – традиционной крымско-татарской борьбы, в Симферопольском районе.Хыдырлез — национальный праздник крымских татар, который символизирует плодородие, достаток и благополучие. Название праздника происходит от имен мусульманских святых Хыдыра и Ильяса, которые, согласно преданиям, странствуют по миру и помогают людям. Как раз на день их встречи, которая случается в первую неделю мая, и приходится праздник с массовыми гуляниями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается строительство мечетей в разных районах КрымаСемь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достоянияКрымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, симферополь, новости крыма, крым, общество, видео