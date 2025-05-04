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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез - фоторепортаж
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез - фоторепортаж
В Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского гостей праздника "Хыдырлез" встречают живые статуи, в фойе организована праздничная фотозона. Также... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского гостей праздника "Хыдырлез" встречают живые статуи, в фойе организована праздничная фотозона. Также здесь открылась выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, проходит мастер-класс по мехенди, передает корреспондент РИА Новости Крым.Кроме того, в зрительном зале музучилища организован концерт с участием профессиональных ансамблей и самодеятельных национальных творческих коллективов.Накануне гости праздника могли наблюдать спортивные состязания, в том числе захватывающие поединки куреш – традиционной крымско-татарской борьбы, в Симферопольском районе.Хыдырлез — национальный праздник крымских татар, который символизирует плодородие, достаток и благополучие. Название праздника происходит от имен мусульманских святых Хыдыра и Ильяса, которые, согласно преданиям, странствуют по миру и помогают людям. Как раз на день их встречи, которая случается в первую неделю мая, и приходится праздник с массовыми гуляниями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается строительство мечетей в разных районах КрымаСемь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достоянияКрымские мусульмане-участники СВО смогут отправиться в хадж бесплатно
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РИА Новости Крым
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религия, симферополь, новости крыма, крым, общество, видео
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез - фоторепортаж

В Крыму отмечают Хыдырлез - фото

15:45 04.05.2025 (обновлено: 16:12 04.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском музыкальном училище им. П.И. Чайковского гостей праздника "Хыдырлез" встречают живые статуи, в фойе организована праздничная фотозона. Также здесь открылась выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, проходит мастер-класс по мехенди, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Кроме того, в зрительном зале музучилища организован концерт с участием профессиональных ансамблей и самодеятельных национальных творческих коллективов.
Накануне гости праздника могли наблюдать спортивные состязания, в том числе захватывающие поединки куреш – традиционной крымско-татарской борьбы, в Симферопольском районе.
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
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© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
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© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКак в Симферополе отмечают Хыдырлез
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
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Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
8 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
9 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
10 из 10
Как в Симферополе отмечают Хыдырлез
© РИА Новости Крым
Хыдырлез — национальный праздник крымских татар, который символизирует плодородие, достаток и благополучие. Название праздника происходит от имен мусульманских святых Хыдыра и Ильяса, которые, согласно преданиям, странствуют по миру и помогают людям. Как раз на день их встречи, которая случается в первую неделю мая, и приходится праздник с массовыми гуляниями.
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