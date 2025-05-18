https://crimea.ria.ru/20250518/v-krymu-pochtili-pamyat-zhertv-deportatsii-narodov-1146517545.html

В Крыму почтили память жертв депортации народов

В Крыму почтили память жертв депортации народов - РИА Новости Крым, 18.05.2025

В Крыму почтили память жертв депортации народов

18 мая - День памяти жертв депортации народов Крыма. РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T10:14

2025-05-18T10:14

2025-05-18T11:57

день памяти жертв депортации народов крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 18 мая - День памяти жертв депортации народов Крыма.Он также отметил, что в Крыму все национальности проявляют уважение друг к другу, живут в мире и согласии.И добавил, что Крым развивается и двигается вперед, преодолев вопросы, которые касались межконфессиональных и межнациональных тем. В основе развития республики лежит единство, бережное отношение к традициям, духовному и культурному наследию всех народов."В 1941-1944 гг. по национальному признаку с территории полуострова выслали более 227 тысяч человек. Это — печальная страница нашей истории. Десятилетиями депортированные народы пытались добиться реабилитации, но Украина со своими западными кураторами на этой теме только спекулировали, подталкивая крымчан к межнациональному конфликту. К счастью, жителям полуострова хватило мудрости не допустить этого", - написал глава крымского парламента Владимир Константинов в своем ТГ-канале.И напомнил, что в российском Крыму репрессированным народам оказывается серьезная поддержка, в рамках Государственной программы РФ реализованы десятки социально значимых жилищных, образовательных, инфраструктурных проектов. "Мы едины, вместе создаем Крым нашей мечты, укрепляем межнациональный мир, сохраняем культуру и языки народов, живем насыщенной созидательным трудом жизн­ью. В этом — наш крымский характер и выбор нашего народа", - подчеркнул Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250518/Im-dali-desyat-minut-na-sbory-i-vyslali-1119587441.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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