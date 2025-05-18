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В Крыму почтили память жертв депортации народов - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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В Крыму почтили память жертв депортации народов
В Крыму почтили память жертв депортации народов - РИА Новости Крым, 18.05.2025
В Крыму почтили память жертв депортации народов
18 мая - День памяти жертв депортации народов Крыма. РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T10:14
2025-05-18T11:57
день памяти жертв депортации народов крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 18 мая - День памяти жертв депортации народов Крыма.Он также отметил, что в Крыму все национальности проявляют уважение друг к другу, живут в мире и согласии.И добавил, что Крым развивается и двигается вперед, преодолев вопросы, которые касались межконфессиональных и межнациональных тем. В основе развития республики лежит единство, бережное отношение к традициям, духовному и культурному наследию всех народов."В 1941-1944 гг. по национальному признаку с территории полуострова выслали более 227 тысяч человек. Это — печальная страница нашей истории. Десятилетиями депортированные народы пытались добиться реабилитации, но Украина со своими западными кураторами на этой теме только спекулировали, подталкивая крымчан к межнациональному конфликту. К счастью, жителям полуострова хватило мудрости не допустить этого", - написал глава крымского парламента Владимир Константинов в своем ТГ-канале.И напомнил, что в российском Крыму репрессированным народам оказывается серьезная поддержка, в рамках Государственной программы РФ реализованы десятки социально значимых жилищных, образовательных, инфраструктурных проектов. "Мы едины, вместе создаем Крым нашей мечты, укрепляем межнациональный мир, сохраняем культуру и языки народов, живем насыщенной созидательным трудом жизн­ью. В этом — наш крымский характер и выбор нашего народа", - подчеркнул Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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день памяти жертв депортации народов крыма, депортация из крыма, память, крым, общество, новости крыма
В Крыму почтили память жертв депортации народов

В Крыму почтили память жертв депортации народов

10:14 18.05.2025 (обновлено: 11:57 18.05.2025)
 
© РИА Новости КрымВозложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 18 мая - День памяти жертв депортации народов Крыма.

"В Крыму памятные даты нас объединяют всегда, и очень важен был указ президента России от 21 апреля 2014 года, который восстановил историческую справедливость", - сказал на траурной церемонии у мемориала на станции Сюрень глава республики Сергей Аксенов.

Он также отметил, что в Крыму все национальности проявляют уважение друг к другу, живут в мире и согласии.
"Трагедия депортации коснулась многих тысяч людей, сломала многие тысячи судеб. И сегодня мы выражаем глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким. Мы всегда будем помнить о трагедии депортации и не допустим ее повторения", - сказал Аксенов.
И добавил, что Крым развивается и двигается вперед, преодолев вопросы, которые касались межконфессиональных и межнациональных тем. В основе развития республики лежит единство, бережное отношение к традициям, духовному и культурному наследию всех народов.
"В 1941-1944 гг. по национальному признаку с территории полуострова выслали более 227 тысяч человек. Это — печальная страница нашей истории. Десятилетиями депортированные народы пытались добиться реабилитации, но Украина со своими западными кураторами на этой теме только спекулировали, подталкивая крымчан к межнациональному конфликту. К счастью, жителям полуострова хватило мудрости не допустить этого", - написал глава крымского парламента Владимир Константинов в своем ТГ-канале.
И напомнил, что в российском Крыму репрессированным народам оказывается серьезная поддержка, в рамках Государственной программы РФ реализованы десятки социально значимых жилищных, образовательных, инфраструктурных проектов.
Мемориал жертвам депортации из Крыма
Мемориал жертвам депортации из Крыма
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Мемориал жертвам депортации из Крыма
© РИА Новости КрымВозложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
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Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВозложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
3 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВозложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
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Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
5 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости КрымВозложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
6 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВозложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
7 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВозложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
8 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВозложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
9 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
1 из 9
Мемориал жертвам депортации из Крыма
2 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
3 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
4 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
5 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
6 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
7 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
8 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
9 из 9
Возложение цветов к мемориалу на станции Сюрень
© РИА Новости Крым
"Мы едины, вместе создаем Крым нашей мечты, укрепляем межнациональный мир, сохраняем культуру и языки народов, живем насыщенной созидательным трудом жизн­ью. В этом — наш крымский характер и выбор нашего народа", - подчеркнул Константинов.
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