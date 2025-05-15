https://crimea.ria.ru/20250515/ne-roskosh-a-drug-i-reabilitolog-v-krymu-boytsam-svo-dali-vnedorozhniki-1146460653.html

Не роскошь, а друг и реабилитолог: в Крыму бойцам СВО дали внедорожники

Не роскошь, а друг и реабилитолог: в Крыму бойцам СВО дали внедорожники - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Не роскошь, а друг и реабилитолог: в Крыму бойцам СВО дали внедорожники

РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T15:26

2025-05-15T15:26

2025-05-15T15:55

помощь бойцам сво

крым

новости крыма

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сергей аксенов

владимир трегуб

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева."Для меня автомобиль — это движение. Я всю жизнь на колесах, до СВО только и делал, что катался, без машины как без рук, вернее, как без ног. Теперь буду путешествовать по Крыму", - признается с улыбкой ветеран СВО Сергей Пашковский, один из тех, кто первым в Крыму получил новенький внедорожник от госфонда "Защитники Отечества".Ранение этот боец с позывным "Админ" получил на херсонском направлении, на островах. Прилетела украинская "бабка ежка", сбросила три мины. Админ выжил чудом. Однако ног лишился.В Крыму три бойца СВО получили автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Вручить ключи героям и лично пожать им руки в госфонд "Защитники Отечества" в Симферополе прибыл и глава республики Сергей Аксенов.Решение обеспечить транспортными средствами ветеранов СВО, перенесших тяжелые ранения, чтобы социализировать их и помочь вернуться к активной жизни и работе, поддержал президент России Владимир Путин. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб."Эти автомобили дадут ребятам свободу перемещения и откроют новые горизонты, помогут преодолеть повседневные сложности", - отметил он.По словам Трегуба, автомобили получают только бойцы, получившие тяжелые ранения, связанные с ампутацией нижних конечностей, либо те, кто передвигается в инвалидной коляске и протезирование невозможно. Ветераны СВО самостоятельно выбирали марку автомобиля, за руль которого хотели бы сесть.Управлять автомобилем с ручным приводом легко. Смысл остается прежним: рычаг вперед – газ, назад – тормоз. Все интуитивно понятно, буквально 30-50 километров за рулем, и ты как рыба в воде, признается он. И добавляет: "Очень рад, что это внедорожник, а не "паркетник", в который на протезах очень неудобно садиться".56-летний Андрей Лаптев, штурмовик с позывным "Кассиди", не любит словосочетание "за ленточкой", потому что "это самая настоящая линия фронта". Говорит, всегда знал, что если настанет "черная минута", то он пойдет воевать за свою страну. Пошел. И был тяжело ранен под Бахмутом. Вспоминает: "Освобождали Соледар, окрестные поселки, двинулись на Бахмут, и тут в лесопосадке нашу штурмовую группу накрыл минометный обстрел, за ним пошли сбросы".Так он лишился одной ноги и получил травму позвоночника, из-за которой вторая нога "стала не опорной", и пришлось сесть в коляску. Однако теперь он будет передвигаться не только в инвалидном кресле, но и на собственном внедорожнике.Если два других внедорожника, подаренных ветеранам СВО, черного цвета, то его "ласточка" - белая. И смотрит он на нее с надеждой.Как заверили РИА Новости Крым в госфонде "Защитники Отечества" в ближайшее время еще три бойца СВО получат автомобили в Крыму. Сейчас будущие водители учатся, сдают на права.29 мая 2024 года в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" были внесены изменения, согласно которым Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" обеспечивает отдельные категории участников СВО автомобилями с ручным управлением.К таким категориям относятся: ветераны с инвалидностью, передвигающиеся только на кресле-коляске, и ветераны с парной ампутацией, протезирование которых невозможно, или если после протезирования они не могут самостоятельно передвигаться за пределами жилого помещения.Инициативу фонда включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. Она затронула все регионы страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто, если не мы: как работают социальные координаторы в КрымуФонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всегоСад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, крым, новости крыма, фонд "защитники отечества", ветераны сво, сергей аксенов, владимир трегуб, симферополь