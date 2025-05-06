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В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма
В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма
В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма. Конкурсанты соревнуются в мастерских Керченского морского технического колледжа, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T14:17
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промышленность в крыму
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КЕРЧЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Вадим Рыбалкин. В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма. Конкурсанты соревнуются в мастерских Керченского морского технического колледжа, передает корреспондент РИА Новости Крым.За звание "Лучший сварщик" борются шесть конкурсантов. Это практикующие мастера своего дела – работники ведущих предприятий полуострова. Мастеров проверяют по нескольким направлениям, а именно – охрана труда, теория и практическая часть.Он добавил, что крымские предприятия сегодня нацелены именно на развитие. Работникам повышают зарплату, улучшают условия труда и расширяют социальные гарантии. Главная задача – привлечь в производство новых специалистов и вернуть старых, подчеркнул начальник управления."Сварщик – это настоящая мужская профессия. Я шел в эту отрасль и знал, что мои навыки будут востребованы везде, где есть металл. Сегодня ни одна стройка не обходится без наших специалистов. Это интересная и высокооплачиваемая работа", – рассказал участник конкурса, сварщик 5 разряда Тимофей Сибилёв.Конкурс проходит в рамках нацпроекта "Кадры". Победитель получит возможность представить Крым на всероссийских соревнованиях. Помимо сварочного дела в этом году в Крыму открыты конкурсные направления для швей и специалистов радиоэлектронной сборки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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керчь, промышленность в крыму, производство в крыму, конкурс
В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма

В Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики

14:17 06.05.2025 (обновлено: 14:46 06.05.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики
В Керчи проходит региональный этап конкурса Лучший по профессии – соревнуются сварщики - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости Крым
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КЕРЧЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Вадим Рыбалкин. В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма. Конкурсанты соревнуются в мастерских Керченского морского технического колледжа, передает корреспондент РИА Новости Крым.
За звание "Лучший сварщик" борются шесть конкурсантов. Это практикующие мастера своего дела – работники ведущих предприятий полуострова. Мастеров проверяют по нескольким направлениям, а именно – охрана труда, теория и практическая часть.

"У нас много старых понятий, старых стереотипов о промышленности. К сожалению, рабочие специальности потеряли свой престиж. Подобные конкурсы его возвращают. Мы восстанавливаем наш утраченный кадровый потенциал в производстве", – сказал начальник управления промышленного комплекса Минпромторга Крыма Денис Малтабар.

Он добавил, что крымские предприятия сегодня нацелены именно на развитие. Работникам повышают зарплату, улучшают условия труда и расширяют социальные гарантии. Главная задача – привлечь в производство новых специалистов и вернуть старых, подчеркнул начальник управления.
© РИА Новости КрымВ Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики
В Керчи проходит региональный этап конкурса Лучший по профессии – соревнуются сварщики
1 из 4
В Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики
В Керчи проходит региональный этап конкурса Лучший по профессии – соревнуются сварщики
2 из 4
В Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики
В Керчи проходит региональный этап конкурса Лучший по профессии – соревнуются сварщики
3 из 4
В Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики
В Керчи проходит региональный этап конкурса Лучший по профессии – соревнуются сварщики
4 из 4
В Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики
© РИА Новости Крым
1 из 4
В Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики
© РИА Новости Крым
2 из 4
В Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики
© РИА Новости Крым
3 из 4
В Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики
© РИА Новости Крым
4 из 4
В Керчи проходит региональный этап конкурса "Лучший по профессии" – соревнуются сварщики
© РИА Новости Крым
"Сварщик – это настоящая мужская профессия. Я шел в эту отрасль и знал, что мои навыки будут востребованы везде, где есть металл. Сегодня ни одна стройка не обходится без наших специалистов. Это интересная и высокооплачиваемая работа", – рассказал участник конкурса, сварщик 5 разряда Тимофей Сибилёв.
Конкурс проходит в рамках нацпроекта "Кадры". Победитель получит возможность представить Крым на всероссийских соревнованиях. Помимо сварочного дела в этом году в Крыму открыты конкурсные направления для швей и специалистов радиоэлектронной сборки.

"Все хотят стать блогерами, продавцами. О производстве школьники мало задумываются. Мы хотим показать им, что и сварщик, и токарь – почетные профессии", – подытожил начальник управления содействия занятости населения Минтруда и соцзащиты Крыма Денис Кондрашкин.

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