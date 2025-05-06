https://crimea.ria.ru/20250506/v-kerchi-vybirayut-luchshego-svarschika-kryma-1146240874.html

В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма

В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма - РИА Новости Крым, 06.05.2025

В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма

В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма. Конкурсанты соревнуются в мастерских Керченского морского технического колледжа, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T14:17

2025-05-06T14:17

2025-05-06T14:46

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КЕРЧЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Вадим Рыбалкин. В Керчи выбирают лучшего сварщика Крыма. Конкурсанты соревнуются в мастерских Керченского морского технического колледжа, передает корреспондент РИА Новости Крым.За звание "Лучший сварщик" борются шесть конкурсантов. Это практикующие мастера своего дела – работники ведущих предприятий полуострова. Мастеров проверяют по нескольким направлениям, а именно – охрана труда, теория и практическая часть.Он добавил, что крымские предприятия сегодня нацелены именно на развитие. Работникам повышают зарплату, улучшают условия труда и расширяют социальные гарантии. Главная задача – привлечь в производство новых специалистов и вернуть старых, подчеркнул начальник управления."Сварщик – это настоящая мужская профессия. Я шел в эту отрасль и знал, что мои навыки будут востребованы везде, где есть металл. Сегодня ни одна стройка не обходится без наших специалистов. Это интересная и высокооплачиваемая работа", – рассказал участник конкурса, сварщик 5 разряда Тимофей Сибилёв.Конкурс проходит в рамках нацпроекта "Кадры". Победитель получит возможность представить Крым на всероссийских соревнованиях. Помимо сварочного дела в этом году в Крыму открыты конкурсные направления для швей и специалистов радиоэлектронной сборки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250313/importozameschenie-i-ekzotika-kak-v-krymu-proizvodyat-mebel-1144908739.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, промышленность в крыму, производство в крыму, конкурс