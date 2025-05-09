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Концерты во дворах и автопробеги: как в Крыму отметили 80-летие Победы

Концерты во дворах и автопробеги: как в Крыму отметили 80-летие Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Концерты во дворах и автопробеги: как в Крыму отметили 80-летие Победы

В городах и районах Крыма состоялись праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, на полуострове по... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T19:33

2025-05-09T19:33

2025-05-09T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В городах и районах Крыма состоялись праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, на полуострове по соображениям безопасности отменены военные парады, шествие "Бессмертного полка" и массовые мероприятия на открытых площадках. Однако крымчане воздают дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и чтут память погибших.В Симферополе глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета республики Владимир Константинов, руководитель администрации Михаил Афанасьев, а также жители и гости города возложили цветы к мемориалу на Воинском кладбище и к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина. Руководители Крыма и Симферополя также поздравили с праздником ветеранов, вручив им цветы и памятные подарки.Также у мемориального комплекса "Вечный огонь" глава администрации города Михаил Афанасьев и Почетный гражданин, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Рубиновский заложили капсулу времени с письмом-посланием будущим поколениям от ныне живущих ветеранов. В капсуле находятся письмо-послание потомкам, биографии и фотоматериалы ветеранов, а также стихотворение, написанное одним из участников войны. Капсула будет открыта через 20 лет, в день 100-летия Великой Победы.В центре города установили тематические инсталляции и фотозоны. В подземном переходе на проспекте Кирова у площади имени Ленина установлена интерактивная видеостена. Это первая в России виртуальная диорама в подземном переходе. Утром 9 мая на мониторах в прямом эфире транслировался Парад в честь 80-летия Великой Победы в Москве. Сейчас тут представлена диорама освобождения Крыма.В будущем на этой видеостене будут транслироваться видеоэкспозиции, приуроченные к праздничным событиям крымской столицы.Кроме того, в парке имени Гагарина состоялась общегородская акция "Споем песни Победы вместе!". Более 700 жителей и гостей Симферополя совместно исполнили знаменитые песни времен Великой Отечественной войны.У сквера Победы в центре города представлена выставка работ, посвященная Великой Отечественной войне, преподавателей и студентов Крымского художественного училища имени Самокиша. В Ялте руководство города, жители и гости курортной столицы Крыма возложили цветы к мемориальному комплексу "Холм Славы". Локальные мероприятия состоялись по всему муниципалитету. Над Советской площадью подняли копию Знамени Победы, горожанам раздали 1000 экземпляров копии победной газеты "Правда" от 9 мая 1945 года.Также во дворах домов, где живут ветераны, прошли праздничные концерты с исполнением известных песен военных лет, выступления участников военно-патриотической общественной организации в форме офицеров и рядовых Красной армии 1941-1945 годов.Кроме того, в Ялте у квадратного фонтана пары станцевали "Вальс Победы". На набережной открылась выставка ретро-техники. На ней представлены мотоцикл М72, который выпускался с 1941 года и использовался красноармейцами для разведки, специального сопровождения танковых колонн и моторизованных частей, автомобили Willys и Buick Special и другиеКроме того, в троллейбусе, специально украшенном ко Дню Победы, состоялась музыкальная акция "Эх, путь дорожка фронтовая!", на площади Советской прошел концерт "Сквозь года звенит Победа".В городе-герое Керчи руководители муниципалитета приняли участие в церемонии возложения венка с катера на воду в честь советских воинов-десантников, погибших при высадке на берег в Керченском проливе, и возложили цветы к Вечному огню. Катер совершил круг почета в память о павших освободителях. Керчане возложили цветы и венки к мемориалам и воинским захоронениям. У Обелиска Славы на горе Митридат прошел торжественный митинг.Во дворах домов, где животу ветераны, состоялись концерты военных оркестров. Аналогичным образом ветеранов поздравили власти в других городах Крыма, в том числе Феодосии, Армянска.В Судаке в честь Дня Победы состоялся праздничный автопробег. Он стартовал от "Холма Славы" и сделал круг по главным улицам города. В мероприятии приняли участие множество машин, украшенных государственными флагами и флагами со Знаменем Победы.Также в городе прошло закрытие несения Почетного караула Вахты памяти поколений "Пост №1" Весенний этап Вахты памяти длился 26 дней, объединив две значимые для судакчан даты: 14 апреля – День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 9 мая – День Великой Победы.По завершении мероприятия участники возложили цветы к мемориалу Холм Славы. Также в рамках патриотической акции-эстафеты "Великой Победе – Великий Символ" присутствующие развернули 25-ти метровое полотно Георгиевской ленты. Вместе с участниками акции судакчане прошли к Мемориалу Славы и Памятному знаку на месте высадки судакского десанта, где в память о погибших возложили к мемориалу цветы. Цветы возложили и к стеле "Освобождение Судака".В Евпатории празднование 80-летия Победы стартовало с патриотического автопробега. Десятки автомобилистов проехали по улицам города с флагами России и Знаменем Победы. Жители и гости города пришли к мемориальному комплексу "Красная горка" и возложили цветы и венки в память об освободителях. У входа на мемориал артисты исполняли песни военных лет.Кроме того, праздничные концерты прошли и на других общественных территориях. Особой популярностью у жителей и гостей города пользовались полевые кухни, рассказали в городской администрации.В Бахчисарае на Аллее славы у памятного знака "Наши герои", увековечивающего память павших в ходе специальной военной операции, состоялся праздничный митинг, в котором также приняли участие родные и близкие участников специальной военной операции.Горожане почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку "Наши герои".Ко Дню Победы Аллея славы в Бахчисарае была обновлена: там установили новые арт-объекты в виде арки, орденов и медалей Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было

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https://crimea.ria.ru/20250509/krymskie-spasateli-vodruzili-znamya-pobedy-na-vershine-ay-petri-1146331547.html

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https://crimea.ria.ru/20250509/cudakskie-dayvery-ustanovili-pod-vodoy-kolokol-v-pamyat-pogibshikh-moryakov-1146332141.html

https://crimea.ria.ru/20250509/simvoly-i-traditsii-velikoy-pobedy--infografika-1146298056.html

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