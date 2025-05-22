https://crimea.ria.ru/20250522/protezy--eto-krasivo-kak-v-krymu-vykinut-kostyli-1146637390.html

"Протезы — это красиво": как в Крыму выкинуть костыли

"Протезы — это красиво": как в Крыму выкинуть костыли - РИА Новости Крым, 22.05.2025

"Протезы — это красиво": как в Крыму выкинуть костыли

"Сейчас протезы — это красиво. Недавно поставил мужчине мощную карбоновую стопу с красивым демпфером, сделал принт на гильзу, типа тату, наколенник подобрал... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T19:39

2025-05-22T19:39

2025-05-22T19:05

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"Сейчас протезы — это красиво. Недавно поставил мужчине мощную карбоновую стопу с красивым демпфером, сделал принт на гильзу, типа тату, наколенник подобрал темный. Сидит комфортно. А он говорит "косметику" (поролоновая оболочка на протез - ред.) надо. Но зачем?! Протез должен быть как девайс, ты должен им пользоваться как телефоном и не прятать его", - убежден техник-протезист Олег Головинов. - Кроме того, "косметика", она как абразив, если попадает в колено, то подтачивает его, все равно, что песка насыпать".В Крыму лучший уровень протезированияПо образованию он медик. Планировал работать фельдшером на "скорой", но после выбрал ортезирование (изготовление индивидуальных ортопедических изделий для реабилитации неврологических патологий - ред.), делал так называемые вертикализаторы для детей с ДЦП. Теперь работает в Крымском центре протезирования и реабилитации в Симферополе.Здесь, в помещении в двести "квадратов", три техника-протезиста собирают протезы рук и ног. Также можно обзавестись костылями, тростями, ортопедической обувью. Почти все пациенты обслуживаются за государственный счет: через госконтракты или электронные сертификаты.Протезист с увлечением показывает коленные модули российского производства, предлагает потрогать стопы, которые немцы собирают вручную. Уверяет, такая стопа пружинит при ходьбе, очень удобная."А это бионический протез бедра, за четыре миллиона рублей. Комплектующие из Нидерландов. Его можно получить по ОМС. За ним парень вот должен прийти, боец", - показывает мастер чудо техники, ожидающее хозяина.Основная особенность биопротезов – способность условно полноценно выполнять функции утраченных конечностей. Для неспециалиста внешне "бионика" ничем не отличается от модульного протеза. Единственное принципиальное отличие – бионический узел вместо коленного и локтевого суставов или кисти руки, объясняет он.Пока Головинов показывает "коленку", которая позволяет подниматься вверх по ступеням, потому что у нее "мотор в гидравлику встроенный", к нам подходит начальник производства Сергей Затеев, поднимает правую штанину и с улыбкой выдает: "Но не всякое "колено" помогает подниматься по ступенькам. Мое, наоборот, помогает спускаться. А поднимаюсь я приставным шагом".Без ноги Сергей остался в 13 лет. Машина сбила. Он стоял возле своего двора, открывал калитку, и тут его "впечатала в забор" автоледи. Было сложно принять себя нового, но со временем привык, адаптировался, признается он."Когда мне ставили протез, тогда таких "модных" еще не было. А чтобы его получить сейчас, нужно вписаться в сроки обеспечения, я не могу просто захотеть и получить такой протез – нужны соответствующие документы или деньги, если за свой счет брать. Но самый дешевый протез бедра стоит 120 тысяч рублей", - говорит Затеев.Когда-то он был пациентом протезиста Головинова, а теперь – его друг и начальник. В свободное от работы время они вместе ходят в тренажерный зал, потому что протезирование — это не повод отказываться от спорта. Скорее наоборот: физподготовка очень важна в этом случае.Тело атрофирует гиперопека- Есть мнение, что чем дольше лежишь после ампутации или сидишь в инвалидном кресле, тем сложнее встать на протезы...- Есть такое. Но если не просто хотеть встать, но и стремиться к этому, работать над собой, то встанешь. Хотя будет сложнее. Однажды приехал к мужчине с ампутацией одной ноги. Когда попросил его подняться, он этого сделать не смог. Настолько ослабли руки и корпус. Показал ему необходимые упражнения, посоветовал обзавестись фитнес-резинками, показал упражнения. И через полтора месяца он уже на ходунках по комнате бегал. Сначала назначили ему малоактивный протез, но еще через время оказалось, что ему нужен протез высокой активности с гидравлической коленкой. Переделывали документы.- А почему он настолько ослаб? Упал духом?- Нет. Ему просто незачем было вставать. Еду ему в постель приносили. В туалет не вставал. Компьютер – рядышком. Никакой мышечной активности.Головинов учился в Школе ходьбы Елены Мезенцевой в Москве. Говорит, что именно знания, полученные там, помогли ему поднять с постели этого гиперопекаемого мужчину, мышцы которого начали атрофироваться.Еще говорит, что мужчины более старательны в протезировании, сильнее. С женщинами, которые природой задуманы для деторождения, работать сложнее, нужны более объемные гильзы. Да и в течение жизни мужчины чаще сталкиваются с различными травмами, переломами, ловчее управляются с костылями. И как следствие – с протезами.- А чем малоактивный протез отличается от активного?- Если объяснять совсем просто, то малоактивный – он с шарниром на пружине, которая его и толкает. Но если протез технологичный, то чем активнее, тем он тяжелее. Пожилым людям на таких протезах передвигаться сложнее. А вот молодым и здоровым они в самый раз. Сейчас появились индивидуальные программы реабилитации, в них можно расписать человеку протез, который нужен именно ему, без жестких рамок какой-то суммы, как это было раньше. Теперь за счет государства можно делать хорошие активные протезы, карбоновые – углепластик с микропроцессором.Скорость ходьбы на неактивном протезе – один километр в час. На активном можно даже пробежаться. На них можно спускаться по ступенькам, потому что "текучесть гидравлики" поддерживает человека и при определенных нагрузках уравновешивает в момент, когда он переставляет ногу на следующую ступеньку, объясняет специалист.Сложный технологический процессИзготовление любого протеза начинается с индивидуального слепка, в процессе изготовления которого учитываются анатомические особенности человека, в том числе и деформации конечности, которая возникает после ампутации. Потом слепок специальным образом обрабатывают и из термопластичных материалов делают "культеприемную гильзу". Устанавливают узел: гидравлический или бионический."Может, так говорить непрофессионально, но культя под гильзу немного адаптируется. Иногда бывает говорят, "у меня чуть поддавливает", но при этом нет никаких предпосылок, чтобы что-то менять: цвет кожи остался прежним, нога не млеет, не пульсирует, покраснений нет. И через время человеку уже комфортно. А иногда наоборот: человек становится и говорит, мол, прекрасно, будто на своей ноге, а через два дня приходит – у него раны. Поэтому мы всем делаем примерочные гильзы", - объясняет техник-протезист. И уточняет: их нужно носить две недели.Пока Олег работает за вакуумной стойкой, разогревает и "делает натяжку", чтобы "по посадочному кольцу было все ровно и гладенько", его старший коллега Алексей Сычев объясняет, что это – "жесткий термалин" для примерочных гильз. Он прозрачный, чтобы при примерке наблюдать по культе, где идет давление, а где его нету и насколько человеку комфортно, чтобы потом, в случае необходимости, "точечно погреть и выдавить это место уже на гильзе".В отличие от своего молодого коллеги, который в профессии с 2017 года, техник-протезист Сычев, застал в своей практике еще и деревянные протезы – он работает с начала девяностых."Да, точил еще деревяшки. Потом были шинно-кожаные протезы, затем пошли слоистые пластики, они и сегодня из использования не вышли, в некоторых случаях даже лучше, чем карбон, потому что пластик "играет", иногда все эти движения в гильзе помогают человеку", - говорит он.Протезисты объясняют, что силиконовый лайнер — это мягкий чехол, который надевается на культю. Основное его предназначение – минимизировать трение между кожей и протезом, защищая тело от раздражений, травм и дискомфорта.За счет вакуумного клапана и отрицательного давления, человек может идти и не бояться, что потеряет конечность. И если раньше протезы крепились на ремнях, поясах и корсетах, то сейчас это все уже в прошлом.За модульными протезами нижних конечностей обращаются чаще всего. Но демонстрируют мастера и протезы рук, их аж четыре вида. Приносят бионическую кисть, в которой на напряжение мышц срабатывают датчики и жесты для которой можно настроить на смартфоне через блютус.- Что главное в вашей работе?- Главное – любить людей. А самое сложное в изготовлении протеза – это научить человека им пользоваться. Вчера к нам приходил парень с ампутацией, ветеран СВО. Попросился на работу, мы его возьмем учеником протезиста. А дальше будет видно, если ему понравится, будет работать.По словам, Головинова, в России сегодня не так много учебных заведений, где обучают современному протезированию. Во многих программа устаревшая, "учат деревяшки пилить", что далеко от нынешних реалий. Но не так давно в Херсонском профессиональном училище сервиса и дизайна стали учить современному протезированию.Протез — это навсегда"В среднем за год выдаем более 300 протезов. Мы участвует в госзакупках. И до 99% наших пациентов обслуживаются за счет государства. Социальный фонд направляет к нам людей на обеспечение протезами, бандажами, обувью. Но более массовым и удобным способом получения протеза является такой, когда человек подает в Социальный фонд заявление на обеспечение при помощи электронного сертификата. Он получает запись себе на карточку и может обратиться в любой центр протезирования. Даже необязательно в своем регионе", - рассказывает РИА Новости Крым директор Крымского центра протезирования и реабилитации Алексей Редько.Кроме того, изготовить протез можно и за собственные деньги, добавляет он.Протезы для ходьбы выдают на два года, для купания – на три года. По статистике, около 80 процентов приходится на протезы ног и 20 процентов — на протезы рук. Как и любое техническое средство, они имеют гарантийное обслуживание. В центре обслуживают не только по гарантии, но даже и по истечению гарантийных сроков, помогают с бумагами. Ведь протезы — это навсегда.Уже через несколько месяцев Крымский центр протезирования и реабилитации планирует переехать из маленького арендованного помещения в новое здание площадью 800 "квадратов" с большим реабилитационным залом, протезными мастерскими и медицинскими кабинетами, говорит директор.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с главами субъектов разработать план по созданию сети протезно-ортопедических центров. Как рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб, участники специальной военной операции могут протезироваться либо по линии Минобороны, либо по полису ОМС, имея на руках индивидуальную программу реабилитации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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