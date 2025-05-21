Прачечная и противопожарный занавес: инновации Театра кукол в Симферополе
Что зрители увидят в новом Театре кукол в Симферополе
17:42 21.05.2025 (обновлено: 17:43 21.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Строящийся в Симферополе Крымский академический театр кукол будет максимально пожаробезопасным для зрителей и работников этого учреждения культуры. Об этом журналистам рассказал производитель работ подрядчика Андрей Михальчук.
"У нас идут работы по трюму сцены большого зала. Это две системы пожаротушения. Проектом предусмотрена также пожарная емкость, которая установлена в подвале, установлены и пожарные насосы, как раз идет их обвязка. У нас также предусмотрен пожарный занавес, будут отделены карманы сцены от зрительного зала. Также предусмотрены занавесы карманов сцены. Они отделят сцену от технического персонала в трюме сцены", - рассказал он.
Помимо пожарной безопасности, проектировщики объекта культуры позаботились также о доступности театра и для людей с ограниченными возможностями. В многоэтажном здании установят специальные подъемники, а зрительные залы, которых будет два – большой и малый - оборудуют местами специально для таких детей.
В здании театра предусмотрена масса помещений для сотрудников театра: столярная мастерская, бутафорские цеха, прачечная, звукозаписывающая студия и другие, рассказывает Михальчук.
По его словам, сцена большого зала будет надвижной и четырехуровневой, что позволит совершенствовать постановки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
Сейчас на большой стройке производят в основном отделочные работы.
"Работы по монтажу и пусконаладке технического оборудования вентиляционный системы, делаем врезку ливневой системы канализации. Также проводятся работы по фасадным видам работ - это в основном установка витражной системы, также начинаются работы по утеплению", - рассказывает он.
В процессе доделки канализационная система, рабочие прокладывают кабели слаботочных систем и различных датчиков под разные виды оборудования, в санузлах укладывают плитку. Ежедневно на объекте в среднем задействованы 40 человек.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
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Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
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Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
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Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Дмитрий МакеевСтроительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
4 из 5
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
© Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
5 из 5
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
© Дмитрий Макеев
5 из 5
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ранее первый замглавы министерства строительства Крыма Александр Резников подчеркнул, что театр кукол в Симферополе планируют достроить в первом полугодии 2026 года. В настоящий момент строительная готовность объекта достигла 60 процентов. Ввод в эксплуатацию театра по плану предполагается в декабре 2026 года.
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