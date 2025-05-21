https://crimea.ria.ru/20250521/prachechnaya-i-protivopozharnyy-zanaves-innovatsii-teatra-kukol-v-simferopole-1146592447.html

Прачечная и противопожарный занавес: инновации Театра кукол в Симферополе

Прачечная и противопожарный занавес: инновации Театра кукол в Симферополе - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Прачечная и противопожарный занавес: инновации Театра кукол в Симферополе

Строящийся в Симферополе Крымский академический театр кукол будет максимально пожаробезопасным для зрителей и работников этого учреждения культуры. Об этом... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T17:42

2025-05-21T17:42

2025-05-21T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Строящийся в Симферополе Крымский академический театр кукол будет максимально пожаробезопасным для зрителей и работников этого учреждения культуры. Об этом журналистам рассказал производитель работ подрядчика Андрей Михальчук.Помимо пожарной безопасности, проектировщики объекта культуры позаботились также о доступности театра и для людей с ограниченными возможностями. В многоэтажном здании установят специальные подъемники, а зрительные залы, которых будет два – большой и малый - оборудуют местами специально для таких детей.В здании театра предусмотрена масса помещений для сотрудников театра: столярная мастерская, бутафорские цеха, прачечная, звукозаписывающая студия и другие, рассказывает Михальчук.По его словам, сцена большого зала будет надвижной и четырехуровневой, что позволит совершенствовать постановки.Сейчас на большой стройке производят в основном отделочные работы.В процессе доделки канализационная система, рабочие прокладывают кабели слаботочных систем и различных датчиков под разные виды оборудования, в санузлах укладывают плитку. Ежедневно на объекте в среднем задействованы 40 человек.Ранее первый замглавы министерства строительства Крыма Александр Резников подчеркнул, что театр кукол в Симферополе планируют достроить в первом полугодии 2026 года. В настоящий момент строительная готовность объекта достигла 60 процентов. Ввод в эксплуатацию театра по плану предполагается в декабре 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В парламенте Крыма обозначили судьбу многострадального театра куколСудьба театра кукол в Симферополе определенаФотофакт. Что осталось от театра кукол в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20250521/teatr-kukol-v-simferopole-planiruyut-dostroit-ranshe-sroka-1146583479.html

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