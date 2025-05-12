Рейтинг@Mail.ru
Что показал Западу парад Победы в Москве - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250512/chto-pokazal-zapadu-parad-pobedy-v-moskve--1146375875.html
Что показал Западу парад Победы в Москве
Что показал Западу парад Победы в Москве - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Что показал Западу парад Победы в Москве
Совместное празднование 80-летия Великой Победы в Москве с участием зарубежных лидеров стран разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T13:29
2025-05-12T13:29
радио "спутник в крыму"
андрей манойло
мнения
россия
парад
9 мая
80 лет победы
политика
нацизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146376180_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_7037468cc4198f06d432b993fb24293a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Совместное празднование 80-летия Великой Победы в Москве с участием зарубежных лидеров стран разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с возрождающимся фашизмом сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По его словам, то, как прошел парад Победы в Москве 9 мая и кто принял в нем участие, стало показательным по нескольким причинам.И тот факт, что на празднование 80-летия Победы приехало такое большое количество лидеров, в том числе и европейских, является очень серьезным знаком всем тем, кто не желает РФ ничего хорошего, отметил Манойло."Мы видели здесь председателя Си (глава Китая Си Цзиньпин – ред.), видели представителей коллективного Востока и коллективного Юга, которые составляют сегодня серьезную конкуренцию Западу", – уточнил он.По словам эксперта, у лидеров разных стран при принятии решения, ехать или не ехать в Москву на фоне объявления встречи в Киеве так называемой "коалиции желающих" помочь ВСУ, "была возможность выбрать, на какой именно стороне истории они именно будут".И были те, кто выбрал правильную, прибыв на парад, и те, кто остался на той ее стороне, на которой была фашистская коалиция, развязавшая Вторую мировую войну, сказал Манойло.Напомним, на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли более чем 20 стран мира. Накануне, 8 мая, в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Этот День Победы: чем запомнилось 9 мая 2025 года Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией Почему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0c/1146376180_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_ae6a660e41348a931647045d098952c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей манойло, мнения, россия, парад, 9 мая, 80 лет победы, политика, нацизм
Что показал Западу парад Победы в Москве

Парад Победы в Москве показал союзников России за рубежом в борьбе с нацизмом – эксперт

13:29 12.05.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Совместное празднование 80-летия Великой Победы в Москве с участием зарубежных лидеров стран разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с возрождающимся фашизмом сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
По его словам, то, как прошел парад Победы в Москве 9 мая и кто принял в нем участие, стало показательным по нескольким причинам.
"Это, в первую очередь, говорит о том, что Россия не находится в изоляции, как любил повторять Запад. Во-вторых, весь мир увидел, кто именно является союзниками Российской Федерации", – сказал эксперт.
И тот факт, что на празднование 80-летия Победы приехало такое большое количество лидеров, в том числе и европейских, является очень серьезным знаком всем тем, кто не желает РФ ничего хорошего, отметил Манойло.
"Мы видели здесь председателя Си (глава Китая Си Цзиньпин – ред.), видели представителей коллективного Востока и коллективного Юга, которые составляют сегодня серьезную конкуренцию Западу", – уточнил он.
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
Президент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
По словам эксперта, у лидеров разных стран при принятии решения, ехать или не ехать в Москву на фоне объявления встречи в Киеве так называемой "коалиции желающих" помочь ВСУ, "была возможность выбрать, на какой именно стороне истории они именно будут".
И были те, кто выбрал правильную, прибыв на парад, и те, кто остался на той ее стороне, на которой была фашистская коалиция, развязавшая Вторую мировую войну, сказал Манойло.
"И в этом отношении 80-летие Великой Победы разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с возрождающимся нацизмом и фашизмом и сейчас", – резюмировал эксперт.
Напомним, на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли более чем 20 стран мира. Накануне, 8 мая, в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Этот День Победы: чем запомнилось 9 мая 2025 года
Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией
Почему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога
 
Радио "Спутник в Крыму"Андрей МанойлоМненияРоссияПарад9 мая80 лет ПобедыПолитикаНацизм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжи
13:29Что показал Западу парад Победы в Москве
13:16В Крыму ребенок на самокате врезался в иномарку и попал в больницу
13:06В конкурсе на лучший гимн Крыма участвуют авторы со всей страны
12:49ЕС потратит доходы от российских активов на вооружение Киева
12:44Новости СВО: на фронте ВСУ потеряли еще 1285 боевиков и много техники
12:34Когда в Севастополе откроют филиал Национального центра "Россия"
12:10Новости СВО: освобожден еще один населенный пункт в Донбассе
11:56ВСУ обстреляли херсонское село: четыре человека погибли и двое ранены
11:45В Новороссийске после атаки увеличили размер выплат пострадавшим
11:36Судостроители получат рекордную поддержку от кабмина
11:27В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу
10:50Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы
10:38ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор
10:2920 человек пострадали в ДТП в Крыму
10:24Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона
10:19В Запорожской области сократили комендантский час
10:11В майские праздники на пожарах в Крыму спасли 13 человек
10:04Рабочая партия Курдистана самораспустилась и прекратила борьбу с Турцией
09:52Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громко
Лента новостейМолния