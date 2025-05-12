https://crimea.ria.ru/20250512/chto-pokazal-zapadu-parad-pobedy-v-moskve--1146375875.html

Что показал Западу парад Победы в Москве

Что показал Западу парад Победы в Москве - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Что показал Западу парад Победы в Москве

Совместное празднование 80-летия Великой Победы в Москве с участием зарубежных лидеров стран разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T13:29

2025-05-12T13:29

2025-05-12T13:29

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

мнения

россия

парад

9 мая

80 лет победы

политика

нацизм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Совместное празднование 80-летия Великой Победы в Москве с участием зарубежных лидеров стран разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с возрождающимся фашизмом сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По его словам, то, как прошел парад Победы в Москве 9 мая и кто принял в нем участие, стало показательным по нескольким причинам.И тот факт, что на празднование 80-летия Победы приехало такое большое количество лидеров, в том числе и европейских, является очень серьезным знаком всем тем, кто не желает РФ ничего хорошего, отметил Манойло."Мы видели здесь председателя Си (глава Китая Си Цзиньпин – ред.), видели представителей коллективного Востока и коллективного Юга, которые составляют сегодня серьезную конкуренцию Западу", – уточнил он.По словам эксперта, у лидеров разных стран при принятии решения, ехать или не ехать в Москву на фоне объявления встречи в Киеве так называемой "коалиции желающих" помочь ВСУ, "была возможность выбрать, на какой именно стороне истории они именно будут".И были те, кто выбрал правильную, прибыв на парад, и те, кто остался на той ее стороне, на которой была фашистская коалиция, развязавшая Вторую мировую войну, сказал Манойло.Напомним, на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли более чем 20 стран мира. Накануне, 8 мая, в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Этот День Победы: чем запомнилось 9 мая 2025 года Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией Почему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога

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андрей манойло, мнения, россия, парад, 9 мая, 80 лет победы, политика, нацизм