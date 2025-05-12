https://crimea.ria.ru/20250512/chto-pokazal-zapadu-parad-pobedy-v-moskve--1146375875.html
Что показал Западу парад Победы в Москве
Что показал Западу парад Победы в Москве - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Что показал Западу парад Победы в Москве
Совместное празднование 80-летия Великой Победы в Москве с участием зарубежных лидеров стран разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T13:29
2025-05-12T13:29
2025-05-12T13:29
радио "спутник в крыму"
андрей манойло
мнения
россия
парад
9 мая
80 лет победы
политика
нацизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Совместное празднование 80-летия Великой Победы в Москве с участием зарубежных лидеров стран разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с возрождающимся фашизмом сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По его словам, то, как прошел парад Победы в Москве 9 мая и кто принял в нем участие, стало показательным по нескольким причинам.И тот факт, что на празднование 80-летия Победы приехало такое большое количество лидеров, в том числе и европейских, является очень серьезным знаком всем тем, кто не желает РФ ничего хорошего, отметил Манойло."Мы видели здесь председателя Си (глава Китая Си Цзиньпин – ред.), видели представителей коллективного Востока и коллективного Юга, которые составляют сегодня серьезную конкуренцию Западу", – уточнил он.По словам эксперта, у лидеров разных стран при принятии решения, ехать или не ехать в Москву на фоне объявления встречи в Киеве так называемой "коалиции желающих" помочь ВСУ, "была возможность выбрать, на какой именно стороне истории они именно будут".И были те, кто выбрал правильную, прибыв на парад, и те, кто остался на той ее стороне, на которой была фашистская коалиция, развязавшая Вторую мировую войну, сказал Манойло.Напомним, на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли более чем 20 стран мира. Накануне, 8 мая, в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Этот День Победы: чем запомнилось 9 мая 2025 года Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией Почему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога
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андрей манойло, мнения, россия, парад, 9 мая, 80 лет победы, политика, нацизм
Что показал Западу парад Победы в Москве
Парад Победы в Москве показал союзников России за рубежом в борьбе с нацизмом – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым.
Совместное празднование 80-летия Великой Победы в Москве с участием зарубежных лидеров стран разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с возрождающимся фашизмом сейчас. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
По его словам, то, как прошел парад Победы в Москве 9 мая и кто принял в нем участие, стало показательным по нескольким причинам.
"Это, в первую очередь, говорит о том, что Россия не находится в изоляции, как любил повторять Запад. Во-вторых, весь мир увидел, кто именно является союзниками Российской Федерации", – сказал эксперт.
И тот факт, что на празднование 80-летия Победы приехало такое большое количество лидеров, в том числе и европейских, является очень серьезным знаком всем тем, кто не желает РФ ничего хорошего, отметил Манойло.
"Мы видели здесь председателя Си (глава Китая Си Цзиньпин – ред.), видели представителей коллективного Востока и коллективного Юга, которые составляют сегодня серьезную конкуренцию Западу", – уточнил он.
По словам эксперта, у лидеров разных стран при принятии решения, ехать или не ехать в Москву на фоне объявления встречи в Киеве так называемой "коалиции желающих" помочь ВСУ, "была возможность выбрать, на какой именно стороне истории они именно будут".
И были те, кто выбрал правильную, прибыв на парад, и те, кто остался на той ее стороне, на которой была фашистская коалиция, развязавшая Вторую мировую войну, сказал Манойло.
"И в этом отношении 80-летие Великой Победы разделило идейных наследников нацизма и тех, кто готов бороться с возрождающимся нацизмом и фашизмом и сейчас", – резюмировал эксперт.
Напомним, на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибыли
более чем 20 стран мира. Накануне, 8 мая, в Кремле прошли переговоры
президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
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