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Почва как источник силы: в Крыму создали препарат для роста урожайности

Почва как источник силы: в Крыму создали препарат для роста урожайности - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Почва как источник силы: в Крыму создали препарат для роста урожайности

Как и ее коллеги, Ирина Каменева не может спокойно пройти мимо растений, которые радуют глаз крепким стеблем и сочной зеленью. Ей обязательно нужно узнать,... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T19:10

2025-05-14T19:10

2025-05-14T19:13

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Как и ее коллеги, Ирина Каменева не может спокойно пройти мимо растений, которые радуют глаз крепким стеблем и сочной зеленью. Ей обязательно нужно узнать, из-за чего же они так хорошо растут. Не только в стенах НИИ сельского хозяйства Крыма, где она заведует лабораторией физиологии и экологии микроорганизмов, но даже на прогулке она неустанно наблюдает за миром растений, изучает процесс формирования почвы.Микробы стали биопрепаратомКоллектив ученых НИИСХ Крыма, в числе которых и Ирина Каменева, создали новый микробный препарат. Он насыщает прикорневую почву полезными веществами, безвреден для растений и животных, не только защищает растение от грибков, но и стимулирует рост сельскохозяйственных культур, повышая их урожайность.В основе препарата – один из штаммов ризобактерий Paenibacillus polymyxa, который может "перерабатывать" азот из воздуха в форму, усваиваемую растениями.И добавляет, упрощая: мы выделяем штамм из почвы, холим-лелеем его, просим, чтоб он хорошо работал, создаем ему условия и затем возвращаем обратно в почву, туда, откуда взяли.Так, сначала ученые изучили на "уровне пробирочки", что штамму нужно для питания, "ведь они, штаммы, как люди, им тоже нужно поесть, отдохнуть, чтобы тепло, уют и забота". Затем было много лабораторных опытов на семенах, которые помогли понять, как штамм взаимодействует с растением и почему не угнетает его, а помогает стать крепче. Ну а дальше началась разработка биопрепарата и коммерческого продукта.По ее словам, новый биопрепарат является альтернативой химическим фунгицидам. Но в отличие от последних не убивают клубеньковые бактерии, а наоборот, стимулирует образование клубеньков, вытесняет грибную микробиоту и не допускает той пораженности, которая может значительно снизить урожай. Штамм является своеобразным барьером для патогенной микробиоты.– Ирина Алексеевна, сколько нужно препарата и как им обрабатывать семена?– На гектарную норму семян нужно всего 100 миллилитров препарата, который надо перед посевом равномерно нанести на семена, сохраняя их сыпучесть. Разводить концентрат можно в обычной водопроводной воде, что очень удобно.– А что будет, если обработать этим микробным препаратом клубни картофеля, например?– Все будет хорошо. (Улыбается). Вообще этот препарат оказался универсальным. Что касается его воздействия на картофель, то у нас были лишь эпизодические исследования. Но мы продолжаем развиваться и совершенствоваться. Пробуем его не только на семенах, но и при вегетации. Также обрабатывали им лавандовые поля и установили, что он не только избирательно действует на патогенные микроорганизм, но и стимулирует рост растений.При этом до 50-60% минеральных вымывается, испаряется, уходит с грунтовыми водами, а в микробных препаратах работают микроорганизмы. И растение само отбирает те из них, с которыми ему комфортно в дальнейшем в процессе всего периода вегетации, отмечает Каменева.Новый крымский биопрепарат уже "работает" на материковой части страны – в Саратовской, Самарской областях и в Краснодарском крае. Его используют как на сельскохозяйственных предприятиях, которые стремиться выращивать экологически чистую продукцию, так и в научных институтах, добавляет ученая.Живые и разноцветныеНа полках в темном и прохладном помещении – емкости с жидкостью, внешне похожей на квас. Это подбор питательных сред. На поверхности этого "кваса" что-то вроде пенки от сбраживания – это споровые культурки, так их ласково называет Каменева. Время от времени емкости с ними "укачивают" в специальной технологической "качалке", где вся работа ведется в стерильных условиях. А в соседнем помещении – современный, блестящий сталью агрегат, который позволяет культивировать микроорганизмы в замкнутой системе уже в больших объемах, а заодно параллельно контролировать давление, PH и ряд других показателей.В науку она, географ и биолог, пришла в 1992 году. Увлеклась микробами. Теперь говорит о них исключительно с нежностью в голосе и с блеском в глазах. Уверяет, что они не просто живые, а еще и очень интересные. У штамма из нового биопрепарата, например, колонии зеленые. А бывают еще оранжевые, розовые – разных цветов и оттенков.Крым – рекреационная зона. И задача ученых – минимизировать "химию", а лучше исключить, ее там, где это возможно. Так что за микробными препаратами будущее, верит она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность КрымаСпирт из картошки и белая глина: как в Коктебеле создали советский каучукУченые создали пленку для зубов против кариеса

https://crimea.ria.ru/20250506/zasukha-i-zamorozki-chto-budet-s-urozhaem-v-krymu-1146240738.html

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2025

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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