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Спирт из картошки и белая глина: как в Коктебеле создали советский каучук

Спирт из картошки и белая глина: как в Коктебеле создали советский каучук - РИА Новости Крым, 02.05.2025

Спирт из картошки и белая глина: как в Коктебеле создали советский каучук

РИА Новости Крым, 02.05.2025

2025-05-02T19:45

2025-05-02T19:45

2025-05-02T19:45

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Супруги Сергей и Анна отдыхали в Коктебеле не единожды: дом местной знаменитости, поэта Максимилиана Волошина, был открыт для всех. Именно в этом пока еще полудиком краю восточного Крыма химик Сергей Васильевич Лебедев нашел природный материал, который помог дать мощный толчок индустриализации молодого советского государства.Чудесная гевеяПривычные нам в быту шины и резиновые сапоги не всегда были известны всему миру. Резину или каучук европейцы впервые увидели при покорении Америки. Майя и ацтеки добывали тягучий материал из сока бразильской гевеи: из него они выпаривали липкое темное вещество "каучу" и изготавливали примитивную непромокаемую обувь, сосуды, детские игрушки, в том числе прыгучие мячи.Только в 1735 году французский путешественник и естествоиспытатель Шарль Кондамин, исследуя бассейн Амазонки, открыл резину (так новое вещество назвали в Парижской академии наук) для исследователей. Первым применением нового вещества в быту стали подвязки и подтяжки для чулок и носков, позже – непромокаемые плащи макинтоши и калоши. Но все они имели ограниченную температур применения: в холода твердели и трескались, а на жаре превращались в зловонный кисель. А потом в каучук догадались примешивать золу – и дело наладилось.В то время, пока весь мир искал способ усовершенствовать натуральную резину, Бразилия на соке гевеи сколачивала национальное состояние и тщательно охраняла источник своей роскоши. За попытку вывоза семян гевеи полагалась смертная казнь. Но один из подданных туманного Альбиона тайно вывез семена чудо-растения и заложил плантации гевеи в английских колониях в Азии.И в мире начался резиновый бум, ведь похожего на каучук материала на тот момент не существовало – такого же эластичного, гибкого и одновременно прочного. Одно из массовых применений резины – шины для экипажных, а затем и автомобильных колес.Прогресс требует резиныПрогресс не стоял на месте – нужно больше автомобилей, больше колес, больше каучука. Возник дефицит резины. Многие ученые пытались изобрести искусственный каучук, но свойства полученного материала были крайне низки то по одним, то по другим параметрам. Ответ на задачу искали в том числе российские, а потом и советские химики: молодому СССР крайне была нужна резина для индустриализации, ведь для производства одного автомобиля требовалось 160 килограммов резины, а корабля – 68 тонн.Промышленность не могла справиться с такими потребностями, каучук приходилось закупать за рубежом, СССР оказывался зависим от импорта. Все как сейчас: стране как кровь необходимо было импортозамещение. В апреле 1926 года пленум ЦК ВКП(б) принял постановление "О хозяйственном положении и хозяйственной политике", где говорилось: "Партия и государство должны принимать систематические меры к высвобождению нашей экономики от зависимости ее от капиталистических стран, особенно выпукло выразившейся в настоящем году, когда народное хозяйство подошло к концу восстановительного периода, использовав всю технику, доставшуюся от дореволюционных времен".На высшем уровне было принято решение разработать промышленный способ изготовления синтетического каучука, для чего был объявлен конкурс, в котором могли принимать участие не только советские, но и зарубежные ученые. По условиям, изготавливать полимер было нужно только из сырья, которое производится или же добывается в СССР. Было также и ограничение по цене полученного продукта – не дороже среднемировой за последние пять лет.Конкурс на идеюРожденный в семье священника, будущий химик Сергей Лебедев рано потерял отца. Наукой увлекся в детстве, в семье своего друга, чей отец – знаменитый русский химик Егор Вагнер.После окончания гимназии Сергей Лебедев поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет, естественное отделение, и окончил его в 1900 году с дипломом первой степени. Лекции ему читал сам Менделеев, а диплом студент Лебедев писал под руководством будущего академика Алексея Фаворского.Через два года молодого химика пригласили лаборантом на отделение технической и аналитической химии в Петербургский университет.Ученым он был увлеченным, не жалел себя ради науки. Супруга Сергея Васильевича Анна Остроумова-Лебедева неоднократно обнаруживала свою вторую половину в больнице, где он лечился от полученных в ходе опытов ожогов, но не обнаруживала по ночам дома: он задерживался до самого позднего времени в лаборатории, засидевшись за очередным опытом.По совету своего научного руководителя профессора Фаворского Лебедев плотно занялся исследованием явлений полимеризации непредельных органических соединений. Первые результаты исследований каучукоподобного полимера были им продемонстрированы коллегам в 1909 году.После объявления конкурса советского правительства Лебедев решил принять в нем участие."Сергей Васильевич … собрал группу из пяти энергичных и увлеченных этой задачей своих учеников и сотрудников. К ним присоединил чету двух московских химиков. Я всех их лично знала, это были молодые ученые-энтузиасты. Работа шла главным образом после трудового дня по вечерам, до поздней ночи, и по праздникам", – пишет Остроумова-Лебедева в своих воспоминаниях.В конкурсе на производство синтетического каучука участвовали не только советские химики, но и ученые из Италии и Франции. Основная борьба все же развернулась в СССР – между Сергеем Лебедевым и Борисом Бызовым, который сумел получить дивинил из нефти."Все, начиная от самой черной работы – заготовки льда на Неве, закупки подсобных материалов и до изготовления приборов и аппаратуры для лабораторных опытов сотрудники делали сами. Сергей Васильевич работал также не только в качестве прекрасного стеклодува, но и слесаря, и электромонтера, если это нужно было для дела", – пишет Остроумова-Лебедева, упоминая, что лично начертила не один десяток графиков для опытов мужа.Картофель и белая глина из КоктебеляВ качестве легкодоступного сырья для производства дивинила Лебедев попробовал использовать нефть, но все же остановился на спирте, который гнали из… картофеля. Основная проблема реакции разложения этилового спирта на дивинил, водород и воду состояла в отсутствии подходящего катализатора. Сергей Васильевич предположил, что им может являться одна из природных глин – каолин.Глину искали на Кавказе и в Крыму, где ранее в своих отпусках побывал Лебедев. Подошла крымская – из Коктебеля.За два дня до окончания конкурса, 30 декабря 1927 года, на суд жюри от команды Лебедева поступило два килограмма синтетического каучука, а также полный свод технологической документации."Вечером, при отправке каучука в Москву, я была в лаборатории. В ней царило необыкновенное оживление. На сияющих лицах сотрудников были написаны радость и удовлетворение. Сергей Васильевич, по обыкновению, был сдержан и молчалив, но по тому, как он смотрел и слегка улыбался, чувствовалось, что он доволен. … И. Волжинский и Я. Слободин хлопотали над упаковкой каучука. Это был большой, толстый кусок, формою напоминавший коврижку, цветом похожий на липовый мед. Он был упругий и не очень липкий. Имел довольно неприятный запах. После того, как описание способа изготовления каучука было закончено, его упаковали в ящик и повезли в Москву", – говорится в записках супруги Сергея Лебедева.Советский каучукЭто был прорыв. Об изобретении синтетического каучука в России написали газеты по всему миру. Было и много критики. Так, знаменитый американский ученый Томас Эдисон громко и безапелляционно заявил: "Изготовить синтетический каучук в принципе невозможно. Я попытался проделать опыт самостоятельно и убедился в этом. Поэтому новость из Страны Советов является очередной ложью".А в самом СССР Сергею Васильевичу было поручено продолжить исследования и описать промышленный способ производства каучука. Осенью 1928 года ученый представил в Главхимпром план работ, нужных для строительство опытного каучукового завода. В феврале 1930-го в Ленинграде началось строительство первого завода по производству синтетического каучука. Такие же заводы по единому проекту были заложены в Ефремове, Ярославле и Воронеже. Их объявили комсомольскими стройками и сооружали с ошеломительной быстротой.Первые дешевые 250 килограммов советского синтетического каучука были получены в январе 1931 года. Из него были изготовлены автомобильные шины, которые надели на легковую коляску, на которой ездил сам Лебедев.В 1931 году Лебедева наградили орденом Ленина и избрали академиком Академии наук СССР.Пока строились заводы, Лебедев неусыпно контролировал их строительство и наладку производства. Весной 1934 года во время очередной командировки в Ефремове Лебедев подхватил сыпной тиф и умер от него 2 мая в Ленинграде вскоре после возвращения домой. Ему не было и 60 лет.В этом же 1934-ом году Советский Союз выпустил 11 тысяч тонн искусственного каучука, в 1935-ом – 25 тысяч, а в 1936-ом – 40 тысяч. Уже после гибели ученого, решившего сложнейшую химическую и экономическую задачу для страны, производство все нарастало. Это в том числе позволило оснастить отечественную военную технику шинами советского производства и сыграло немаловажную роль в победе над фашизмом в Великой Отечественной войне.За несколько месяцев до своей гибели Сергей Лебедев договорился с чиновниками Резинтреста на получение им и его сотрудниками миллиона рублей за изобретение, отказавшись от процентов за доход с производства.Эти проценты и долю дохода от миллиона Анна Остроумова-Лебедева, являясь законной наследницей имущества и прав Сергея Лебедева, внесла на постройку химической лаборатории синтетических полимеров имени своего супруга, которая до сих пор существует при Санкт-Петербургском университете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

авторы, ссср, крым, коктебель, сергей лебедев, наука в крыму: открытия и изобретения, наука и технологии, история