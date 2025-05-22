https://crimea.ria.ru/20250522/zhurnalisty-ria-novosti-krym-proveli-master-klass-dlya-studentov-1146636507.html

Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для студентов

Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для студентов - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для студентов

Живые эмоции, яркие образы и практическая польза – это то, что любит молодежь и то, что студенты гуманитарных вузов Крыма получили в ходе беседы с практикующими РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T18:32

2025-05-22T18:32

2025-05-22T18:21

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международная медиагруппа "россия сегодня"

кфу (крымский федеральный университет)

риа новости крым

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CИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Живые эмоции, яркие образы и практическая польза – это то, что любит молодежь и то, что студенты гуманитарных вузов Крыма получили в ходе беседы с практикующими журналистами симферопольского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня".Беседа прошла в Новом Херсонесе в ходе второй смены "Школы-лектория для начинающих журналистов". Школа подразумевает в первую очередь практические занятия по журналистскому мастерству, на которых опытные репортеры и операторы, корреспонденты и редакторы делятся профессиональными секретами. И они интересны не только будущим журналистам.Редактор специальных проектов подразделения "России сегодня" в Симферополе Анна Дятлова рассказала о том, как работает подразделение, какова его структура, и как разграничивается работа.Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова объяснила, с какими подводными камнями сталкиваются журналисты в своей работе, о профессиональной деформации, о том, что делать, чтобы текст или репортаж стал удачным, как общаться со спикерами и коллегами, какие качества нужно развивать, чтобы стать хорошим журналистом.Мастер-класс для молодежи очень быстро превратился в оживленную беседу. Юноши и девушки задали множество вопросов и рассказали, как они сами видят профессию репортера или корреспондента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250401/pervye-litsa-kryma-pozdravili-podrazdelenie-rossiya-segodnya-s-10-letiem-1145354753.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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