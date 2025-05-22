Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для студентов

CИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Живые эмоции, яркие образы и практическая польза – это то, что любит молодежь и то, что студенты гуманитарных вузов Крыма получили в ходе беседы с практикующими журналистами симферопольского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня".Беседа прошла в Новом Херсонесе в ходе второй смены "Школы-лектория для начинающих журналистов". Школа подразумевает в первую очередь практические занятия по журналистскому мастерству, на которых опытные репортеры и операторы, корреспонденты и редакторы делятся профессиональными секретами. И они интересны не только будущим журналистам.Редактор специальных проектов подразделения "России сегодня" в Симферополе Анна Дятлова рассказала о том, как работает подразделение, какова его структура, и как разграничивается работа.Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова объяснила, с какими подводными камнями сталкиваются журналисты в своей работе, о профессиональной деформации, о том, что делать, чтобы текст или репортаж стал удачным, как общаться со спикерами и коллегами, какие качества нужно развивать, чтобы стать хорошим журналистом.Мастер-класс для молодежи очень быстро превратился в оживленную беседу. Юноши и девушки задали множество вопросов и рассказали, как они сами видят профессию репортера или корреспондента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
CИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Живые эмоции, яркие образы и практическая польза – это то, что любит молодежь и то, что студенты гуманитарных вузов Крыма получили в ходе беседы с практикующими журналистами симферопольского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня".
Беседа прошла в Новом Херсонесе в ходе второй смены "Школы-лектория для начинающих журналистов". Школа подразумевает в первую очередь практические занятия по журналистскому мастерству, на которых опытные репортеры и операторы, корреспонденты и редакторы делятся профессиональными секретами. И они интересны не только будущим журналистам.
"Мне как филологу было интересно поглубже понять всю кухню СМИ, потому что бытует мнение, что СМИ – это "четвертая власть". Я хотел бы понять действительно ли это так. Хотел бы узнать, как через СМИ можно взаимодействовать с людьми, расширять их горизонты, координировать их мнение и воздействовать на то, как они будут принимать решения", - говорит студент 1 курса филологического факультета Герман Адаменко.
Редактор специальных проектов подразделения "России сегодня" в Симферополе Анна Дятлова рассказала о том, как работает подразделение, какова его структура, и как разграничивается работа.
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова объяснила, с какими подводными камнями сталкиваются журналисты в своей работе, о профессиональной деформации, о том, что делать, чтобы текст или репортаж стал удачным, как общаться со спикерами и коллегами, какие качества нужно развивать, чтобы стать хорошим журналистом.
"Полезным было все. На самом деле было очень интересно послушать, особенно истории из опыта, потому что мы на 1 курсе сейчас только окунаемся во всю эту историю, только начинаем познавать мир журналистики, о котором до университета были только общие представления", - поделилась своим мнением о мастер-классе студентка 1 курса факультета журналистики из СевГУ Владислава Шенкевич.
Мастер-класс для молодежи очень быстро превратился в оживленную беседу. Юноши и девушки задали множество вопросов и рассказали, как они сами видят профессию репортера или корреспондента.
"Нам и самим необходимо вот так выходить к молодежи, потому что только так мы не только поймем наисовременнейшие тренды общества, но и такими беседами мы можем подготовить будущих коллег, чтобы они потом скорее входили в профессию, не допускали распространенных ошибок", - в конце мастер-класса сказала шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова.
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