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"Герои прошлого и настоящего": в Ялте представили проект РИА Новости Крым

"Герои прошлого и настоящего": в Ялте представили проект РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 14.05.2025

"Герои прошлого и настоящего": в Ялте представили проект РИА Новости Крым

В Ялте на территории Ливадийского дворца презентовали проект крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" - "Герои прошлого и настоящего". Проект... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T12:21

2025-05-14T12:21

2025-05-14T12:58

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ЯЛТА, 14 мая - РИА Новости Крым. В Ялте на территории Ливадийского дворца презентовали проект крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" - "Герои прошлого и настоящего". Проект посвящен теме преемственности поколений и приурочен к 80-летию Великой Победы. Мероприятие прошло в рамках торжественного чествования ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Проект был запущен в феврале 2025 года и с первых дней привлек внимание молодежи всего Крыма. Участники в творческой форме создавали видеоролики о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Все работы публиковались в социальных сетях, а победителей определяли путем открытого голосования. Она добавила, что среди участников были и совсем юные ребята - самому младшему автору всего 8 лет. Ролики создавались как индивидуально, так и в группах. Торжественная программа развернулась у Аллеи славы в Ливадийском парке. Гостей встречал духовой оркестр. Звучали слова благодарности и наилучшие пожелания ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Среди приглашенных - особый гость, - ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Ялты Анатолий Медведь. В этом году он представлял Крым на Параде Победы в Москве.Под музыку оркестра реконструкторы торжественно пронесли знамя Победы 1945 года, за ними последовали юнармейцы. В память о погибших героях возложили цветы на Аллее славы. "История Великой Отечественной войны - это история героизма, мужества, самопожертвования. Те, кто отдали жизни ради будущих поколений, навсегда останутся в наших сердцах", - подчеркнул заместитель директора Ливадийского дворца-музея Константин Постников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мираКонцерты во дворах и автопробеги: как в Крыму отметили 80-летие ПобедыВ городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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