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"Герои прошлого и настоящего": в Ялте представили проект РИА Новости Крым
"Герои прошлого и настоящего": в Ялте представили проект РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 14.05.2025
"Герои прошлого и настоящего": в Ялте представили проект РИА Новости Крым
В Ялте на территории Ливадийского дворца презентовали проект крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" - "Герои прошлого и настоящего". Проект... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T12:21
2025-05-14T12:21
2025-05-14T12:58
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ЯЛТА, 14 мая - РИА Новости Крым. В Ялте на территории Ливадийского дворца презентовали проект крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" - "Герои прошлого и настоящего". Проект посвящен теме преемственности поколений и приурочен к 80-летию Великой Победы. Мероприятие прошло в рамках торжественного чествования ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Проект был запущен в феврале 2025 года и с первых дней привлек внимание молодежи всего Крыма. Участники в творческой форме создавали видеоролики о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Все работы публиковались в социальных сетях, а победителей определяли путем открытого голосования. Она добавила, что среди участников были и совсем юные ребята - самому младшему автору всего 8 лет. Ролики создавались как индивидуально, так и в группах. Торжественная программа развернулась у Аллеи славы в Ливадийском парке. Гостей встречал духовой оркестр. Звучали слова благодарности и наилучшие пожелания ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. Среди приглашенных - особый гость, - ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Ялты Анатолий Медведь. В этом году он представлял Крым на Параде Победы в Москве.Под музыку оркестра реконструкторы торжественно пронесли знамя Победы 1945 года, за ними последовали юнармейцы. В память о погибших героях возложили цветы на Аллее славы. "История Великой Отечественной войны - это история героизма, мужества, самопожертвования. Те, кто отдали жизни ради будущих поколений, навсегда останутся в наших сердцах", - подчеркнул заместитель директора Ливадийского дворца-музея Константин Постников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мираКонцерты во дворах и автопробеги: как в Крыму отметили 80-летие ПобедыВ городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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80 лет победы, герои сво, память, великая отечественная война, крым, новости крыма, риа новости крым, международная медиагруппа "россия сегодня", ялта, ливадийский дворец
"Герои прошлого и настоящего": в Ялте представили проект РИА Новости Крым
В Ливадийском дворце представили проект РИА Новости Крым "Герои прошлого и настоящего"
12:21 14.05.2025 (обновлено: 12:58 14.05.2025)
ЯЛТА, 14 мая - РИА Новости Крым. В Ялте на территории Ливадийского дворца презентовали проект крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" - "Герои прошлого и настоящего". Проект посвящен теме преемственности поколений и приурочен к 80-летию Великой Победы.
Мероприятие прошло в рамках торжественного чествования ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.
Проект был запущен в феврале 2025 года и с первых дней привлек внимание молодежи всего Крыма. Участники в творческой форме создавали видеоролики о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Все работы публиковались в социальных сетях, а победителей определяли путем открытого голосования.
"География проекта получилась очень обширной - это и Симферополь, и Черноморский район, и Феодосия, и многие другие города и поселки Крымского полуострова. В этом проекте крымская молодежь в творческой форме рассказывала о своих героях. В некоторых роликах даже прослеживалась преемственность поколений. Когда бабушки и дедушки воевали на фронтах 40-х, а теперь их внуки защищают Россию в ходе СВО", - рассказала шеф-редактор РИА Новости Крым Евгения Мартыненко.
Она добавила, что среди участников были и совсем юные ребята - самому младшему автору всего 8 лет. Ролики создавались как индивидуально, так и в группах.
Торжественная программа развернулась у Аллеи славы в Ливадийском парке. Гостей встречал духовой оркестр. Звучали слова благодарности и наилучшие пожелания ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.
Среди приглашенных - особый гость, - ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Ялты Анатолий Медведь. В этом году он представлял Крым на Параде Победы в Москве.
"Мы Великую Отечественную войну спасли. Верили, что Советский Союз любую агрессию отобьет и победит в этой войне тяжелой, в которой погибло много очень людей. Сейчас мы продолжаем, то есть продолжает наше более молодое поколение - защищает Родину от тех же врагов, которые были и в ту Отечественную войну", - сказал ветеран.
Под музыку оркестра реконструкторы торжественно пронесли знамя Победы 1945 года, за ними последовали юнармейцы. В память о погибших героях возложили цветы на Аллее славы.
"История Великой Отечественной войны - это история героизма, мужества, самопожертвования. Те, кто отдали жизни ради будущих поколений, навсегда останутся в наших сердцах", - подчеркнул заместитель директора Ливадийского дворца-музея Константин Постников.
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