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В Керчи встретили автопробег "Города-Герои — Города Героев" - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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В Керчи встретили автопробег "Города-Герои — Города Героев"
В Керчи встретили автопробег "Города-Герои — Города Героев" - РИА Новости Крым, 04.05.2025
В Керчи встретили автопробег "Города-Герои — Города Героев"
В Керчь прибыли участники патриотического автопробега "Города-Герои – Города Героев", передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Керчь прибыли участники патриотического автопробега "Города-Герои – Города Героев", передает корреспондент РИА Новости Крым.На горе Митридат у обелиска Славы патриоты возложили цветы. Участникам автопробега вручили капсулу с землей с керченского Воинского кладбища. Ее передадут в крипту Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших" в Минске.Ранее в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что севастопольцы также встретили автопробег "Города-Герои — Города Героев".Патриотический автопробег проходит по трем направлениям. Маршруты охватывают 11 городов-героев России и Белоруссии: Москва, Санкт- Петербург, Мурманск, Смоленск, Керчь, Севастополь, Новороссийск, Волгоград, Тула, Брест, Минск.В четверг, 8 мая, участники автопробега финишируют в Москве.Ранее председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты Крыма Роман Чегринец рассказывал, что в середине мая из Бреста в Керчь двинется большой автопробег, посвященный первому политруку героической Брестской крепости Ефиму Фомину.Также ранее он сообщал, что мемориальные комплексы "Аджимушкайские каменоломни" в Крыму и "Брестская крепость" в Белоруссии готовят концепцию сотрудничества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе отпразднуют 80-летие ПобедыВ Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
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керчь, 80 лет победы, крым, новости крыма, новости
В Керчи встретили автопробег "Города-Герои — Города Героев"

В Керчь прибыли участники автопробега "Города-Герои -Города Героев"

16:55 04.05.2025 (обновлено: 17:04 04.05.2025)
 
© РИА Новости КрымАвтоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
Автоколонна участников патриотического проекта Города-герои – города героев с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Керчь прибыли участники патриотического автопробега "Города-Герои – Города Героев", передает корреспондент РИА Новости Крым.
На горе Митридат у обелиска Славы патриоты возложили цветы. Участникам автопробега вручили капсулу с землей с керченского Воинского кладбища. Ее передадут в крипту Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших" в Минске.
Ранее в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что севастопольцы также встретили автопробег "Города-Герои — Города Героев".
Патриотический автопробег проходит по трем направлениям. Маршруты охватывают 11 городов-героев России и Белоруссии: Москва, Санкт- Петербург, Мурманск, Смоленск, Керчь, Севастополь, Новороссийск, Волгоград, Тула, Брест, Минск.
В четверг, 8 мая, участники автопробега финишируют в Москве.
© РИА Новости КрымАвтоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
Автоколонна участников патриотического проекта Города-герои – города героев с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
1 из 5
Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАвтоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
Автоколонна участников патриотического проекта Города-герои – города героев с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
2 из 5
Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАвтоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
Автоколонна участников патриотического проекта Города-герои – города героев с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
3 из 5
Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАвтоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
Автоколонна участников патриотического проекта Города-герои – города героев с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
4 из 5
Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАвтоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
Автоколонна участников патриотического проекта Города-герои – города героев с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
5 из 5
Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
© РИА Новости Крым
1 из 5
Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
© РИА Новости Крым
2 из 5
Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
© РИА Новости Крым
3 из 5
Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
© РИА Новости Крым
4 из 5
Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
© РИА Новости Крым
5 из 5
Автоколонна участников патриотического проекта "Города-герои – города героев" с участием Героев России и Советского Союза прибыла в Керчь
© РИА Новости Крым
Ранее председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты Крыма Роман Чегринец рассказывал, что в середине мая из Бреста в Керчь двинется большой автопробег, посвященный первому политруку героической Брестской крепости Ефиму Фомину.
Также ранее он сообщал, что мемориальные комплексы "Аджимушкайские каменоломни" в Крыму и "Брестская крепость" в Белоруссии готовят концепцию сотрудничества.
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