https://crimea.ria.ru/20250504/v-kerchi-vstretili-avtoprobeg-goroda-geroi--goroda-geroev-1146187942.html

В Керчи встретили автопробег "Города-Герои — Города Героев"

В Керчи встретили автопробег "Города-Герои — Города Героев" - РИА Новости Крым, 04.05.2025

В Керчи встретили автопробег "Города-Герои — Города Героев"

В Керчь прибыли участники патриотического автопробега "Города-Герои – Города Героев", передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T16:55

2025-05-04T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Керчь прибыли участники патриотического автопробега "Города-Герои – Города Героев", передает корреспондент РИА Новости Крым.На горе Митридат у обелиска Славы патриоты возложили цветы. Участникам автопробега вручили капсулу с землей с керченского Воинского кладбища. Ее передадут в крипту Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших" в Минске.Ранее в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что севастопольцы также встретили автопробег "Города-Герои — Города Героев".Патриотический автопробег проходит по трем направлениям. Маршруты охватывают 11 городов-героев России и Белоруссии: Москва, Санкт- Петербург, Мурманск, Смоленск, Керчь, Севастополь, Новороссийск, Волгоград, Тула, Брест, Минск.В четверг, 8 мая, участники автопробега финишируют в Москве.Ранее председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты Крыма Роман Чегринец рассказывал, что в середине мая из Бреста в Керчь двинется большой автопробег, посвященный первому политруку героической Брестской крепости Ефиму Фомину.Также ранее он сообщал, что мемориальные комплексы "Аджимушкайские каменоломни" в Крыму и "Брестская крепость" в Белоруссии готовят концепцию сотрудничества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе отпразднуют 80-летие ПобедыВ Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"

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