Рейтинг@Mail.ru
Бохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении гор - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20250524/bokho-i-etno-modu-narodov-kryma-predstavili-v-okruzhenii-gor-1146683488.html
Бохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении гор
Бохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении гор - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Бохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении гор
В Крыму прошел модный показ, на котором гостям полуострова и крымчанам показали, на что способны крымские дизайнеры. В коллекциях - не только одежда, но и... РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T20:33
2025-05-24T20:12
мода
крым
фотоленты
крымские татары
русский народ
народы крыма
бахчисарайский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/18/1146683366_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f40cbaaa7d3aa4ba9dc3f7fd1ca7155a.jpg
В Крыму прошел модный показ, на котором гостям полуострова и крымчанам показали, на что способны крымские дизайнеры. В коллекциях - не только одежда, но и аксессуары и бижутерия. Греки, славяне, крымские татары, армяне и многие другие - мотивы их декоративно-прикладного искусства и символика присутствовали в каждой из коллекций. Организаторы проекта "Мода народов Крыма" убеждены, что старинные техники и узоры могут быть абсолютно современными и органично вписываться не только в пасторальный пейзаж, но и в деловую урбанистическую среду. Информационными партнерами мероприятия выступают РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/18/1146683366_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_404969e5c01e8a876768eac89989984d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мода, крым, фото, крымские татары, русский народ, народы крыма, бахчисарайский район
Бохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении гор

Моду из глубин времен представили на модном показе в Крыму – фото

20:33 24.05.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В Крыму прошел модный показ, на котором гостям полуострова и крымчанам показали, на что способны крымские дизайнеры. В коллекциях - не только одежда, но и аксессуары и бижутерия.
Греки, славяне, крымские татары, армяне и многие другие - мотивы их декоративно-прикладного искусства и символика присутствовали в каждой из коллекций.
Организаторы проекта "Мода народов Крыма" убеждены, что старинные техники и узоры могут быть абсолютно современными и органично вписываться не только в пасторальный пейзаж, но и в деловую урбанистическую среду.
Информационными партнерами мероприятия выступают РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
© Дмитрий Макеев

11 пар мужских и женских костюмов народов, населяющих полуостров, представила Лиля Фейзулла на куклах, созданных ее руками.

Мода
1 из 15

11 пар мужских и женских костюмов народов, населяющих полуостров, представила Лиля Фейзулла на куклах, созданных ее руками.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Сарафаны и блузы в русском стиле из коллекции Татьяны Матюшкиной абсолютно носибельны и подходят в том числе и для офиса.

Коллекция в русском стиле от крымских дизайнеров
2 из 15

Сарафаны и блузы в русском стиле из коллекции Татьяны Матюшкиной абсолютно носибельны и подходят в том числе и для офиса.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Валентина Казакевич выбрала пошив одежды в славянском ключе. Мережки и кружево ручной работы - основа ее индивидуального стиля.

Моды
3 из 15

Валентина Казакевич выбрала пошив одежды в славянском ключе. Мережки и кружево ручной работы - основа ее индивидуального стиля.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Валентина признается, что ее на творчество вдохновило собственное материнство. На фото - вышитый "сказочный" нагрудник одного из платьев.

Моды
4 из 15

Валентина признается, что ее на творчество вдохновило собственное материнство. На фото - вышитый "сказочный" нагрудник одного из платьев.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Татьяна Матюшкина выбирает элементы русского народного творчества.

Моды
5 из 15

Татьяна Матюшкина выбирает элементы русского народного творчества.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Она - один из немногих дизайнеров, который делает этноодежу в том числе и для мужчин.

Моды
6 из 15

Она - один из немногих дизайнеров, который делает этноодежу в том числе и для мужчин.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Свободные летящие платья Лилии Чибисовой - отсылка к древней Греции.

Моды
7 из 15

Свободные летящие платья Лилии Чибисовой - отсылка к древней Греции.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Она использовала не только орнамент греков, но и крой на одно плечо, и характерные сборки хитонов.

Моды
8 из 15

Она использовала не только орнамент греков, но и крой на одно плечо, и характерные сборки хитонов.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Венцы в русском стиле Кати Волчек - это кропотливая работа в технике сутаж. Украшенные бисером и разноцветными камнями венцы могла бы надеть любая царевна!

Аксессуары в славянском стиле
9 из 15

Венцы в русском стиле Кати Волчек - это кропотливая работа в технике сутаж. Украшенные бисером и разноцветными камнями венцы могла бы надеть любая царевна!

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Полностью расшитая накидка с восточными узорами сюзане имеет богатый символизм. Цветы — один из самых распространенных элементов. Чаще всего изображаются розы, маки и лотосы. Они символизируют любовь, красоту и духовное просветление.

Моды
10 из 15

Полностью расшитая накидка с восточными узорами сюзане имеет богатый символизм. Цветы — один из самых распространенных элементов. Чаще всего изображаются розы, маки и лотосы. Они символизируют любовь, красоту и духовное просветление.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Лилия Фейзулла держит фирму по пошиву изделий из кожи и шерсти овец. Она же изготавливает сумочки и обувь из ткани ручной работы в восточном стиле.

Моды
11 из 15

Лилия Фейзулла держит фирму по пошиву изделий из кожи и шерсти овец. Она же изготавливает сумочки и обувь из ткани ручной работы в восточном стиле.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

А эти платья - с тесьмой со славянскими узорами - тоже дело рук Лилии Фейзулла. Она считает, что надо поддерживать культуру любого народа Крыма.

Мода
12 из 15

А эти платья - с тесьмой со славянскими узорами - тоже дело рук Лилии Фейзулла. Она считает, что надо поддерживать культуру любого народа Крыма.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Потомственная золотошвейка Хатидже Юнусова представила расшитые сумки. Сумку с таким узором мужчине носить нельзя: здесь изображены розы - женские знаки, и колючки – чтоб не было сглаза. А мелкие капельки и шарики - это символы достатка.

Мода
13 из 15

Потомственная золотошвейка Хатидже Юнусова представила расшитые сумки. Сумку с таким узором мужчине носить нельзя: здесь изображены розы - женские знаки, и колючки – чтоб не было сглаза. А мелкие капельки и шарики - это символы достатка.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Этнические мотивы абсолютно сочетаемы. Вот символ армянского народа гранат на современной футболке и алая тюркская феска в тон.

Моды
14 из 15

Этнические мотивы абсолютно сочетаемы. Вот символ армянского народа гранат на современной футболке и алая тюркская феска в тон.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Молодые модели уверены, что носить такие роскошные платья, блузки и юбки - это красиво и не старомодно.

Моды
15 из 15

Молодые модели уверены, что носить такие роскошные платья, блузки и юбки - это красиво и не старомодно.

© Дмитрий Макеев
 
ФотолентыМодаКрымКрымские татарырусский народНароды КрымаБахчисарайский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:56Обмен пленными и удар "Искандера" по порту Одессы: главное за день
21:30"Зеленский загнал себя в угол": в Крыму оценили риски для переговоров
21:18Четырехлетний ребенок утонул в колодце в Новой Москве
20:56В Словакии хотят потребовать от Украины компенсацию за помощь
20:33Бохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении гор
20:13В парке Анапы женщина-инвалид ударила ножом собутыльника
19:51В Крыму состоялся первый модный показ национальной одежды местных народов
19:37Лучший день за год: российские военные не сдержали эмоций после обмена
19:17"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу
18:56США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп
18:39Стойкие к экстремальным условиям: в РФ создают быстровозводимые казармы
18:19Бюджетные места в вузах России будут распределять по-новому
17:45Два спасателя МЧС ранены после удара дрона в Белгородской области
17:35Беспилотник уничтожен над Крымом
17:29В Керчи молодежь на горе Митридат развернула огромное Знамя Победы
17:03В США заявили о важном осознании на Западе роли Европы и Украины
16:42"Искандер" уничтожил контейнеровоз с БЭКами и дронами в порту Одессы
16:37Проигравший выборы в Румынии Симион призвал граждан выходить на протесты
16:17Крымский мост сейчас: актуальные данные об очередях и времени ожидания
16:07Тело фантаста Никитина хотят заморозить для воскрешения в будущем
Лента новостейМолния