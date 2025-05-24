Бохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении гор

Моду из глубин времен представили на модном показе в Крыму – фото
11 пар мужских и женских костюмов народов, населяющих полуостров, представила Лиля Фейзулла на куклах, созданных ее руками.
11 пар мужских и женских костюмов народов, населяющих полуостров, представила Лиля Фейзулла на куклах, созданных ее руками.
Сарафаны и блузы в русском стиле из коллекции Татьяны Матюшкиной абсолютно носибельны и подходят в том числе и для офиса.
Сарафаны и блузы в русском стиле из коллекции Татьяны Матюшкиной абсолютно носибельны и подходят в том числе и для офиса.
Валентина Казакевич выбрала пошив одежды в славянском ключе. Мережки и кружево ручной работы - основа ее индивидуального стиля.
Валентина Казакевич выбрала пошив одежды в славянском ключе. Мережки и кружево ручной работы - основа ее индивидуального стиля.
Валентина признается, что ее на творчество вдохновило собственное материнство. На фото - вышитый "сказочный" нагрудник одного из платьев.
Валентина признается, что ее на творчество вдохновило собственное материнство. На фото - вышитый "сказочный" нагрудник одного из платьев.
Татьяна Матюшкина выбирает элементы русского народного творчества.
Татьяна Матюшкина выбирает элементы русского народного творчества.
Она - один из немногих дизайнеров, который делает этноодежу в том числе и для мужчин.
Она - один из немногих дизайнеров, который делает этноодежу в том числе и для мужчин.
Свободные летящие платья Лилии Чибисовой - отсылка к древней Греции.
Свободные летящие платья Лилии Чибисовой - отсылка к древней Греции.
Она использовала не только орнамент греков, но и крой на одно плечо, и характерные сборки хитонов.
Она использовала не только орнамент греков, но и крой на одно плечо, и характерные сборки хитонов.
Венцы в русском стиле Кати Волчек - это кропотливая работа в технике сутаж. Украшенные бисером и разноцветными камнями венцы могла бы надеть любая царевна!
Венцы в русском стиле Кати Волчек - это кропотливая работа в технике сутаж. Украшенные бисером и разноцветными камнями венцы могла бы надеть любая царевна!
Полностью расшитая накидка с восточными узорами сюзане имеет богатый символизм. Цветы — один из самых распространенных элементов. Чаще всего изображаются розы, маки и лотосы. Они символизируют любовь, красоту и духовное просветление.
Полностью расшитая накидка с восточными узорами сюзане имеет богатый символизм. Цветы — один из самых распространенных элементов. Чаще всего изображаются розы, маки и лотосы. Они символизируют любовь, красоту и духовное просветление.
Лилия Фейзулла держит фирму по пошиву изделий из кожи и шерсти овец. Она же изготавливает сумочки и обувь из ткани ручной работы в восточном стиле.
Лилия Фейзулла держит фирму по пошиву изделий из кожи и шерсти овец. Она же изготавливает сумочки и обувь из ткани ручной работы в восточном стиле.
А эти платья - с тесьмой со славянскими узорами - тоже дело рук Лилии Фейзулла. Она считает, что надо поддерживать культуру любого народа Крыма.
А эти платья - с тесьмой со славянскими узорами - тоже дело рук Лилии Фейзулла. Она считает, что надо поддерживать культуру любого народа Крыма.
Потомственная золотошвейка Хатидже Юнусова представила расшитые сумки. Сумку с таким узором мужчине носить нельзя: здесь изображены розы - женские знаки, и колючки – чтоб не было сглаза. А мелкие капельки и шарики - это символы достатка.
Потомственная золотошвейка Хатидже Юнусова представила расшитые сумки. Сумку с таким узором мужчине носить нельзя: здесь изображены розы - женские знаки, и колючки – чтоб не было сглаза. А мелкие капельки и шарики - это символы достатка.
Этнические мотивы абсолютно сочетаемы. Вот символ армянского народа гранат на современной футболке и алая тюркская феска в тон.
Этнические мотивы абсолютно сочетаемы. Вот символ армянского народа гранат на современной футболке и алая тюркская феска в тон.
Молодые модели уверены, что носить такие роскошные платья, блузки и юбки - это красиво и не старомодно.
Молодые модели уверены, что носить такие роскошные платья, блузки и юбки - это красиво и не старомодно.