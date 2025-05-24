https://crimea.ria.ru/20250524/bokho-i-etno-modu-narodov-kryma-predstavili-v-okruzhenii-gor-1146683488.html

Бохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении гор

Бохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении гор - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Бохо и этно: Моду народов Крыма представили в окружении гор

В Крыму прошел модный показ, на котором гостям полуострова и крымчанам показали, на что способны крымские дизайнеры. В коллекциях - не только одежда, но и... РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T20:33

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В Крыму прошел модный показ, на котором гостям полуострова и крымчанам показали, на что способны крымские дизайнеры. В коллекциях - не только одежда, но и аксессуары и бижутерия. Греки, славяне, крымские татары, армяне и многие другие - мотивы их декоративно-прикладного искусства и символика присутствовали в каждой из коллекций. Организаторы проекта "Мода народов Крыма" убеждены, что старинные техники и узоры могут быть абсолютно современными и органично вписываться не только в пасторальный пейзаж, но и в деловую урбанистическую среду. Информационными партнерами мероприятия выступают РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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