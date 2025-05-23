В Крыму народные артисты России и власти РК обсудили развитие культуры
В Крыму народные артисты и власти республики обсудили проблемы развития культуры в России
© РИА Новости КрымКруглый стол Культурного фронта России
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялся круглый стол с участием руководства Культурного фронта России, участники обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере укрепления духовно-нравственных ценностей и культурной политики.
В мероприятии приняли участие депутат Госдумы, председатель "Культурного фонда России", народный артист России Николай Бурляев, народный артист РСФСР Александр Михайлов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, руководство министерства культуры республики, депутаты парламента региона.
Как отметил Николай Бурляев, в Госдуме РФ идет рассмотрение поправок в федеральный закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 1992 года. По словам парламентария, действующий закон необходимо кардинально менять, в первую очередь потому, что этот документ предполагает невмешательство государства в вопросы культуры. Эти меры должны прекратить эту вседозволенность в российской культуре, пояснил он.
© РИА Новости КрымНародный артист России Николай Бурляев
© РИА Новости Крым
Народный артист России Николай Бурляев
Кроме того, отметил народный артист, в сфере культуры необходим широкий общественный контроль. Его должны осуществлять в каждом регионе соответствующие экспертные группы, состоящие из авторитетных в своих сферах специалистов.
По словам Бурляева, Крым, который находится на острие идеологической борьбы, может принять активное участие в этой работе и выработать свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере культуры.
© РИА Новости Крым
Народный артист РСФСР Александр Михайлов
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Народный артист РСФСР Александр Михайлов
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Круглый стол Культурного фронта России в Симферополе
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Круглый стол Культурного фронта России в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Круглый стол Культурного фронта России в Симферополе
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Круглый стол Культурного фронта России в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Круглый стол Культурного фронта России в Симферополе
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Круглый стол Культурного фронта России в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Круглый стол Культурного фронта России в Симферополе
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Круглый стол Культурного фронта России в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 5
Народный артист РСФСР Александр Михайлов
© РИА Новости Крым
2 из 5
Круглый стол Культурного фронта России в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 5
Круглый стол Культурного фронта России в Симферополе
© РИА Новости Крым
4 из 5
Круглый стол Культурного фронта России в Симферополе
© РИА Новости Крым
5 из 5
Круглый стол Культурного фронта России в Симферополе
© РИА Новости Крым
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