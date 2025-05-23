https://crimea.ria.ru/20250523/v-krymu-narodnye-artisty-rossii-i-vlasti-rk-obsudili-razvitie-kultury-1146663886.html

В Крыму народные артисты России и власти РК обсудили развитие культуры

В Крыму народные артисты России и власти РК обсудили развитие культуры - РИА Новости Крым, 23.05.2025

В Крыму народные артисты России и власти РК обсудили развитие культуры

В Симферополе состоялся круглый стол с участием руководства Культурного фронта России, участники обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T18:39

2025-05-23T18:39

2025-05-23T18:39

симферополь

крым

культура

новости крыма

николай бурляев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялся круглый стол с участием руководства Культурного фронта России, участники обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере укрепления духовно-нравственных ценностей и культурной политики.В мероприятии приняли участие депутат Госдумы, председатель "Культурного фонда России", народный артист России Николай Бурляев, народный артист РСФСР Александр Михайлов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, руководство министерства культуры республики, депутаты парламента региона.Как отметил Николай Бурляев, в Госдуме РФ идет рассмотрение поправок в федеральный закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 1992 года. По словам парламентария, действующий закон необходимо кардинально менять, в первую очередь потому, что этот документ предполагает невмешательство государства в вопросы культуры. Эти меры должны прекратить эту вседозволенность в российской культуре, пояснил он.Кроме того, отметил народный артист, в сфере культуры необходим широкий общественный контроль. Его должны осуществлять в каждом регионе соответствующие экспертные группы, состоящие из авторитетных в своих сферах специалистов.По словам Бурляева, Крым, который находится на острие идеологической борьбы, может принять активное участие в этой работе и выработать свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере культуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, культура, новости крыма, николай бурляев