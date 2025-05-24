https://crimea.ria.ru/20250524/v-shkolakh-kryma-prozvuchal-posledniy-zvonok-1146674124.html

В школах Крыма прозвучал последний звонок

В школах Крыма прозвучал последний звонок - РИА Новости Крым, 24.05.2025

В школах Крыма прозвучал последний звонок

В субботу в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов прозвенел последний звонок. РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T12:29

2025-05-24T12:29

2025-05-24T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В субботу в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов прозвенел последний звонок. В целях безопасности в большинстве школ торжественные мероприятия состоялись внутри зданий школ – в актовых и спортивных залах.На свежем воздухе проводили торжества учреждения, имеющие внутренний двор. Глава республики Сергей Аксенов поздравил школьников, отметив, что сегодняшний праздник – это старт в будущее. Аксенов призвал выпускников хранить в сердце память о школьных годах и благодарность своим учителям, любовь к родным и близким и к Родине, ценить дружбу и товарищество и быть достойным памяти великих предков.Глава администрации Ялты Янина Павленко в этот день посетила школу, директором которой был ее отец."Заглянула в любимую гимназию, которая сегодня носит гордое имя Антона Павловича Чехова. Всегда буду помнить ее просторные коридоры, широкие лестницы, классы, мудрых учителей, ставших родными одноклассников, друзей, товарищей. А еще в этих стенах всегда будет жить светлая память о моем папочке – Петре Григорьевиче Павленко, который долгое время ее возглавлял, вложил в ее развитие душу и сердце", - написала она в своем ТГ-канале и поздравила выпускников с праздником, пожелав успешной сдачи экзаменов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, крым, образование в крыму и севастополе, школа, последний звонок, новости крыма, сергей аксенов, михаил афанасьев, общество