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В школах Крыма прозвучал последний звонок - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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В школах Крыма прозвучал последний звонок
В школах Крыма прозвучал последний звонок - РИА Новости Крым, 24.05.2025
В школах Крыма прозвучал последний звонок
В субботу в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов прозвенел последний звонок. РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T12:29
2025-05-24T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В субботу в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов прозвенел последний звонок. В целях безопасности в большинстве школ торжественные мероприятия состоялись внутри зданий школ – в актовых и спортивных залах.На свежем воздухе проводили торжества учреждения, имеющие внутренний двор. Глава республики Сергей Аксенов поздравил школьников, отметив, что сегодняшний праздник – это старт в будущее. Аксенов призвал выпускников хранить в сердце память о школьных годах и благодарность своим учителям, любовь к родным и близким и к Родине, ценить дружбу и товарищество и быть достойным памяти великих предков.Глава администрации Ялты Янина Павленко в этот день посетила школу, директором которой был ее отец."Заглянула в любимую гимназию, которая сегодня носит гордое имя Антона Павловича Чехова. Всегда буду помнить ее просторные коридоры, широкие лестницы, классы, мудрых учителей, ставших родными одноклассников, друзей, товарищей. А еще в этих стенах всегда будет жить светлая память о моем папочке – Петре Григорьевиче Павленко, который долгое время ее возглавлял, вложил в ее развитие душу и сердце", - написала она в своем ТГ-канале и поздравила выпускников с праздником, пожелав успешной сдачи экзаменов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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видео, крым, образование в крыму и севастополе, школа, последний звонок, новости крыма, сергей аксенов, михаил афанасьев, общество
В школах Крыма прозвучал последний звонок

В школах Крыма прозвучал последний звонок

12:29 24.05.2025 (обновлено: 12:43 24.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В субботу в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов прозвенел последний звонок.
В целях безопасности в большинстве школ торжественные мероприятия состоялись внутри зданий школ – в актовых и спортивных залах.
На свежем воздухе проводили торжества учреждения, имеющие внутренний двор.
Глава республики Сергей Аксенов поздравил школьников, отметив, что сегодняшний праздник – это старт в будущее.
"Перед вами открыто множество дорог, у вас есть все возможности, чтобы воплотить в жизнь свои мечты, реализовать свой потенциал. Главное – быть целеустремленным, упорным и настойчивым, не пасовать перед трудностями", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов призвал выпускников хранить в сердце память о школьных годах и благодарность своим учителям, любовь к родным и близким и к Родине, ценить дружбу и товарищество и быть достойным памяти великих предков.
"В этом году в Керчи со школой прощаются 484 выпускника. В добрый путь, выпускники! Пусть все у вас сложится удачно. Цените каждый момент, не бойтесь трудностей и обязательно ищите свое призвание", - напутствовал выпускников глава администрации города Олег Каторгин.
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Глава администрации Ялты Янина Павленко в этот день посетила школу, директором которой был ее отец.
"Заглянула в любимую гимназию, которая сегодня носит гордое имя Антона Павловича Чехова. Всегда буду помнить ее просторные коридоры, широкие лестницы, классы, мудрых учителей, ставших родными одноклассников, друзей, товарищей. А еще в этих стенах всегда будет жить светлая память о моем папочке – Петре Григорьевиче Павленко, который долгое время ее возглавлял, вложил в ее развитие душу и сердце", - написала она в своем ТГ-канале и поздравила выпускников с праздником, пожелав успешной сдачи экзаменов.
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