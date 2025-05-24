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Последний звонок в Севастополе прозвучал для семи тысяч выпускников - РИА Новости Крым, 24.05.2025
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Последний звонок в Севастополе прозвучал для семи тысяч выпускников
Последний звонок в Севастополе прозвучал для семи тысяч выпускников - РИА Новости Крым, 24.05.2025
Последний звонок в Севастополе прозвучал для семи тысяч выпускников
В школах Севастополя 24 мая прошли линейки, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок прозвучал для 7180 выпускников одиннадцатых и девятых классов. РИА Новости Крым, 24.05.2025
2025-05-24T15:27
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севастополь
последний звонок
дети
школа
выпускной
михаил развожаев
общество
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В школах Севастополя 24 мая прошли линейки, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок прозвучал для 7180 выпускников одиннадцатых и девятых классов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По данным Развожаева, все больше выпускников выбирают профессии, связанные с программированием, конструированием, военными специальностями, а также медиасферой.В эту субботу торжества прошли и в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов. В целях безопасности в большинстве школ торжественные мероприятия состоялись внутри зданий школ – в актовых и спортивных залах.Впереди у детей – экзамены. В Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 22 596 выпускников 9-х классов, сообщала министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.Российские вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 тысяч бюджетных мест, большая часть из которых сосредоточены в региональных вузах. сообщал ранее министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, последний звонок, дети, школа, выпускной, михаил развожаев, общество, новости севастополя
Последний звонок в Севастополе прозвучал для семи тысяч выпускников

Последний звонок в Севастополе прозвучал для семи тысяч выпускников 11 и 9 классов

15:27 24.05.2025 (обновлено: 15:28 24.05.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПоследние звонки в школах Севастополя
Последние звонки в школах Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В школах Севастополя 24 мая прошли линейки, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок прозвучал для 7180 выпускников одиннадцатых и девятых классов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевПоследние звонки в школах Севастополя
Последние звонки в школах Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
Последние звонки в школах Севастополя

"Сегодня утром в 63 севастопольских школах прозвенели последние звонки. В этом году у нас 5047 выпускников 9-х классов, 2133 выпускника 11-х классов", - написал он в Telegram.

По данным Развожаева, все больше выпускников выбирают профессии, связанные с программированием, конструированием, военными специальностями, а также медиасферой.
© Telegram Михаил РазвожаевПоследние звонки в школах Севастополя
Последние звонки в школах Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
Последние звонки в школах Севастополя
В эту субботу торжества прошли и в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов. В целях безопасности в большинстве школ торжественные мероприятия состоялись внутри зданий школ – в актовых и спортивных залах.
Впереди у детей – экзамены. В Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 22 596 выпускников 9-х классов, сообщала министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.
© Telegram Михаил РазвожаевПоследние звонки в школах Севастополя
Последние звонки в школах Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
Последние звонки в школах Севастополя
Российские вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 тысяч бюджетных мест, большая часть из которых сосредоточены в региональных вузах. сообщал ранее министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПоследний звонокдетиШколаВыпускнойМихаил РазвожаевОбществоНовости Севастополя
 
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