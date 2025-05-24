https://crimea.ria.ru/20250524/posledniy-zvonok-v-sevastopole-prozvuchal-dlya-semi-tysyach-vypusknikov-1146678657.html

Последний звонок в Севастополе прозвучал для семи тысяч выпускников

Последний звонок в Севастополе прозвучал для семи тысяч выпускников - РИА Новости Крым, 24.05.2025

Последний звонок в Севастополе прозвучал для семи тысяч выпускников

В школах Севастополя 24 мая прошли линейки, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок прозвучал для 7180 выпускников одиннадцатых и девятых классов. РИА Новости Крым, 24.05.2025

2025-05-24T15:27

2025-05-24T15:27

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севастополь

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В школах Севастополя 24 мая прошли линейки, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок прозвучал для 7180 выпускников одиннадцатых и девятых классов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По данным Развожаева, все больше выпускников выбирают профессии, связанные с программированием, конструированием, военными специальностями, а также медиасферой.В эту субботу торжества прошли и в более чем 500 школах Крыма для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов. В целях безопасности в большинстве школ торжественные мероприятия состоялись внутри зданий школ – в актовых и спортивных залах.Впереди у детей – экзамены. В Крыму на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) зарегистрированы 8855 выпускников 11-х классов, основной государственный экзамен (ОГЭ) будут сдавать 22 596 выпускников 9-х классов, сообщала министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.Российские вузы в этом году предложат абитуриентам более 619 тысяч бюджетных мест, большая часть из которых сосредоточены в региональных вузах. сообщал ранее министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, последний звонок, дети, школа, выпускной, михаил развожаев, общество, новости севастополя