Рейтинг@Mail.ru
От лечебных грязей до нового храма: июль в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20240731/ot-lechebnykh-gryazey-do-novogo-khrama-iyul-v-obektive-ria-novosti-krym-1139136520.html
От лечебных грязей до нового храма: июль в объективе РИА Новости Крым
От лечебных грязей до нового храма: июль в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.07.2024
От лечебных грязей до нового храма: июль в объективе РИА Новости Крым
Жаркий в этом году выдался июль. Во всех смыслах слова. В нем и обучение детей первой помощи, которое проводили бойцы СВО, и молодежные фестивали, и открытие... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T18:47
2024-07-31T18:47
фотоленты
фото
александр елкин
новости сво
волонтеры
севастополь
керчь
рпц (русская православная церковь)
крымская митрополия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138498751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05c871a45db3b0ae6df81b6df4287c6f.jpg
Жаркий в этом году выдался июль. Во всех смыслах слова. В нем и обучение детей первой помощи, которое проводили бойцы СВО, и молодежные фестивали, и открытие грандиозного музейно-паркового комплекса Новый Херсонес, и активный период сельскохозяйственных работ, и еще масса событий.Пока туристы в Крыму отдыхают, крымчане продолжают работать и помогать фронту, радоваться жизни, не унывать - ведь в благодатном краю живем! Редакция РИА Новости Крым тоже трудится, чтобы вы были в курсе всех событий. Где мы были в этом месяце, что видели, с кем общались - смотрите в нашей фотоленте, читайте в наших статьях.
https://crimea.ria.ru/20240729/novyy-khersones-gotov-k-otkrytiyu---fotolenta-1139209938.html
севастополь
керчь
коктебель
карадагский природный заповедник
карадаг
новый свет
судак
саки
херсонес
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138498751_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ca9c1a88735e309abe4053b15411625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, александр елкин, новости сво, волонтеры, севастополь, керчь, рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, туризм, туризм в крыму, коктебель, пожар, карадагский природный заповедник, карадаг, стевия, наука и технологии, эфиромасличные культуры, сельское хозяйство, внутренний туризм, новый свет, владимир путин (политик), владимир терентьев, ск рф (следственный комитет российской федерации), археология, археология в крыму, симферопольский художественный музей, реставрация, роман попов, международный детский кинофестиваль "алые паруса", таврида.арт, судак, цирк, саки, сакская лечебная грязь, херсонес, владимирский собор
От лечебных грязей до нового храма: июль в объективе РИА Новости Крым

Июль 2024 в фотографиях РИА Новости Крым

18:47 31.07.2024
 
© РИА Новости КрымТропа Голицына в Новом Свете
Тропа Голицына в Новом Свете - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
Жаркий в этом году выдался июль. Во всех смыслах слова. В нем и обучение детей первой помощи, которое проводили бойцы СВО, и молодежные фестивали, и открытие грандиозного музейно-паркового комплекса Новый Херсонес, и активный период сельскохозяйственных работ, и еще масса событий.
Пока туристы в Крыму отдыхают, крымчане продолжают работать и помогать фронту, радоваться жизни, не унывать - ведь в благодатном краю живем!
Редакция РИА Новости Крым тоже трудится, чтобы вы были в курсе всех событий. Где мы были в этом месяце, что видели, с кем общались - смотрите в нашей фотоленте, читайте в наших статьях.
© РИА Новости Крым

Инженеры судоремонтного завода из Тольятти хотят наладить под Керчью производство платформ для эвакуации раненых.

Платформа для эвакуации раненых
1 из 25

Инженеры судоремонтного завода из Тольятти хотят наладить под Керчью производство платформ для эвакуации раненых.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В штабе волонтеров в Севастополе бойцы СВО проводят курс первой помощи для детей.

Бойцы СВО проводят курсы первой помощи для подростков
2 из 25

В штабе волонтеров в Севастополе бойцы СВО проводят курс первой помощи для детей.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Монахини Топловского монастыря в Крыму помогают фронту продуктами и молитвой: яйца, молоко, сыр и булочки. И слово к Богу для защиты.

Монастырский курятник
3 из 25

Монахини Топловского монастыря в Крыму помогают фронту продуктами и молитвой: яйца, молоко, сыр и булочки. И слово к Богу для защиты.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сестра Елена из Свято-Топловского монастыря работает в пекарне.

Сестра Елена из Свято-Топловского монастыря
4 из 25

Сестра Елена из Свято-Топловского монастыря работает в пекарне.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

На пляже Учкуевки в Севастополе после атаки ВСУ в июне оборудовали бетонные укрытия и убежища в магазине.

Пляж Учкуевка в Севастополе
5 из 25

На пляже Учкуевки в Севастополе после атаки ВСУ в июне оборудовали бетонные укрытия и убежища в магазине.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Тушить большой пожар в Коктебеле помогали местные жители и туристы.

Тушение лесного пожара на Карадаге
6 из 25

Тушить большой пожар в Коктебеле помогали местные жители и туристы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Природный сахарозаменитель впервые начали выращивать в Крыму еще при СССР.

Крымская стевия
7 из 25

Природный сахарозаменитель впервые начали выращивать в Крыму еще при СССР.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Уникальный крем на основе черного тмина разработала ученая из Крыма Мария Ахрамеева.

Крем из чёрного тмина
8 из 25

Уникальный крем на основе черного тмина разработала ученая из Крыма Мария Ахрамеева.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Осенние шторма размыли одну из крымских достопримечательностей - Тропу Голицына. Сотрудники Судакского лесоохотничьего хозяйства восстановили объект.

Ремонт в Гроте Голицына в Новом Свете
9 из 25

Осенние шторма размыли одну из крымских достопримечательностей - Тропу Голицына. Сотрудники Судакского лесоохотничьего хозяйства восстановили объект.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Семейный курорт строят под Судаком по поручению президента России Владимира Путина. Здесь будут прогулочные зоны для взрослых и игровые площадки для детей всех возрастов.

Благоустройство бухты Маленького капитана в селе Веселое
10 из 25

Семейный курорт строят под Судаком по поручению президента России Владимира Путина. Здесь будут прогулочные зоны для взрослых и игровые площадки для детей всех возрастов.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Еще одна облагороженная туристическая тропа - к водопадам Арпатского каскада. Теперь здесь удобно и безопасно. И очень красиво!

Арпатский водопад
11 из 25

Еще одна облагороженная туристическая тропа - к водопадам Арпатского каскада. Теперь здесь удобно и безопасно. И очень красиво!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Руководитель Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев дал РИА Новости Крым большое интервью.

Владимир Терентьев, руководитель Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополь.
12 из 25

Руководитель Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев дал РИА Новости Крым большое интервью.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В Керчь приехали сотрудники Эрмитажа и делятся своим опытом реставрации уникальных археологических находок с местными музейщиками.

Эрмитажная школа реставрации в Керчи
13 из 25

В Керчь приехали сотрудники Эрмитажа и делятся своим опытом реставрации уникальных археологических находок с местными музейщиками.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Москва помогает отремонтировать историческое наследие царской армии в Симферополе: впервые за сто лет реставрируется Симферопольский художественный музей, располагающийся в здании офицерского собрания 51 Литовского полка.

Реставрация Симферопольского художественного музея
14 из 25

Москва помогает отремонтировать историческое наследие царской армии в Симферополе: впервые за сто лет реставрируется Симферопольский художественный музей, располагающийся в здании офицерского собрания 51 Литовского полка.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В "Артеке" торжественно открылся XXXII Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" им. Василия Ланового.

Открытие фестиваля Алые паруса в Артеке
15 из 25

В "Артеке" торжественно открылся XXXII Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" им. Василия Ланового.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Артист Роман Попов, ставший известным после роли полицейского Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", снялся в детском сериале в Крыму. Впервые в жизни он сыграл положительного персонажа.

Открытие фестиваля Алые паруса в Артеке
16 из 25

Артист Роман Попов, ставший известным после роли полицейского Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", снялся в детском сериале в Крыму. Впервые в жизни он сыграл положительного персонажа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В Крыму в очередной раз прошло одно из самых ярких и масштабных событий для всей российской молодежи - фестиваль "Таврида. АРТ".

Арт-кластер Таврида
17 из 25

В Крыму в очередной раз прошло одно из самых ярких и масштабных событий для всей российской молодежи - фестиваль "Таврида. АРТ".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В этом году он открылся под обновленным названием "Фестиваль молодого многонационального искусства", а ключевой темой является многонациональность нашей страны.

Арт-кластер Таврида
18 из 25

В этом году он открылся под обновленным названием "Фестиваль молодого многонационального искусства", а ключевой темой является многонациональность нашей страны.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Крым посетил самый высокий цирковой артист - жираф Багир. на фото - семиметровый артист цирка и его дрессировщик - Ирина Забелкина.

Жираф Багир
19 из 25

Крым посетил самый высокий цирковой артист - жираф Багир. на фото - семиметровый артист цирка и его дрессировщик - Ирина Забелкина.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По подсчетам правительства Республики Крым, с января по июль Крым посетили более 2,7 миллиона туристов, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%. На фото - кемпинг в селе Морское.

Дикий туризм
20 из 25

По подсчетам правительства Республики Крым, с января по июль Крым посетили более 2,7 миллиона туристов, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%. На фото - кемпинг в селе Морское.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Отдыхающая держит в руках емкость с лечебной грязью Сакского озера в Крыму. Озеро имеет лиманное происхождение и является соленым. Покрывающая дно озера иловая грязь представляет собой природный бальзам со сложным химическим и биологическим составом, который отличается лечебными свойствами.

Отдыхающие на Сакском озере в Крыму
21 из 25

Отдыхающая держит в руках емкость с лечебной грязью Сакского озера в Крыму. Озеро имеет лиманное происхождение и является соленым. Покрывающая дно озера иловая грязь представляет собой природный бальзам со сложным химическим и биологическим составом, который отличается лечебными свойствами.

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© Дмитрий Макеев

Уникальный музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес открылся 30 июля. Его посещение бесплатно для всех посетителей.

Новый Херсонес
22 из 25

Уникальный музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес открылся 30 июля. Его посещение бесплатно для всех посетителей.

© Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вход в единственный в мире огромный Музей Христианства в Новом Херсонесе охраняют бронзовые суровые грифоны авторства Виталия Шанова.

Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
23 из 25

Вход в единственный в мире огромный Музей Христианства в Новом Херсонесе охраняют бронзовые суровые грифоны авторства Виталия Шанова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Накануне Дня крещения Руси на мысе Херсонес после большой реставрации освятили Свято-Владимирский собор.

Херсонес
24 из 25

Накануне Дня крещения Руси на мысе Херсонес после большой реставрации освятили Свято-Владимирский собор.

© Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Теперь стены верхнего и нижнего храмов святыни полностью покрывает роскошная высокохудожественная мозаика, которая, в отличие от фресок, не боится сложного морского климата.

Свято-Владимирский собор в Херсонесе
25 из 25

Теперь стены верхнего и нижнего храмов святыни полностью покрывает роскошная высокохудожественная мозаика, которая, в отличие от фресок, не боится сложного морского климата.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 25

Инженеры судоремонтного завода из Тольятти хотят наладить под Керчью производство платформ для эвакуации раненых.

© РИА Новости Крым
2 из 25

В штабе волонтеров в Севастополе бойцы СВО проводят курс первой помощи для детей.

© РИА Новости Крым
3 из 25

Монахини Топловского монастыря в Крыму помогают фронту продуктами и молитвой: яйца, молоко, сыр и булочки. И слово к Богу для защиты.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 25

Сестра Елена из Свято-Топловского монастыря работает в пекарне.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 25

На пляже Учкуевки в Севастополе после атаки ВСУ в июне оборудовали бетонные укрытия и убежища в магазине.

© РИА Новости Крым
6 из 25

Тушить большой пожар в Коктебеле помогали местные жители и туристы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 25

Природный сахарозаменитель впервые начали выращивать в Крыму еще при СССР.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 25

Уникальный крем на основе черного тмина разработала ученая из Крыма Мария Ахрамеева.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 25

Осенние шторма размыли одну из крымских достопримечательностей - Тропу Голицына. Сотрудники Судакского лесоохотничьего хозяйства восстановили объект.

© РИА Новости Крым
10 из 25

Семейный курорт строят под Судаком по поручению президента России Владимира Путина. Здесь будут прогулочные зоны для взрослых и игровые площадки для детей всех возрастов.

© РИА Новости Крым
11 из 25

Еще одна облагороженная туристическая тропа - к водопадам Арпатского каскада. Теперь здесь удобно и безопасно. И очень красиво!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 25

Руководитель Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев дал РИА Новости Крым большое интервью.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 25

В Керчь приехали сотрудники Эрмитажа и делятся своим опытом реставрации уникальных археологических находок с местными музейщиками.

© РИА Новости Крым
14 из 25

Москва помогает отремонтировать историческое наследие царской армии в Симферополе: впервые за сто лет реставрируется Симферопольский художественный музей, располагающийся в здании офицерского собрания 51 Литовского полка.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
15 из 25

В "Артеке" торжественно открылся XXXII Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" им. Василия Ланового.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
16 из 25

Артист Роман Попов, ставший известным после роли полицейского Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", снялся в детском сериале в Крыму. Впервые в жизни он сыграл положительного персонажа.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
17 из 25

В Крыму в очередной раз прошло одно из самых ярких и масштабных событий для всей российской молодежи - фестиваль "Таврида. АРТ".

© РИА Новости Крым
18 из 25

В этом году он открылся под обновленным названием "Фестиваль молодого многонационального искусства", а ключевой темой является многонациональность нашей страны.

© РИА Новости Крым
19 из 25

Крым посетил самый высокий цирковой артист - жираф Багир. на фото - семиметровый артист цирка и его дрессировщик - Ирина Забелкина.

© РИА Новости Крым
20 из 25

По подсчетам правительства Республики Крым, с января по июль Крым посетили более 2,7 миллиона туристов, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%. На фото - кемпинг в селе Морское.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
21 из 25

Отдыхающая держит в руках емкость с лечебной грязью Сакского озера в Крыму. Озеро имеет лиманное происхождение и является соленым. Покрывающая дно озера иловая грязь представляет собой природный бальзам со сложным химическим и биологическим составом, который отличается лечебными свойствами.

© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
22 из 25

Уникальный музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес открылся 30 июля. Его посещение бесплатно для всех посетителей.

© Дмитрий Макеев
23 из 25

Вход в единственный в мире огромный Музей Христианства в Новом Херсонесе охраняют бронзовые суровые грифоны авторства Виталия Шанова.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
24 из 25

Накануне Дня крещения Руси на мысе Херсонес после большой реставрации освятили Свято-Владимирский собор.

© Дмитрий Макеев
25 из 25

Теперь стены верхнего и нижнего храмов святыни полностью покрывает роскошная высокохудожественная мозаика, которая, в отличие от фресок, не боится сложного морского климата.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Новый Херсонес
29 июля, 19:45
Новый Херсонес готов к открытию - фотолентаНовый Херсонес готов принять первых гостей. Накануне открытия корреспонденты РИА Новости Крым прошлись по улицам парка-музея и заглянули в Свято-Владимирский собор, который тоже преобразился.
ФотолентыФотоАлександр ЕлкинНовости СВОВолонтерыСевастопольКерчьРПЦ (Русская православная церковь)Крымская митрополияТуризмТуризм в КрымуКоктебельПожарКарадагский природный заповедникКарадагСтевияНаука и технологииЭфиромасличные культурыСельское хозяйствоВнутренний туризмНовый СветВладимир Путин (политик)Владимир ТерентьевСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)АрхеологияАрхеология в КрымуСимферопольский художественный музейРеставрацияРоман ПоповМеждународный детский кинофестиваль "Алые паруса"Таврида.АРТСудакЦиркСакиСакская лечебная грязьХерсонесВладимирский собор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:15Зеленский назвал выборы в США вызовом и риском для Украины
20:05Похитил 4 миллиона рублей: в Крыму осужден торговый представитель
19:56Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа
19:33Эскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политолог
19:19Как Крым свяжет Россию и Африку – эксперт
19:05ВВП России вырос на 4,7% в I полугодии - Минэкономразвития
18:47От лечебных грязей до нового храма: июль в объективе РИА Новости Крым
18:33Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину - СМИ
18:03Каким будет август 2024 года в Крыму
17:45Спасли пятерых туристов из горящего авто: двух мужчин наградит МЧС
17:25Аксенов раскритиковал уборку и дороги поселка Приморский под Феодосией
17:01В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"
16:52Миллионы за могилу: в Сочи ОПГ из чиновников продавала места на кладбище
16:44В Алуште отдыхающих с ребенком едва не унесло в море на сапбордах
16:09Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемые
15:31В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
15:19Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей продлили – Мишустин
15:15Собрать ребенка в школу в Крыму – цены на школьном базаре
15:07В Евпатории пятый день тушат полигон ТБО
14:35Потери ВСУ за сутки исчисляются тысячами
Лента новостейМолния