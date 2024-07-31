От лечебных грязей до нового храма: июль в объективе РИА Новости Крым

Июль 2024 в фотографиях РИА Новости Крым
Инженеры судоремонтного завода из Тольятти хотят наладить под Керчью производство платформ для эвакуации раненых.
Инженеры судоремонтного завода из Тольятти хотят наладить под Керчью производство платформ для эвакуации раненых.
В штабе волонтеров в Севастополе бойцы СВО проводят курс первой помощи для детей.
Монахини Топловского монастыря в Крыму помогают фронту продуктами и молитвой: яйца, молоко, сыр и булочки. И слово к Богу для защиты.
Монахини Топловского монастыря в Крыму помогают фронту продуктами и молитвой: яйца, молоко, сыр и булочки. И слово к Богу для защиты.
Сестра Елена из Свято-Топловского монастыря работает в пекарне.
Сестра Елена из Свято-Топловского монастыря работает в пекарне.
На пляже Учкуевки в Севастополе после атаки ВСУ в июне оборудовали бетонные укрытия и убежища в магазине.
На пляже Учкуевки в Севастополе после атаки ВСУ в июне оборудовали бетонные укрытия и убежища в магазине.
Тушить большой пожар в Коктебеле помогали местные жители и туристы.
Тушить большой пожар в Коктебеле помогали местные жители и туристы.
Природный сахарозаменитель впервые начали выращивать в Крыму еще при СССР.
Природный сахарозаменитель впервые начали выращивать в Крыму еще при СССР.
Уникальный крем на основе черного тмина разработала ученая из Крыма Мария Ахрамеева.
Уникальный крем на основе черного тмина разработала ученая из Крыма Мария Ахрамеева.
Осенние шторма размыли одну из крымских достопримечательностей - Тропу Голицына. Сотрудники Судакского лесоохотничьего хозяйства восстановили объект.
Осенние шторма размыли одну из крымских достопримечательностей - Тропу Голицына. Сотрудники Судакского лесоохотничьего хозяйства восстановили объект.
Семейный курорт строят под Судаком по поручению президента России Владимира Путина. Здесь будут прогулочные зоны для взрослых и игровые площадки для детей всех возрастов.
Семейный курорт строят под Судаком по поручению президента России Владимира Путина. Здесь будут прогулочные зоны для взрослых и игровые площадки для детей всех возрастов.
Еще одна облагороженная туристическая тропа - к водопадам Арпатского каскада. Теперь здесь удобно и безопасно. И очень красиво!
Еще одна облагороженная туристическая тропа - к водопадам Арпатского каскада. Теперь здесь удобно и безопасно. И очень красиво!
Руководитель Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев дал РИА Новости Крым большое интервью.
Руководитель Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев дал РИА Новости Крым большое интервью.
В Керчь приехали сотрудники Эрмитажа и делятся своим опытом реставрации уникальных археологических находок с местными музейщиками.
В Керчь приехали сотрудники Эрмитажа и делятся своим опытом реставрации уникальных археологических находок с местными музейщиками.
Москва помогает отремонтировать историческое наследие царской армии в Симферополе: впервые за сто лет реставрируется Симферопольский художественный музей, располагающийся в здании офицерского собрания 51 Литовского полка.
Москва помогает отремонтировать историческое наследие царской армии в Симферополе: впервые за сто лет реставрируется Симферопольский художественный музей, располагающийся в здании офицерского собрания 51 Литовского полка.
В "Артеке" торжественно открылся XXXII Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" им. Василия Ланового.
В "Артеке" торжественно открылся XXXII Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" им. Василия Ланового.
Артист Роман Попов, ставший известным после роли полицейского Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", снялся в детском сериале в Крыму. Впервые в жизни он сыграл положительного персонажа.
Артист Роман Попов, ставший известным после роли полицейского Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", снялся в детском сериале в Крыму. Впервые в жизни он сыграл положительного персонажа.
В Крыму в очередной раз прошло одно из самых ярких и масштабных событий для всей российской молодежи - фестиваль "Таврида. АРТ".
В Крыму в очередной раз прошло одно из самых ярких и масштабных событий для всей российской молодежи - фестиваль "Таврида. АРТ".
В этом году он открылся под обновленным названием "Фестиваль молодого многонационального искусства", а ключевой темой является многонациональность нашей страны.
В этом году он открылся под обновленным названием "Фестиваль молодого многонационального искусства", а ключевой темой является многонациональность нашей страны.
Крым посетил самый высокий цирковой артист - жираф Багир. на фото - семиметровый артист цирка и его дрессировщик - Ирина Забелкина.
Крым посетил самый высокий цирковой артист - жираф Багир. на фото - семиметровый артист цирка и его дрессировщик - Ирина Забелкина.
По подсчетам правительства Республики Крым, с января по июль Крым посетили более 2,7 миллиона туристов, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%. На фото - кемпинг в селе Морское.
По подсчетам правительства Республики Крым, с января по июль Крым посетили более 2,7 миллиона туристов, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%. На фото - кемпинг в селе Морское.
Отдыхающая держит в руках емкость с лечебной грязью Сакского озера в Крыму. Озеро имеет лиманное происхождение и является соленым. Покрывающая дно озера иловая грязь представляет собой природный бальзам со сложным химическим и биологическим составом, который отличается лечебными свойствами.
Отдыхающая держит в руках емкость с лечебной грязью Сакского озера в Крыму. Озеро имеет лиманное происхождение и является соленым. Покрывающая дно озера иловая грязь представляет собой природный бальзам со сложным химическим и биологическим составом, который отличается лечебными свойствами.
Уникальный музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес открылся 30 июля. Его посещение бесплатно для всех посетителей.
Уникальный музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес открылся 30 июля. Его посещение бесплатно для всех посетителей.
Вход в единственный в мире огромный Музей Христианства в Новом Херсонесе охраняют бронзовые суровые грифоны авторства Виталия Шанова.
Вход в единственный в мире огромный Музей Христианства в Новом Херсонесе охраняют бронзовые суровые грифоны авторства Виталия Шанова.
Накануне Дня крещения Руси на мысе Херсонес после большой реставрации освятили Свято-Владимирский собор.
Накануне Дня крещения Руси на мысе Херсонес после большой реставрации освятили Свято-Владимирский собор.
Теперь стены верхнего и нижнего храмов святыни полностью покрывает роскошная высокохудожественная мозаика, которая, в отличие от фресок, не боится сложного морского климата.
Теперь стены верхнего и нижнего храмов святыни полностью покрывает роскошная высокохудожественная мозаика, которая, в отличие от фресок, не боится сложного морского климата.
Инженеры судоремонтного завода из Тольятти хотят наладить под Керчью производство платформ для эвакуации раненых.
В штабе волонтеров в Севастополе бойцы СВО проводят курс первой помощи для детей.
Монахини Топловского монастыря в Крыму помогают фронту продуктами и молитвой: яйца, молоко, сыр и булочки. И слово к Богу для защиты.
Сестра Елена из Свято-Топловского монастыря работает в пекарне.
На пляже Учкуевки в Севастополе после атаки ВСУ в июне оборудовали бетонные укрытия и убежища в магазине.
Тушить большой пожар в Коктебеле помогали местные жители и туристы.
Природный сахарозаменитель впервые начали выращивать в Крыму еще при СССР.
Уникальный крем на основе черного тмина разработала ученая из Крыма Мария Ахрамеева.
Осенние шторма размыли одну из крымских достопримечательностей - Тропу Голицына. Сотрудники Судакского лесоохотничьего хозяйства восстановили объект.
Семейный курорт строят под Судаком по поручению президента России Владимира Путина. Здесь будут прогулочные зоны для взрослых и игровые площадки для детей всех возрастов.
Еще одна облагороженная туристическая тропа - к водопадам Арпатского каскада. Теперь здесь удобно и безопасно. И очень красиво!
Руководитель Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев дал РИА Новости Крым большое интервью.
В Керчь приехали сотрудники Эрмитажа и делятся своим опытом реставрации уникальных археологических находок с местными музейщиками.
Москва помогает отремонтировать историческое наследие царской армии в Симферополе: впервые за сто лет реставрируется Симферопольский художественный музей, располагающийся в здании офицерского собрания 51 Литовского полка.
В "Артеке" торжественно открылся XXXII Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" им. Василия Ланового.
Артист Роман Попов, ставший известным после роли полицейского Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", снялся в детском сериале в Крыму. Впервые в жизни он сыграл положительного персонажа.
В Крыму в очередной раз прошло одно из самых ярких и масштабных событий для всей российской молодежи - фестиваль "Таврида. АРТ".
В этом году он открылся под обновленным названием "Фестиваль молодого многонационального искусства", а ключевой темой является многонациональность нашей страны.
Крым посетил самый высокий цирковой артист - жираф Багир. на фото - семиметровый артист цирка и его дрессировщик - Ирина Забелкина.
По подсчетам правительства Республики Крым, с января по июль Крым посетили более 2,7 миллиона туристов, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%. На фото - кемпинг в селе Морское.
Отдыхающая держит в руках емкость с лечебной грязью Сакского озера в Крыму. Озеро имеет лиманное происхождение и является соленым. Покрывающая дно озера иловая грязь представляет собой природный бальзам со сложным химическим и биологическим составом, который отличается лечебными свойствами.
Уникальный музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес открылся 30 июля. Его посещение бесплатно для всех посетителей.
Вход в единственный в мире огромный Музей Христианства в Новом Херсонесе охраняют бронзовые суровые грифоны авторства Виталия Шанова.
Накануне Дня крещения Руси на мысе Херсонес после большой реставрации освятили Свято-Владимирский собор.
Теперь стены верхнего и нижнего храмов святыни полностью покрывает роскошная высокохудожественная мозаика, которая, в отличие от фресок, не боится сложного морского климата.