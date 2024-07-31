https://crimea.ria.ru/20240731/ot-lechebnykh-gryazey-do-novogo-khrama-iyul-v-obektive-ria-novosti-krym-1139136520.html

От лечебных грязей до нового храма: июль в объективе РИА Новости Крым

От лечебных грязей до нового храма: июль в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.07.2024

От лечебных грязей до нового храма: июль в объективе РИА Новости Крым

Жаркий в этом году выдался июль. Во всех смыслах слова. В нем и обучение детей первой помощи, которое проводили бойцы СВО, и молодежные фестивали, и открытие... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T18:47

2024-07-31T18:47

2024-07-31T18:47

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Жаркий в этом году выдался июль. Во всех смыслах слова. В нем и обучение детей первой помощи, которое проводили бойцы СВО, и молодежные фестивали, и открытие грандиозного музейно-паркового комплекса Новый Херсонес, и активный период сельскохозяйственных работ, и еще масса событий.Пока туристы в Крыму отдыхают, крымчане продолжают работать и помогать фронту, радоваться жизни, не унывать - ведь в благодатном краю живем! Редакция РИА Новости Крым тоже трудится, чтобы вы были в курсе всех событий. Где мы были в этом месяце, что видели, с кем общались - смотрите в нашей фотоленте, читайте в наших статьях.

https://crimea.ria.ru/20240729/novyy-khersones-gotov-k-otkrytiyu---fotolenta-1139209938.html

севастополь

керчь

коктебель

карадагский природный заповедник

карадаг

новый свет

судак

саки

херсонес

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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