https://crimea.ria.ru/20240730/pyl-i-beton-chto-delayut-rabochie-v-khudozhestvennom-muzee-cimferopolya-1139234996.html

Пыль и бетон: что делают рабочие в художественном музее Cимферополя

Пыль и бетон: что делают рабочие в художественном музее Cимферополя - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Пыль и бетон: что делают рабочие в художественном музее Cимферополя

Новые системы хранения произведений искусства и старинный, но обновленный облик – таким к ноябрю 2025 года должно стать здание Симферопольского художественного... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T15:25

2024-07-30T15:25

2024-07-30T15:25

симферопольский художественный музей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Новые системы хранения произведений искусства и старинный, но обновленный облик – таким к ноябрю 2025 года должно стать здание Симферопольского художественного музея. После реставрации новые выставочные залы и помещения для хранения обретут не только 10 тысяч картин 15-19 веков, но и станет как новеньким все здание культурного наследия - офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка.Сочетать старинное и современноеСложность, признаются в минкультуры Крыма, в том, чтобы одновременно здание офицерского клуба полка царской армии сделать точно таким же, как оно и задумывалось его архитектором, но и отремонтировать его так, чтобы оно соответствовало всем современным требованиям к художественным музеям.За эти деньги будут восстановлены исторические интерьеры и экстерьеры, инженерные сети, предусмотрена реставрация кровли, ограды, а также проведены мероприятия по антитеррористической защищенности, сделано благоустройство прилегающей территории. Как рассказал Лобарев, за более чем столетнюю жизнь здания капитального ремонта в нем, а тем более реставрации, никогда не проводилось.Тайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи Айвазовского >> "Завершение работ запланировано до 1 ноября 2025 года. Надеемся, что обеспечим чуть пораньше, потому что у нас следующим за этим зданием предстоит реставрация флигеля 51 Литовского полка. Сейчас в нем находятся фондохранилище и реставрационные мастерские художественного музея. На это у нас тоже уже выделены деньги из республиканского бюджета - порядка 80 млн рублей", - рассказал он.Двуглавые орлы пережили СССРСейчас в пустых залах музея вместо картин висит пыль. Неудивительно – ведь рабочие штробят, чтобы укрепить стены старинного клуба 51-го Литовского полка.Представитель подрядчика Александр Медков показывает на встроенные в стены штыри:"Это инъекционный паркер, который служит, чтобы заполнять пустоты специальным раствором. Укрепление стен устанавливается в определенном шаге и порядке и на определенную глубину и зачеканивается во избежание пролива. Мы заполним все существующие пустоты и тем самым закрепим всю каменную кладку", - объясняет он ход работ и говорит, что пустот во время бурения было обнаружено много.Какие учреждения культуры в Крыму откроют после реставрации в 2024 году >>Заведующая научно-экспозиционного отдела Симферопольского художественного музея Александра Кугушева хорошо знает, как именно здание выглядело первоначально, хоть, по ее словам, документов, которые бы показывали нашим современникам его первоначальный вид, сохранилось очень мало.Александра уверена, что здание 51-го Литовского полка, который одним из первых принял участие в Первой мировой войне, в Симферопольском художественном музее не забудут. Как и раньше, здесь будет отдельный музейный зал, который расскажет о становлении и развитии полка, базирующегося в Симферополе, и его легендарных героических военных. Это очень важно для памяти поколений, считает она.Зал памяти 51-го Литовского полкаМожет быть, этот зал разместят в полуподвальном помещении отреставрированного здания. Хотя на эти ранее не использовавшиеся пространства у директора музея Александра Титоренко есть и другие планы."Мы в проекте подавали на то, чтобы сделать в подвальном помещении выставочный зал. Небольшой, точечный. Возможно, он будет посвящен каким-то персоналиям или временным выставкам. Но мы можем говорить об этих выставочных площадях только тогда, когда будет решена проблема водоотведения. Там не может быть никаких залов, если там будет недопустимый уровень влажности", - рассказал он.А отведение подземных вод с помощью дренажной системы – важная, если не первоначальная, задача.Александр Титоренко говорит, что к зиме 2025 года посетители увидят офицерское собрание не только красивым, но и удобным: кассовую зону, например, перенесут от гардероба, чтобы гости музея не толпились и не мешали друг другу на входе. Остальное же в классическом музее останется по классическому традиционному галерейному принципу, но станет более функциональным, надежным, безопасным для людей и для произведений искусства.51-й пехотный Литовский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк со штаб-квартирой в Симферополе проявил доблесть при обороне Севастополя в Крымской войне, во время русско-турецкой войны 1877-78 гг.. охранял побережье полуострова. В полку служили капельмейстер, композитор и нотоиздатель Яков Богорад, который оркестрировал самый знаменитый русский марш "Прощание славянки". В полку также служил писатель, впоследствии сотрудничавший с Совинформбюро, Сергей Сергеев-Ценский.Здание офицерского собрания 51 Литовского полка было возведено в 1913 году недалеко от квартала, где в городе располагались полковые казармы. Оно построено в классическом стиле и богато украшено лепниной: наличники венецианских окон орнаментированы, на здании имеются рельефные гербы, трофеи, венки и ветви лавра и дуба. Торжественная мраморная лестница, ведущая на второй этаж, мозаичные полы, богатая лепнина парадных залов офицерского клуба поражали современников.После революции в здании сначала располагался госпиталь, а с 1922 г. здесь был размещен Центральный музей Тавриды, самой ценной частью собрания которого был художественный отдел. В 1936–1937 годах на основе этого отдела была создана Симферопольская картинная галерея.Флигель составляет единый комплекс с основным зданием. В 2012 году этот единый архитектурный комплекс был поставлен на учет как объект культурного наследия.

https://crimea.ria.ru/20240228/restavratsiya-kultury-kak-remontiruyut-dom-muzey-pushkina-v-gurzufe-1135275283.html

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