https://crimea.ria.ru/20240121/glavnoe-za-den-21-yanvarya-1134368457.html
Главное за день: 21 января
Главное за день: 21 января - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Главное за день: 21 января
ВСУ ударили по оживленному району Донецка. Россия запросила заседание Совбеза ООН по трагедии в Донецке. Летевшие на Крым ракеты ВСУ сбиты над Геническом и... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T22:45
2024-01-21T22:45
2024-01-21T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по оживленному району Донецка. Россия запросила заседание Совбеза ООН по трагедии в Донецке. Летевшие на Крым ракеты ВСУ сбиты над Геническом и Черным морем. Пожар в порту Ленинградской области - горит терминал "Новатэка". Российские военные освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. В Севастополе ликвидировали последствия паводка. В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным. ВСУ атаковали дронами объекты в Смоленской и Тульской областях. В Севастополе продлили подачу воды по графикам.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар по рынку в ДонецкеОколо 10 утра ВСУ ударили по оживленному рынку в Кировском районе Донецка, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.По данным Минздрава РФ, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим, в том числе двоим детям. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Один из детей также находится в тяжелом состоянии, второй – средней степени тяжести.Обстрел мирных граждан в Донецке, в результате которого погибли 25 и были ранены 20 человек осудили в руководстве Крыма и других регионов страны. Понедельник, 22 января объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима в Донецкой Народной Республике.К вечеру воскресенья число жертв удара ВСУ по рынку в Донецке возросло до 27 человек.Заседание Совбеза ООН по трагедии в ДонецкеУдар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров.Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.В МИД России произошедшее назвали варварским терактом против мирного населения и призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого преступления.Пожар в порту Ленинградской областиВ порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар на территории терминала компании "Новатэк", персонал эвакуировали. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.Позже в компании сообщили, что по предварительным данным возгорание произошло из-за внешнего воздействия.Летевшие на Крым ракеты ВСУ сбиты над Геническом и Черным моремВ Минобороны России сообщили об уничтожении трех украинских ракет."Около 14.00 над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма были сбиты две украинские ракеты", – сообщили в военном ведомстве. Еще одна ракета была уничтожена над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова около 14.30 мск.Также две украинские ракеты были уничтожены российской системой ПВО над Херсонской областью.Днем в воскресенье два раза перекрывали движение транспорта по Крымскому мосту. Также в Севастополе два раза объявляли воздушную тревогу, в бухте военные применили средства маскировки. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что, по предварительной информации, российские военные сбили воздушную цель над акваторией.ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую областиВ ночь на воскресенье ВСУ предприняли очередную атаку на регионы России. По данным Минобороны РФ, около 23.50 мск 20 января беспилотник самолетного типа уничтожен дежурными средствами ПВО над Смоленской областью.Также около 23.50 украинский беспилотник уничтожен над территорией Тульской области.Освобожден еще один населенный пункт в Харьковской областиРоссийские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области", - сказано в сообщении.Также в районе Константиновки Донецкой Народной Республики был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Всего в зоне спецоперации за минувшие сутки были уничтожены более 500 боевиков ВСУ.В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходнымШколы и колледжи Севастополя в понедельник будут закрыты, детсады и больницы продолжат работу.Последствия паводка в Севастополе ликвидированыВ Инкермане, Балаклавском, Орлиновском и Нахимовском районах Севастополя полностью устранены последствия паводка.Уточняется, что специалисты МЧС России оказывали адресную помощь жителям, мониторили обстановку, откачивали воду и освобождали русла рек. Кроме того, водолазы ведомства с сотрудниками коммунальных службам города расчистили сток одного из водозаборных сооружений на реке Черная.В Севастополе продлили подачу воды по графикамПодачу воды в районы Севастополя начнут в воскресенье после 20 часов вечера. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.Днем воду горожанам доставляли цистернами. К адресной развозке воды пожилым людям и многодетным семьям подключили волонтеров.
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https://crimea.ria.ru/20240121/v-gorakh-sochi-opolzen-perekryl-vezd-na-kurort--chto-izvestno-1134364397.html
https://crimea.ria.ru/20240121/vyzhili-chetvero-chto-proizoshlo-s-lyudmi-na-upavshem-v-afganistane-samolete-1134364250.html
https://crimea.ria.ru/20240121/donetsk-my-s-toboy-regiony-soboleznuyut-semyam-pogibshikh-v-donetske-1134365895.html
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главное за день, новости, новости крыма, общество, происшествия, политика, новости сво, севастополь, подтопления в севастополе из-за паводка и ливней
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по оживленному району Донецка. Россия запросила заседание Совбеза ООН по трагедии в Донецке. Летевшие на Крым ракеты ВСУ сбиты над Геническом и Черным морем. Пожар в порту Ленинградской области - горит терминал "Новатэка". Российские военные освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. В Севастополе ликвидировали последствия паводка. В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным. ВСУ атаковали дронами объекты в Смоленской и Тульской областях. В Севастополе продлили подачу воды по графикам.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Удар по рынку в Донецке
Около 10 утра ВСУ ударили по оживленному рынку в Кировском районе Донецка, об этом сообщил
мэр города Алексей Кулемзин. По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.
"В результате атаки украинских боевиков по мирному населению Донецка погибли 25 человек, еще не менее 20 получили ранения", – сообщил днем в воскресенье глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По данным Минздрава РФ, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим, в том числе двоим детям. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое
. Один из детей также находится в тяжелом состоянии, второй – средней степени тяжести.
Обстрел мирных граждан в Донецке, в результате которого погибли 25 и были ранены 20 человек осудили
в руководстве Крыма и других регионов страны. Понедельник, 22 января объявлен днем траура
по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима в Донецкой Народной Республике.
К вечеру воскресенья число жертв удара ВСУ по рынку в Донецке возросло до 27 человек
.
Заседание Совбеза ООН по трагедии в Донецке
Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Сергея Викторовича Лаврова", – написал
в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.
В МИД России произошедшее назвали варварским терактом
против мирного населения и призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого преступления.
Пожар в порту Ленинградской области
В порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар на территории терминала компании "Новатэк", персонал эвакуировали. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.
"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Позже в компании сообщили, что по предварительным данным возгорание произошло из-за внешнего воздействия
.
Летевшие на Крым ракеты ВСУ сбиты над Геническом и Черным морем
В Минобороны России сообщили об уничтожении трех украинских ракет.
"Около 14.00 над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма были сбиты две украинские ракеты", – сообщили
в военном ведомстве. Еще одна ракета была уничтожена
над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова около 14.30 мск.
Также две украинские ракеты были уничтожены российской системой ПВО над Херсонской областью.
"Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым. Ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове", - сообщил
губернатор региона Владимир Сальдо.
Днем в воскресенье два раза перекрывали движение
транспорта по Крымскому мосту. Также в Севастополе два раза объявляли воздушную тревогу
, в бухте военные применили средства маскировки
. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил
, что, по предварительной информации, российские военные сбили воздушную цель над акваторией.
ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую области
В ночь на воскресенье ВСУ предприняли очередную атаку на регионы России. По данным Минобороны РФ, около 23.50 мск 20 января беспилотник самолетного типа уничтожен дежурными средствами ПВО над Смоленской областью.
"Еще три дрона попытались атаковать объекты на территории региона около 1.30. Все они сбиты", – сообщил
губернатор Василий Анохин.
Также около 23.50 украинский беспилотник уничтожен над территорией Тульской области.
Освобожден еще один населенный пункт в Харьковской области
Российские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области", - сказано
в сообщении.
Также в районе Константиновки Донецкой Народной Республики был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников
. Всего в зоне спецоперации за минувшие сутки были уничтожены более 500 боевиков ВСУ
.
В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным
Школы и колледжи Севастополя в понедельник будут закрыты, детсады и больницы продолжат работу.
"В школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования (в том числе в спортивных секциях) завтра объявлен выходной. При этом для тех родителей, кому не с кем оставить детей, будут в школах организованы дежурные группы", - сообщил
губернатор города Михаил Развожаев.
Последствия паводка в Севастополе ликвидированы
В Инкермане, Балаклавском, Орлиновском и Нахимовском районах Севастополя полностью устранены последствия паводка.
"Сейчас в Севастополе подтопленных приусадебных участков нет. Жильцы вернулись в свои дома", – сказано в сообщении МЧС России.
Уточняется, что специалисты МЧС России оказывали адресную помощь жителям, мониторили обстановку, откачивали воду и освобождали русла рек. Кроме того, водолазы ведомства с сотрудниками коммунальных службам города расчистили сток одного из водозаборных сооружений на реке Черная.
В Севастополе продлили подачу воды по графикам
Подачу воды в районы Севастополя начнут в воскресенье после 20 часов вечера. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.
"Подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы сегодня будет производиться с 20:00 до полуночи, утром – с 6 до 10 часов", – написал
Развожаев.
Днем воду горожанам доставляли цистернами. К адресной развозке воды
пожилым людям и многодетным семьям подключили волонтеров.