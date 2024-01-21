https://crimea.ria.ru/20240121/glavnoe-za-den-21-yanvarya-1134368457.html

Главное за день: 21 января

Главное за день: 21 января - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Главное за день: 21 января

ВСУ ударили по оживленному району Донецка. Россия запросила заседание Совбеза ООН по трагедии в Донецке. Летевшие на Крым ракеты ВСУ сбиты над Геническом и... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T22:45

2024-01-21T22:45

2024-01-21T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по оживленному району Донецка. Россия запросила заседание Совбеза ООН по трагедии в Донецке. Летевшие на Крым ракеты ВСУ сбиты над Геническом и Черным морем. Пожар в порту Ленинградской области - горит терминал "Новатэка". Российские военные освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. В Севастополе ликвидировали последствия паводка. В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным. ВСУ атаковали дронами объекты в Смоленской и Тульской областях. В Севастополе продлили подачу воды по графикам.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар по рынку в ДонецкеОколо 10 утра ВСУ ударили по оживленному рынку в Кировском районе Донецка, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.По данным Минздрава РФ, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим, в том числе двоим детям. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Один из детей также находится в тяжелом состоянии, второй – средней степени тяжести.Обстрел мирных граждан в Донецке, в результате которого погибли 25 и были ранены 20 человек осудили в руководстве Крыма и других регионов страны. Понедельник, 22 января объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны киевского режима в Донецкой Народной Республике.К вечеру воскресенья число жертв удара ВСУ по рынку в Донецке возросло до 27 человек.Заседание Совбеза ООН по трагедии в ДонецкеУдар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров.Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.В МИД России произошедшее назвали варварским терактом против мирного населения и призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого преступления.Пожар в порту Ленинградской областиВ порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар на территории терминала компании "Новатэк", персонал эвакуировали. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.Позже в компании сообщили, что по предварительным данным возгорание произошло из-за внешнего воздействия.Летевшие на Крым ракеты ВСУ сбиты над Геническом и Черным моремВ Минобороны России сообщили об уничтожении трех украинских ракет."Около 14.00 над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма были сбиты две украинские ракеты", – сообщили в военном ведомстве. Еще одна ракета была уничтожена над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова около 14.30 мск.Также две украинские ракеты были уничтожены российской системой ПВО над Херсонской областью.Днем в воскресенье два раза перекрывали движение транспорта по Крымскому мосту. Также в Севастополе два раза объявляли воздушную тревогу, в бухте военные применили средства маскировки. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что, по предварительной информации, российские военные сбили воздушную цель над акваторией.ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую областиВ ночь на воскресенье ВСУ предприняли очередную атаку на регионы России. По данным Минобороны РФ, около 23.50 мск 20 января беспилотник самолетного типа уничтожен дежурными средствами ПВО над Смоленской областью.Также около 23.50 украинский беспилотник уничтожен над территорией Тульской области.Освобожден еще один населенный пункт в Харьковской областиРоссийские военные освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области", - сказано в сообщении.Также в районе Константиновки Донецкой Народной Республики был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Всего в зоне спецоперации за минувшие сутки были уничтожены более 500 боевиков ВСУ.В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходнымШколы и колледжи Севастополя в понедельник будут закрыты, детсады и больницы продолжат работу.Последствия паводка в Севастополе ликвидированыВ Инкермане, Балаклавском, Орлиновском и Нахимовском районах Севастополя полностью устранены последствия паводка.Уточняется, что специалисты МЧС России оказывали адресную помощь жителям, мониторили обстановку, откачивали воду и освобождали русла рек. Кроме того, водолазы ведомства с сотрудниками коммунальных службам города расчистили сток одного из водозаборных сооружений на реке Черная.В Севастополе продлили подачу воды по графикамПодачу воды в районы Севастополя начнут в воскресенье после 20 часов вечера. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.Днем воду горожанам доставляли цистернами. К адресной развозке воды пожилым людям и многодетным семьям подключили волонтеров.

https://crimea.ria.ru/20240121/zhertvami-udara-vsu-po-rynku-donetska-stali-27-chelovek-1134368006.html

https://crimea.ria.ru/20240121/obestocheny-chetyre-rayona-khersonskoy-oblasti--nazvana-prichina-1134366946.html

https://crimea.ria.ru/20240121/v-simferopole-mikroavtobus-sbil-podrostka-na-peshekhodnom-perekhode-1134366710.html

https://crimea.ria.ru/20240121/provalnaya-formula-mira-i-strashnaya-bolezn-kh-top-novostey-nedeli-1134295843.html

https://crimea.ria.ru/20240121/v-gorakh-sochi-opolzen-perekryl-vezd-na-kurort--chto-izvestno-1134364397.html

https://crimea.ria.ru/20240121/vyzhili-chetvero-chto-proizoshlo-s-lyudmi-na-upavshem-v-afganistane-samolete-1134364250.html

https://crimea.ria.ru/20240121/donetsk-my-s-toboy-regiony-soboleznuyut-semyam-pogibshikh-v-donetske-1134365895.html

https://crimea.ria.ru/20240121/temperaturnye-kacheli-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu--1134339863.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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