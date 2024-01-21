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Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки
Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки
Российские военные отразили за сутки шесть атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Всего за сутки уничтожены более 500 украинских... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T14:54
2024-01-21T14:54
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Российские военные отразили за сутки шесть атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Всего за сутки уничтожены более 500 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Противник потерял до 80 боевиков, гаубицу "Д-20" и три автомобиля.На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Кирово и Клещеевки ДНР. Также нанесено поражение противнику в районе Григоровки, Белогоровке, Красного, Андреевки и Курдюмовки ДНР. ВСУ потеряли более 300 боевиков, танк, две боевые бронемашины, семь автомобилей, гаубицу "Д-20" и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку под Новомихайловкой. Поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ нанесено в районе Парасковиевки. Противник потерял до 70 боевиков, два авто и самоходку "Гвоздика".На Запорожском направлении потери противника - 30 боевиков, два авто и гаубица "Д-20".На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений, уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре автомобиля.Как сообщалось, в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ДНРВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской областиБойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
https://crimea.ria.ru/20240121/rossiya-posle-svo-primenit-opyt-1945-goda-na-territorii-ukrainy---mnenie-1134290201.html
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , украина, россия
Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки

Более 500 боевиков ВСУ уничтожены в безуспешных атаках в зоне спецоперации

14:54 21.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские военные
Украинские военные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Российские военные отразили за сутки шесть атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Всего за сутки уничтожены более 500 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Противник потерял до 80 боевиков, гаубицу "Д-20" и три автомобиля.
На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Кирово и Клещеевки ДНР. Также нанесено поражение противнику в районе Григоровки, Белогоровке, Красного, Андреевки и Курдюмовки ДНР. ВСУ потеряли более 300 боевиков, танк, две боевые бронемашины, семь автомобилей, гаубицу "Д-20" и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку под Новомихайловкой. Поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ нанесено в районе Парасковиевки. Противник потерял до 70 боевиков, два авто и самоходку "Гвоздика".
На Запорожском направлении потери противника - 30 боевиков, два авто и гаубица "Д-20".
На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений, уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре автомобиля.
Как сообщалось, в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.
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