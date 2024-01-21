https://crimea.ria.ru/20240121/bolee-500-ukrainskikh-boevikov-unichtozheny-v-zone-spetsoperatsii-za-sutki-1134360616.html

Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки

Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки

Российские военные отразили за сутки шесть атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Всего за сутки уничтожены более 500 украинских... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T14:54

2024-01-21T14:54

2024-01-21T14:54

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1e/1133917535_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_159e92fe047f8310dc8808fb2044801a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Российские военные отразили за сутки шесть атак ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Всего за сутки уничтожены более 500 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Противник потерял до 80 боевиков, гаубицу "Д-20" и три автомобиля.На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Кирово и Клещеевки ДНР. Также нанесено поражение противнику в районе Григоровки, Белогоровке, Красного, Андреевки и Курдюмовки ДНР. ВСУ потеряли более 300 боевиков, танк, две боевые бронемашины, семь автомобилей, гаубицу "Д-20" и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку под Новомихайловкой. Поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ нанесено в районе Парасковиевки. Противник потерял до 70 боевиков, два авто и самоходку "Гвоздика".На Запорожском направлении потери противника - 30 боевиков, два авто и гаубица "Д-20".На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений, уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре автомобиля.Как сообщалось, в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ДНРВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской областиБойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

https://crimea.ria.ru/20240121/rossiya-posle-svo-primenit-opyt-1945-goda-na-territorii-ukrainy---mnenie-1134290201.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , украина, россия