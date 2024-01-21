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Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ДНР - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ДНР
Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ДНР - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ДНР
Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников возле Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T12:58
2024-01-21T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников возле Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также российские военные уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесли поражение 127-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129-ти районах.За минувшие сутки средствами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета "Точка-У" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, уничтожены 43 украинских беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской областиБойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под АртемовскомХирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, новости, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)
Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ДНР

Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ДНР – Минобороны

12:58 21.01.2024
 
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© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников возле Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

Также российские военные уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесли поражение 127-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129-ти районах.
За минувшие сутки средствами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета "Точка-У" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, уничтожены 43 украинских беспилотника.
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Новости СВОМинистерство обороны РФНовостиПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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