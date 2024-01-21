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Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ДНР
Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ДНР - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ДНР
Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников возле Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T12:58
2024-01-21T12:58
2024-01-21T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников возле Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также российские военные уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесли поражение 127-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129-ти районах.За минувшие сутки средствами противовоздушной обороны перехвачена тактическая ракета "Точка-У" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, уничтожены 43 украинских беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской областиБойцы "крылатой пехоты" штурмом взяли опорный пункт ВСУ под АртемовскомХирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, новости, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)
Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ДНР
Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в ДНР – Минобороны