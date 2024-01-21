https://crimea.ria.ru/20240121/donetsk-my-s-toboy-regiony-soboleznuyut-semyam-pogibshikh-v-donetske-1134365895.html

Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке

Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке

Обстрел мирных граждан в Донецке, в результате которого погибли 25 и были ранены 20 человек осудили в руководстве Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T19:11

2024-01-21T19:11

2024-01-21T19:43

донецк

донецкая народная республика (днр)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

сергей аксенов

михаил развожаев

вячеслав гладков

владимир сальдо

леонид пасечник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Обстрел мирных граждан в Донецке, в результате которого погибли 25 и были ранены 20 человек осудили в руководстве Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей, Луганской Народной Республики и Белгородской области.От имени всех крымчан он выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Киевский режим нанес террористические удары по мирному городу Донецку - десятки погибших и пострадавших, написал в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал произошедшее очередным террористическим актом, совершенным вооруженными силами Украины. Он подчеркнул, что заказчики и исполнители теракта "прекрасно знали, что бьют по торговым площадям, по мирным жителям, вышедшим в выходной день за продуктами".В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что к этому военному преступлению в равной степени причастны как людоедский киевский режим, так и его западные хозяева.И выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также всем дончанам от лица жителей Херсонсокй области.Сегодня в Донецке произошла трагедия. Украинская армия, не добившаяся побед на фронте, цинично и подло продолжает убивать и ранить мирных жителей, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Вооруженные силы Украины вновь совершили жестокий террористический акт, ударив по рынку в Донецке в воскресный день, когда люди вышли купить продукты. В результате этой зверской атаки погибли 25 человек, многие получили ранения, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.ВСУ ударили по Кировскому району Донецка около 10 утра в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек. Днем стало известно о 25 погибших, еще 20 человек получили ранения. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали

https://crimea.ria.ru/20240121/vs-rf-osvobodili-krakhmalnoe-v-kharkovskoy-oblasti-1134357557.html

донецк

донецкая народная республика (днр)

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