https://crimea.ria.ru/20240121/donetsk-my-s-toboy-regiony-soboleznuyut-semyam-pogibshikh-v-donetske-1134365895.html
Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке
Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке
Обстрел мирных граждан в Донецке, в результате которого погибли 25 и были ранены 20 человек осудили в руководстве Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T19:11
2024-01-21T19:11
2024-01-21T19:43
донецк
донецкая народная республика (днр)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
сергей аксенов
михаил развожаев
вячеслав гладков
владимир сальдо
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118681118_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9130d7d72f10da73a775bfa81d49740d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Обстрел мирных граждан в Донецке, в результате которого погибли 25 и были ранены 20 человек осудили в руководстве Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей, Луганской Народной Республики и Белгородской области.От имени всех крымчан он выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Киевский режим нанес террористические удары по мирному городу Донецку - десятки погибших и пострадавших, написал в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал произошедшее очередным террористическим актом, совершенным вооруженными силами Украины. Он подчеркнул, что заказчики и исполнители теракта "прекрасно знали, что бьют по торговым площадям, по мирным жителям, вышедшим в выходной день за продуктами".В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что к этому военному преступлению в равной степени причастны как людоедский киевский режим, так и его западные хозяева.И выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также всем дончанам от лица жителей Херсонсокй области.Сегодня в Донецке произошла трагедия. Украинская армия, не добившаяся побед на фронте, цинично и подло продолжает убивать и ранить мирных жителей, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Вооруженные силы Украины вновь совершили жестокий террористический акт, ударив по рынку в Донецке в воскресный день, когда люди вышли купить продукты. В результате этой зверской атаки погибли 25 человек, многие получили ранения, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.ВСУ ударили по Кировскому району Донецка около 10 утра в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек. Днем стало известно о 25 погибших, еще 20 человек получили ранения. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
https://crimea.ria.ru/20240121/vs-rf-osvobodili-krakhmalnoe-v-kharkovskoy-oblasti-1134357557.html
донецк
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118681118_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_be66cf791a501d999fcb4c65ef42e7ce.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, сергей аксенов, михаил развожаев, вячеслав гладков, владимир сальдо, леонид пасечник, евгений балицкий
Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке
Слова соболезнования и поддержки летят в Донецк из Крыма и других регионов России
19:11 21.01.2024 (обновлено: 19:43 21.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Обстрел мирных граждан в Донецке, в результате которого погибли 25 и были ранены 20 человек осудили в руководстве Крыма, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей, Луганской Народной Республики и Белгородской области.
"Целенаправленный удар по мирным жителям Донецка – очередное преступление украинских террористов. Нет слов, только боль и ярость, - написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. – Нацистская нежить должна быть уничтожена. Под корень. Других вариантов нет".
От имени всех крымчан он выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Киевский режим нанес террористические удары по мирному городу Донецку - десятки погибших и пострадавших, написал в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В этот день Запорожская область мысленно с Донецкой Народной Республикой, мы рядом, готовы оказать любую помощь, которая может понадобиться", – подчеркнул Балицкий.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал произошедшее очередным террористическим актом, совершенным вооруженными силами Украины. Он подчеркнул, что заказчики и исполнители теракта "прекрасно знали, что бьют по торговым площадям, по мирным жителям, вышедшим в выходной день за продуктами".
"Луганская Народная Республика, как никто другой, знает жгучую боль утрат от нацистских обстрелов. Убежден, что нелюди, совершившие преступление, ответят за это, – добавил Пасечник. – От имени всех жителей Луганской Народной Республики выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым. При необходимости мы готовы оказать любую поддержку и помощь. Луганщина с вами!".
В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что к этому военному преступлению в равной степени причастны как людоедский киевский режим, так и его западные хозяева.
"Их послушные СМИ молчат, как будто ничего не произошло. Нам пора бы усвоить, что к разуму или совести нелюдей взывать бесполезно. А вот сделать так, чтобы они боялись даже подумать о том, чтобы обстреливать гражданскую инфраструктуру – неотложная необходимость", - подчеркнул Сальдо.
И выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также всем дончанам от лица жителей Херсонсокй области.
Сегодня в Донецке произошла трагедия. Украинская армия, не добившаяся побед на фронте, цинично и подло продолжает убивать и ранить мирных жителей, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"От себя лично и от лица севастопольцев приношу глубокие соболезнования семьям погибших, главе ДНР Денису Владимировичу Пушилину. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, – написал Развожаев. – Донецк, мы с тобой".
Вооруженные силы Украины вновь совершили жестокий террористический акт, ударив по рынку в Донецке в воскресный день, когда люди вышли купить продукты. В результате этой зверской атаки погибли 25 человек, многие получили ранения, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Мы еще раз убедились, на что способен наш враг, который стреляет по мирным жителям, детям, женщинам и старикам, – добавил губернатор. – От лица всех белгородцев выражаю соболезнования семьям погибших. Мы скорбим вместе с вами".
ВСУ ударили по Кировскому району Донецка
около 10 утра в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13
, а затем - до 18 человек
. Днем стало известно о 25 погибших,
еще 20 человек получили ранения. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.
Читайте также на РИА Новости Крым: