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Еще одна украинская ракета сбита у берегов Крыма – Минобороны
Еще одна украинская ракета сбита у берегов Крыма – Минобороны - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Еще одна украинская ракета сбита у берегов Крыма – Минобороны
В Минобороны России сообщили об уничтожении еще одной ракеты у побережья Крыма. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T15:35
2024-01-21T15:35
2024-01-21T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Минобороны России сообщили об уничтожении еще одной ракеты у побережья Крыма. Ранее сообщалось, что около 14.00 над акваторией Черного моря у западного побережья Крыма были сбиты еще две украинские ракеты.Днем в воскресенье было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Также в Севастополе объявлена воздушная тревога, в бухте военные применили средства маскировки. Во второй раз мост перекрыли около 15 часов.Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что, по предварительной информации, российские военные сбили воздушную цель над акваторией.По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, над территорией региона силами ПВО были сбиты две украинские ракеты, летевшие на Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии ЗеленскогоКрымчанин "сливал" данные о стратегических объектах украинским каналамАвиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику
https://crimea.ria.ru/20240121/rossiya-posle-svo-primenit-opyt-1945-goda-na-territorii-ukrainy---mnenie-1134290201.html
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Еще одна украинская ракета сбита у берегов Крыма – Минобороны
Российская ПВО уничтожила еще одну украинскую ракету у берегов Крыма
15:35 21.01.2024 (обновлено: 15:40 21.01.2024)