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Крымский мост снова закрыт для проезда - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Крымский мост снова закрыт для проезда
Крымский мост снова закрыт для проезда - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Крымский мост снова закрыт для проезда
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T15:05
2024-01-21T15:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход перекрывали днем в воскресенье и открыли движение спустя полтора часа. По состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани находятся 130 транспортных средств, со стороны Керчи стоят 50 машин.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, поскольку это стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань
Крымский мост снова закрыт для проезда

Крымский мост перекрыт

15:05 21.01.2024 (обновлено: 15:08 21.01.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Мостовой переход перекрывали днем в воскресенье и открыли движение спустя полтора часа. По состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани находятся 130 транспортных средств, со стороны Керчи стоят 50 машин.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, поскольку это стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяКерчьТамань
 
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