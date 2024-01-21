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Крымский мост снова закрыт для проезда

Крымский мост снова закрыт для проезда - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Крымский мост снова закрыт для проезда

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T15:05

2024-01-21T15:05

2024-01-21T15:08

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход перекрывали днем в воскресенье и открыли движение спустя полтора часа. По состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани находятся 130 транспортных средств, со стороны Керчи стоят 50 машин.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, поскольку это стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань