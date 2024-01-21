https://crimea.ria.ru/20240121/krymskiy-most-snova-zakryt-dlya-proezda-1134361257.html
Крымский мост снова закрыт для проезда
Крымский мост снова закрыт для проезда - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Крымский мост снова закрыт для проезда
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T15:05
2024-01-21T15:05
2024-01-21T15:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход перекрывали днем в воскресенье и открыли движение спустя полтора часа. По состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани находятся 130 транспортных средств, со стороны Керчи стоят 50 машин.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, поскольку это стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань
Крымский мост снова закрыт для проезда
Крымский мост перекрыт
15:05 21.01.2024 (обновлено: 15:08 21.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Мостовой переход перекрывали днем в воскресенье и открыли движение спустя полтора часа. По состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани находятся 130 транспортных средств, со стороны Керчи стоят 50 машин.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, поскольку это стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.