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Число жертв удара ВСУ по рынку Донецка увеличилось до 27 человек - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Число жертв удара ВСУ по рынку Донецка увеличилось до 27 человек
Число жертв удара ВСУ по рынку Донецка увеличилось до 27 человек - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Число жертв удара ВСУ по рынку Донецка увеличилось до 27 человек
Жертвами удара ВСУ по рынку Донецка стали 27 человек, число пострадавших выросло до 25, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T21:02
2024-01-21T21:15
донецк
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Жертвами удара ВСУ по рынку Донецка стали 27 человек, число пострадавших выросло до 25, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Также, по информации Пушилина, в Куйбышевском районе Донецка после сброса боеприпаса с БПЛА ранен водитель ремонтной бригады. В этом же районе под обстрелом погиб мужчина 1979 г.р., ранен мужчина 1957 г.р. В Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали еще три местных жителя. Глава республики также сообщил, что повреждены 11 жилых домостроений в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, Центрально-Городском и Кировском районах Макеевки, а также девять объектов гражданской инфраструктуры в Петровском (школа), Кировском (рынок, ТЦ, магазин) районах Донецка, Никитовском (школа, две ЛЭП), Калининском (котельная, газопровод) районах Горловки. "Со стороны противника совершено 27 обстрелов, выпущено 82 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 152 мм и 155 мм, ударный БПЛА. Под огнем украинских вооруженных формирований Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватский район", - подытожил Пушилин.ВСУ ударили по Кировскому району Донецка около 10 утра в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек. Днем стало известно о 25 погибших, еще 20 человек получили ранения. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
https://crimea.ria.ru/20240121/donetsk-my-s-toboy-regiony-soboleznuyut-semyam-pogibshikh-v-donetske-1134365895.html
https://crimea.ria.ru/20240121/dnem-traura-v-donetskoy-narodnoy-respublike-obyavlen-22-yanvarya-1134366302.html
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донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Число жертв удара ВСУ по рынку Донецка увеличилось до 27 человек

Жертвами удара ВСУ по рынку Донецка стали 27 человек, число пострадавших выросло до 25

21:02 21.01.2024 (обновлено: 21:15 21.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Жертвами удара ВСУ по рынку Донецка стали 27 человек, число пострадавших выросло до 25, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка", - написал он в своем ТГ-канале.
Также, по информации Пушилина, в Куйбышевском районе Донецка после сброса боеприпаса с БПЛА ранен водитель ремонтной бригады. В этом же районе под обстрелом погиб мужчина 1979 г.р., ранен мужчина 1957 г.р. В Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали еще три местных жителя.
"Всего сегодня погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона", - заключил Денис Пушилин.
Глава республики также сообщил, что повреждены 11 жилых домостроений в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, Центрально-Городском и Кировском районах Макеевки, а также девять объектов гражданской инфраструктуры в Петровском (школа), Кировском (рынок, ТЦ, магазин) районах Донецка, Никитовском (школа, две ЛЭП), Калининском (котельная, газопровод) районах Горловки.
"Со стороны противника совершено 27 обстрелов, выпущено 82 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 152 мм и 155 мм, ударный БПЛА. Под огнем украинских вооруженных формирований Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватский район", - подытожил Пушилин.
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ВСУ ударили по Кировскому району Донецка около 10 утра в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек. Днем стало известно о 25 погибших, еще 20 человек получили ранения. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.
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